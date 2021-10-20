 Насилие над женщинами: почему об этом сегодня говорят в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.05.2022

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Культура и стиль жизни

Насилие над женщинами: почему об этом сегодня говорят в Берлине

В каких странах чаще совершается насилие над женщинами? В чем причины? И как этому противостоять? На международном феминистском фестивале Гете-Института в Берлине поднимаются темы, которые замалчивались годами.

Женщина сидит на полу, закрываясь рукой от наступающего на нее мужчины

Насилие в отношении женщин - серьезная проблема, с которой сталкиваются все страны. Большое внимание ей уделяется на междисциплинарном фестивале  "Частоты. Феминизм в глобальном масштабе", который стартовал в Берлине 19 мая. Гете-Институт, ставший организатором этой конференции, хочет показать, как женщины в разных странах противостоят тирании и деспотизму и борются за свои права.

В борьбе за права слабых

"Протесты и сопротивление не обязательно проходят по одной и той же схеме во всем мире. Однако у феминистских протестов по всему миру есть одна общая черта: феминистки разработали свои собственные формы протеста", - отметила индийская феминистка, писательница, публицист и издатель Урваши Буталия на пресс-конференции по случаю открытия берлинского фестиваля.

На мастер-классе Арам Хан Сифуэнтес участницы фестиваля учатся использовать технику аппликации для создания протестных баннеров

На мастер-классе Арам Хан Сифуэнтес участницы фестиваля учатся использовать технику аппликации для создания протестных баннеров

Вот уже более 40 лет Буталия является активисткой движения за права женщин, а также борется за предоставление права голоса этническим группам, подвергающимся дискриминации. Она стала одним из основателей первого в Индии феминистского книжного издательства, а с 2003 года руководит собственным издательским домом. Вместе с корейско-американской художницей, писательницей, куратором и профессором Чикагского института искусств Арам Хан Сифуэнтес и афганской художницей Набилой Хорахш, Урваши Буталия открывала трехдневный фестиваль Гете-Института.

Сифуэнтес, которая занимается разработкой баннеров протеста, во время фестиваля проводит мастер-классы по их изготовлению. Хорахш, создавая свои красочные и выразительные полотна, выражает в них протест против патриархата в своей стране, а в последние месяцы - в первую очередь против захватившего власть "Талибана", который попирает права женщин в Афганистане.

Печальное первенство Южной Африки

Организованный Гете-Институтом в Берлине междисциплинарный фестиваль дает представление о связующих элементах феминистских протестных культур по всему миру, но также стремится пролить свет на ситуацию с правами женщин и на характерные черты женского движения протеста в разных странах.

Надин Зигерт (Nadine Siegert) с 2021 года руководит отделением Гете-Института в нигерийском Лагосе. По ее словам, особенно в отношении африканского континента с его более чем 50 странами, о феминистских движениях важно говорить, поскольку ситуации с правами женщин и, соответственно, протестные движения в разных государствах сильно разнятся.

"Так, Южная Африка очень хорошо известна своей очень прогрессивной, очень современной конституцией", - отметила Зигерт на пресс-конференции и в этой связи напомнила о том, что в конституции ЮАР не только женщины, но и такие группы, как ЛГБТ-сообщество, наделены многими правами.

Но, к сожалению, в реальности ситуация с правами сексуальных меньшинств зачастую совсем иная, констатирует Зигерт и приводит в этой связи, среди прочего, такой пугающий пример, как "корректирующее изнасилование", жертвами которого в Южной Африке рискуют стать, в частности, женщины-лесбиянки. Они могут быть изнасилованы мужчинами с целью "исправления" их гомосексуальной ориентации. Это еще одна причина, по которой, согласно оценкам ООН, ЮАР занимает первое место в мире по количеству изнасилований.

Зигерт отмечает и то, что во время жесткого локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса, в южноафриканских мегаполисах, таких как Йоханнесбург, резко возросло количество случаев бытового насилия в отношении женщин. Также во всем мире стало совершаться намного больше фемицидов - преступлений и убийств на почве ненависти по признаку пола или гендера.

Бороться за свои права - сообща

Тот факт, что сексуальное насилие является глобальной проблемой, будет обсуждаться, в частности, во время дискуссионного раунда "Фемициды и насилие в отношении женщин" 20 мая. Студентка Свободного университета Берлина Ханна Бек (Hannah Beeck) и исследовательница из Мексики Алейда Лухан Пинело несколько лет назад запустили онлайн-базу данных Feminizidmap, где документируются случаи убийств женщин в Германии.

В этом проекте также участвуют мексиканский юрист Валерия Эспанья, которая занимается изучением судебных приговоров и уголовного преследования за преступления против женщин в различных странах Южной Америки, и индийская писательница Мина Кандасами, которая исследует тему насилия в отношении женщин и пишет об этом.

Борьбу за расширение своих прав женщинам очень важно вести сообща

Борьбу за расширение своих прав женщинам очень важно вести сообща

Бороться за свои права вынуждены не только женщины, живущие в городах, но и женщины из сельской местности, что проиллюстрировано в серии комиксов "Движения и моменты". Этот проект, инициированный отделением Гете-Института в Джакарте, представляет 16 избранных историй, рассказывающих о положении женщин в 14 странах Южного полушария нашей планеты. Помимо прав женщин, в них освещаются и такие темы, как экологическая активность населения, изменение климата, борьба за образование, права сексуальных меньшинств.

За ходом фестиваля "Frequenzen. Feminismen global" можно следить в интернете. В Африке феминистки, следуя примеру женщин во многих других регионах планеты, все чаще используют Глобальную сеть и для создания женских сообществ. В рамках проекта "Дом африканского феминизма" ("House of African Feminism"), который также станет темой берлинского фестиваля, активистки африканского феминистского движения совместно с Гете-Институтом разработали специальные вебсайты, где женщины могут общаться, делиться своими проблемами и обращаться за поддержкой.

Организованный Гете-Институтом междисциплинарный фестиваль "Frequenzen. Feminismen global" проходит в Берлине с 19 по 21 мая.

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