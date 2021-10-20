Насилие над женщинами: почему об этом сегодня говорят в Берлине

Насилие в отношении женщин - серьезная проблема, с которой сталкиваются все страны. Большое внимание ей уделяется на междисциплинарном фестивале "Частоты. Феминизм в глобальном масштабе", который стартовал в Берлине 19 мая. Гете-Институт, ставший организатором этой конференции, хочет показать, как женщины в разных странах противостоят тирании и деспотизму и борются за свои права.

В борьбе за права слабых

"Протесты и сопротивление не обязательно проходят по одной и той же схеме во всем мире. Однако у феминистских протестов по всему миру есть одна общая черта: феминистки разработали свои собственные формы протеста", - отметила индийская феминистка, писательница, публицист и издатель Урваши Буталия на пресс-конференции по случаю открытия берлинского фестиваля.

На мастер-классе Арам Хан Сифуэнтес участницы фестиваля учатся использовать технику аппликации для создания протестных баннеров

Вот уже более 40 лет Буталия является активисткой движения за права женщин, а также борется за предоставление права голоса этническим группам, подвергающимся дискриминации. Она стала одним из основателей первого в Индии феминистского книжного издательства, а с 2003 года руководит собственным издательским домом. Вместе с корейско-американской художницей, писательницей, куратором и профессором Чикагского института искусств Арам Хан Сифуэнтес и афганской художницей Набилой Хорахш, Урваши Буталия открывала трехдневный фестиваль Гете-Института.

Сифуэнтес, которая занимается разработкой баннеров протеста, во время фестиваля проводит мастер-классы по их изготовлению. Хорахш, создавая свои красочные и выразительные полотна, выражает в них протест против патриархата в своей стране, а в последние месяцы - в первую очередь против захватившего власть "Талибана", который попирает права женщин в Афганистане.

Печальное первенство Южной Африки

Организованный Гете-Институтом в Берлине междисциплинарный фестиваль дает представление о связующих элементах феминистских протестных культур по всему миру, но также стремится пролить свет на ситуацию с правами женщин и на характерные черты женского движения протеста в разных странах.

Надин Зигерт (Nadine Siegert) с 2021 года руководит отделением Гете-Института в нигерийском Лагосе. По ее словам, особенно в отношении африканского континента с его более чем 50 странами, о феминистских движениях важно говорить, поскольку ситуации с правами женщин и, соответственно, протестные движения в разных государствах сильно разнятся.

"Так, Южная Африка очень хорошо известна своей очень прогрессивной, очень современной конституцией", - отметила Зигерт на пресс-конференции и в этой связи напомнила о том, что в конституции ЮАР не только женщины, но и такие группы, как ЛГБТ-сообщество, наделены многими правами.

Но, к сожалению, в реальности ситуация с правами сексуальных меньшинств зачастую совсем иная, констатирует Зигерт и приводит в этой связи, среди прочего, такой пугающий пример, как "корректирующее изнасилование", жертвами которого в Южной Африке рискуют стать, в частности, женщины-лесбиянки. Они могут быть изнасилованы мужчинами с целью "исправления" их гомосексуальной ориентации. Это еще одна причина, по которой, согласно оценкам ООН, ЮАР занимает первое место в мире по количеству изнасилований.

Зигерт отмечает и то, что во время жесткого локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса, в южноафриканских мегаполисах, таких как Йоханнесбург, резко возросло количество случаев бытового насилия в отношении женщин. Также во всем мире стало совершаться намного больше фемицидов - преступлений и убийств на почве ненависти по признаку пола или гендера.

Бороться за свои права - сообща

Тот факт, что сексуальное насилие является глобальной проблемой, будет обсуждаться, в частности, во время дискуссионного раунда "Фемициды и насилие в отношении женщин" 20 мая. Студентка Свободного университета Берлина Ханна Бек (Hannah Beeck) и исследовательница из Мексики Алейда Лухан Пинело несколько лет назад запустили онлайн-базу данных Feminizidmap, где документируются случаи убийств женщин в Германии.

В этом проекте также участвуют мексиканский юрист Валерия Эспанья, которая занимается изучением судебных приговоров и уголовного преследования за преступления против женщин в различных странах Южной Америки, и индийская писательница Мина Кандасами, которая исследует тему насилия в отношении женщин и пишет об этом.

Борьбу за расширение своих прав женщинам очень важно вести сообща

Бороться за свои права вынуждены не только женщины, живущие в городах, но и женщины из сельской местности, что проиллюстрировано в серии комиксов "Движения и моменты". Этот проект, инициированный отделением Гете-Института в Джакарте, представляет 16 избранных историй, рассказывающих о положении женщин в 14 странах Южного полушария нашей планеты. Помимо прав женщин, в них освещаются и такие темы, как экологическая активность населения, изменение климата, борьба за образование, права сексуальных меньшинств.

За ходом фестиваля "Frequenzen. Feminismen global" можно следить в интернете. В Африке феминистки, следуя примеру женщин во многих других регионах планеты, все чаще используют Глобальную сеть и для создания женских сообществ. В рамках проекта "Дом африканского феминизма" ("House of African Feminism"), который также станет темой берлинского фестиваля, активистки африканского феминистского движения совместно с Гете-Институтом разработали специальные вебсайты, где женщины могут общаться, делиться своими проблемами и обращаться за поддержкой.

Организованный Гете-Институтом междисциплинарный фестиваль "Frequenzen. Feminismen global" проходит в Берлине с 19 по 21 мая.

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