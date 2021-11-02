Реальная история сталкинга: где жертвы ищут помощи в Германии

Сталкер - это человек, который в буквальном смысле слова преследует другого из-за сильной, как правило, неразделенной любви или ненависти, порожденной тем, что его отвергли. Жертвы сталкинга в большинстве случаев чувствуют себя беспомощными и не знают, к кому обратиться за эффективной поддержкой и защитой. У них лишь одно желание, чтобы их оставили в покое, прекратив преследования, запугивания и домогательства.

В январе 2020 года жителей Ганновера потрясло убийство молодой женщины. Патрик С. преследовал свою жертву, бывшую коллегу, около двух лет. Мужчина зарезал свою жертву складным ножом. В феврале 2021 года окружной суд Ганновера приговорил Патрика С. к пожизненному заключению. "Молодая женщина стала жертвой сталкинга, о котором правоохранительным органам стало известно слишком поздно, иначе ее удалось бы спасти, не допустив такого трагического исхода", - комментирует этот случай в интервью DW руководительница берлинского фонда SOS Stalking Сандра Цегла (Sandra Cegla).

Как бывшая полицейская помогает жертвам сталкинга

Сандра Цегла сама 14 лет проработала в криминальной полиции Берлина и занималась расследованием особо тяжких уголовных преступлений. В своей работе она часто сталкивалась с домашним насилием и впоследствии специализировалась на расследовании проблем сталкинга, которые нередко приводили к серьезным преступлениям - нанесению физических увечий вплоть до убийств. "Я уже в то время видела, как сильно страдают жертвы сталкинга, они часто не знают, где искать защиты. Чем глубже я вникала в эту проблему, тем больше понимала, что могу эффективней помогать жертвам сталкинга, если создам собственное агентство по их защите. Уже семь лет мы помогаем людям, оказавшимися жертвами преследований любого вида, будь то со стороны бывших мужей или жен, возлюбленных, друзей или даже коллег", - рассказывает Сандра Цегла.

Бывшая полицейская Сандра Цегла

Разумеется, Сандре Цегле сегодня помогают опыт работы в полиции и связи с экспертами и специалистами, которые она сохранила с тех времен. В ее команде работают опытные детективы, аналитики, адвокаты и психологи. Причем, почти все - на общественных началах: одни уже вышли на пенсию, но без дела сидеть не могут, другие делают это по совместительству с основной работой, потому что готовы помогать тем, кто оказался в беде. На постоянной основе в агентстве работают три сотрудника. "Наша штатная команда небольшая, но благодаря интердисциплинарным экспертизам и большой сети наших добровольных помощников, мы можем оказать не только консультационные, но и оперативные услуги по всей Германии. В этом смысле наше агентство пока единственное такого рода в стране", - подчеркивает в интервью DW Сандра Цегла.

Конечно, в Германии есть и региональные службы поддержки жертв сталкинга, но они специализируются в основном на психологической помощи. Агентство же Сандры Цегла занимается проблемой сталкинга, что называется, в полном объеме. Иными словами, каждый конкретный случай сталкинга анализируется в кругу специалистов при непосредственном участии жертвы.

"У нас можно получить стратегическую консультацию с участием экспертов в сфере криминальной психологии и оперативную поддержку, например, быструю организацию личной охраны для жертв сталкинга. К работе, если будет необходимо, подключится и служба наблюдения за самими сталкерами. Кроме того, у нас есть специалист в сфере IT, который до выхода на пенсию работал в земельном ведомстве по уголовным делам Берлина (LKA) и оказывает нам услуги в анализе важных данных при киберсталкинге. В этом наша концепция в корне отличается от региональных служб помощи и поддержки жертв сталкинга", - подчеркивает руководительница агентства.

Сообщение на смартфоне: "Я наблюдаю за тобой каждый день. Ты от меня не избавишься и когда-нибудь вернешься ко мне".

Реальная история жертвы сталкинга

Номер телефона Рамоны Вегеман (Ramona Wegemann) мне дали в агентстве SOS Stalking, предварительно заручившись согласием на интервью. Когда я набрал его, то услышал сообщение о том, что абонент не доступен, но будет оповещен о моем звонке смс. Через минут десять раздался ее звонок. Я спросил Рамону, связано ли то, что она сразу не отвечает на звонки с неизвестного номера с последствиями сталкинга, который перевернул ее жизнь с ног на голову?

"Да, мне по-прежнему приходится прятаться, хотя мы недавно с мужем переехали в другую федеральную землю, чтобы начать новую жизнь, но страх меня до сих пор не отпускает", - призналась женщина.

Сколько страха может переносить человек каждый день? 41-летняя Рамона Вегеман терпела это состояние в течение десяти лет - так долго ее преследовал сталкер. "Когда я выхожу на улицу, я сначала оглядываюсь, чтобы увидеть, не наблюдает ли кто-нибудь за мной, а потом уже иду дальше", - говорит она. Когда Рамона работала по новому местожительству, то запирала дверь, и принимала клиентов только по предварительной записи, просто так с улицы войти в ее бюро было нельзя. Ее сталкера осудили на два года условно, но это мало повлияло на его поведение. Рамоне вместе с мужем пришлось трижды переезжать с места на место, сегодня они живут в другой федеральной земле в надежде, что их муки остались в прошлом.

С чего все началось?

10 лет назад Рамона со своим тогда еще другом решили уехать из Берлина в деревню под Бранденбургом, чтобы начать спокойную жизнь на природе вдалеке от городского шума. Там они купили крестьянское подворье, завели животных - коз, пони и оленей, а собак и кошек привезли с собой из города. Рамона по профессии - кинолог, здесь она открыла свою школу дрессировки. К ней приезжали хозяева со своими проблемными питомцами из всей округи и даже Берлина.

Со своим будущим сталкером она познакомилась, когда покупала у него сено для животных. Его хозяйство находилось в нескольких километрах от их подворья. Семьи стали общаться, а Рамона ни о чем не подозревала, пока ее новый сосед, у которого была семья, не признался, что влюбился в нее с первого взгляда и что готов ради нее уйти из семьи. Смущенная от неожиданного признания женщина, сообщила своему знакомому, что они с другом собираются пожениться и попросила не питать никаких иллюзий.

С тех самых пор с виду добродушный мужчина превратился в назойливого сталкера. Когда партнер Рамоны уезжал на работу в Берлин, сосед начинал за ней слежку. "Он ходил вокруг нашего дома, караулил меня, фотографировал, присылал сообщения и делал комплименты. Когда просьбы оставить меня в покое, не помогли, мне пришлось его заблокировать - в телефоне и в социальных сетях. После этого сталкер стал проявлять агрессию. Дело дошло до того, что он отравил пять наших коз, одного оленя, собаку и двух кошек. Ветеринары констатировали смерть животных, наступившую от воздействия отравляющих веществ, но доказать, что это был сталкер, было невозможно. "Он же, проходя мимо нашего подворья, злорадно усмехался и говорил, что на очереди другие олени", - вспоминает Рамона.

Сталкер Рамоны отравил ее любимое животное

Женщине в панике пришлось закрыть школу, потому что она не могла гарантировать безопасность животных своих клиентов. Все обращения в полицию никак не влияли на поведение сталкера. А когда, наконец, через адвоката удалось добиться решения, запрещавшего сталкеру приближаться к подворью Рамоны, то в один из вечеров он в порыве ярости набросился на друга Рамоны с лопатой и жестоко избил его. Лишь после этого случая полиция завела на него уголовное дело.

Почти пять лет длилось судебное разбирательство, пока сталкера наконец-то приговорили к двум годам условно. Сталкер все это время обращался с апелляциями в вышестоящие судебные инстанции. За это время Рамоне с партнером пришлось продать дом, который был куплен в кредит, купить новый в пятидесяти километрах от старого места и жить в постоянном страхе, что с ними может что-то случиться. Сталкер и там начал слежку за своей жертвой, когда ее муж уезжал на работу, поэтому паре пришлось тайно переехать в другую федеральную землю, чтобы окончательно "замести следы" и начать новую жизнь.

В общей сложности сталкинг длился около десяти лет. За это время женщина нигде не смогла найти адекватной защиты и помощи. Мало того, ей пришлось инвестировать крупные суммы, чтобы оплатить услуги адвокатов и другие консультации специалистов, но пользы они приносили мало. "В одном из бюро мне посоветовали вести дневник с указанием точного времени и действий моего преследователя, чтобы в случае, когда потребуются доказательства, иметь их при себе. Это, собственно, все, чем мне пытались помочь", - с грустной улыбкой вспоминает Рамона. Лишь в берлинском агентстве женщине оказали компетентную помощь, а также моральную поддержку, в которой она очень нуждалась.

"Но к этому времени мы уже потеряли все - два дома, мечту о спокойной жизни вдалеке от городской суеты, и теперь до самой пенсии будем погашать долги, в которых повисли в результате сталкинга", - говорит жертва.

Недавно через своего адвоката она узнала о том, что по гражданскому иску с ее преследователя наконец-то взыскали три тысячи евро за нанесение вреда здоровью, который он причинил ее мужу в результате избиения. "Это, конечно, капля в море, если учесть, что ущерб от сталкинга оставил после себя руины - финансовые и моральные, в которых мы сейчас пребываем", - с горечью вздыхает Рамона.

Недавно она написала книгу о своих десяти годах страха, которая так и называется "10 лет сталкинга - если ты его не видишь, это не значит, что его нет рядом!" ("10 Jahre Stalking - Nur weil Du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht da ist!")

Сталкеры часто караулят своих жертв и днем, и ночью

"Я написала эту книгу, чтобы помочь другим жертвам сталкинга не повторять моих ошибок и поступать в тех или иных ситуациях правильно. В моей книге я описываю состояние жертвы, которая не находит помощи - ни в полиции, ни в суде, которая вынуждена жить в страхе, рассчитывая лишь на себя и своих близких", - признается в интервью DW Рамона.

Поправки в уголовном кодексе по сталкингу

Сталкинг в Германии наказывается денежными штрафами вплоть до условного или тюремного заключения. Однако по статистике лишь десять процентов тех, кто практиковал сталкинг и тем самым нанес моральный и психический вред своей жертве, получили реальные тюремные сроки. Виновников чаще судят не за сталкинг, а за преступления, совершенные в результате него, - это могут быть физические увечья разной степени тяжести вплоть до убийств. Иными словами, преступников судят по другим статьям. Чтобы дело не доходило дотаких тяжких преступлений, нужны были конкретные поправки в уголовном кодексе Германии.

Сандра Цегла выступает консультантом в бундесрате, государственном законодательном органе Германии, по теме сталкинг. Именно при ее участии был наконец-то изменен параграф 238 уголовного кодекса, который касается сталкинга. "Раньше прежде, чем полиция начинала заниматься расследованием факта сталкинга, с его жертвой должно было что-то случиться, вплоть до нанесения ей физических увечий. Сегодня правоохранительные органы могут вмешаться в дело и начать расследование еще до того, как жертве будет нанесен вред, будь то психический или физический. Тем самым они реально могут вступиться за жертву и предотвратить более трагические последствия сталкинга", - уточняет бывшая полицейская Сандра Цегла. Это, по ее мнению, это большой шаг в борьбе со сталкингом.

Кроме того, по словам Сандры, совсем недавно, в октябре 2021 года, вступили в силу и поправки к параграфу 238, касающиеся киберсталкинга. Теперь можно будет привлечь к ответственности и тех, кто преследует людей, используя современные средства коммуникации, такие как интернет, сотовые телефоны и мобильные приложения. Сандра Цегла считает, что это было крайне необходимо, потому что число случаев киберсталкинга в Германии в последние годы резко возросло, а конкретной правовой базы для борьбы с ними до сих пор не было.

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