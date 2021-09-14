ЕСПЧ впервые вынес решение по делу о кибернасилии и интернет-сталкинге в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге впервые в истории вынес решение по делу о кибернасилии и интернет-сталкинге в России. Во вторник, 14 сентября, ЕСПЧ признал власти РФ виновными в нарушении статьи 8-й Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение частной жизни), присудив истице Валерии Володиной компенсацию в размере 7500 евро. Кроме того, РФ должна выплатить судебные расходы и издержки на сумму 5,84 евро.
Угрозы и киберсталкинг со стороны бывшего партнера
Валерия Володина, в 2018 году изменившая имя и адрес (ее новые данные не разглашаются из соображений безопасности), несколько лет назад рассталась со своим партнером, гражданином Азербайджана С. После этого тот начал преследовать и атаковать ее, в том числе в интернете. В 2016 году Володина обратилась в полицию, заявив, что С. использовал ее личные данные и фотографии в обнаженном виде для создания фальшивых профилей в соцсетях, в которые пригласил одноклассников и учителя ее сына. Кроме того, женщина пожаловалась на обнаружение GPS-трекера в подкладке своей сумки, а также на угрозы смертью, получаемые от С. в соцсетях.
Власти вначале отказывались реагировать на заявления Володиной и только в марте 2018 года возбудили уголовное дело. В октябре 2020 года оно было закрыто за истечением срока давности, указал ЕСПЧ.
РФ не применила имеющиеся правовые инструменты для защиты жертвы насилия
Как отмечается в решении суда, государства обязаны создать и эффективно применять систему наказаний за все формы домашнего насилия, включая насилие в интернете, и обеспечивать достаточные гарантии для пострадавших. Российское законодательство содержит гражданско-правовые механизмы и нормы уголовного права для защиты частной жизни, тем самым у властей РФ имеются правовые инструменты для расследования случаев кибернасилия, отметил ЕСПЧ.
Несмотря на это, российские органы власти бездействовали и не принимали необходимых мер, что позволило преступнику оставаться безнаказанным и продолжать сталкинг и кибернасилие, отметил суд. При этом суд указал на отказ МВД РФ принимать заявления Володиной на протяжении двух лет и затянувшееся производство по делу.
Первое решение по иску о киберсталкинге и порномести в России
Между тем в организации "Правовая инициатива", занимающейся помощью пострадавшим от домашнего насилия, назвали данное решение ЕСПЧ первым по иску о киберсталкинге и порномести. "Важно, что суд признает, что насилие в интернете является… аспектом сложного феномена домашнего насилия, тесно связанным с оффлайн насилием в жизни", - заявила "Новой газет" юрист организации Татьяна Саввина. Она подчеркнула важность решения ЕСПЧ, указавшего, "что государство несет такие же обязательства в отношении актов онлайн насилия как и в отношении оффлайн насилия".
Как отмечает далее "Новая газета", в 2019 году ЕСПЧ уже признал власти РФ виновными в нарушении запрета на бесчеловечное обращение по иску Валерии Володиной, присудив ей 20 тысяч евро. Речь шла о первом решении ЕСПЧ по иску о домашнем насилии в России, пишет издание.
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Автор: Никита Баталов