Между нами девочками: femMit - новый женский журнал без женских тем

В немецких киосках по-прежнему господствуют журналы женские. Известные на весь мир Elle, Cosmopolitan соседствуют с менее гламурными немецкими - Brigitte, Freundin, Bild der Frau, Freizeit Revue. Тираж только последних двух за первый квартал 2021 года перевалил за полмиллиона экземпляров. Ромина Ставови (Romina Stawowy), создавая свой журнал femMit, изначально представляла его совсем другим. Рецепты, мода, красота - все это традиционные сюжеты женских журналов. По мнению Ромины Ставови, такие темы заставляют женщину чувствовать себя неполноценной.

"Если на обложку вынесены десять советов "Как повысить свою привлекательность в глазах мужчины", меня лично такое вообще не впечатляет. И таких женщин, как я, много", - говорит в интервью DW основатель и главный редактор нового журнала. Ромина живет в Дрездене. Во время первого жесткого локдауна она начала издавать новый журнал, который призывает как женщин, так и мужчин задуматься и переосмыслить многие вещи. При этом femMit вовсе не собирается подливать масла в огонь дискуссии о борьбе полов.

Сухие факты вместо бурной деятельности и активизма

Ромина пытается восполнить тот пробел, который, по ее мнению, образовался на немецком рынке. Он предлагает чисто женские журналы или издания с явным феминистским уклоном. "Последние мне кажутся слишком воинственными, хотя и они имеют право на существование. Иногда надо громко кричать, чтобы тебя услышали, так активисты и поступают. Но такой подход позволяет охватить только определенную аудиторию. Я себя к ней отнести не могу", - говорит Ромина Ставови.

Ромина основала журнал femMit во время пандемии

Мать-одиночка, воспитывающая троих сыновей, хочет, чтобы ее журнал femMit показывал, как можно отстаивать равноправие, многообразие, равенство между мужчинами и женщинами другим способом. Она делает ставку на факты, которые помогут вывести дискуссию на профессиональный уровень. Поэтому в журнале так много цифр, диаграмм, карт. Целевая аудитория - мужчины и женщины.

В первых двух выпусках редактор рассказывает, как женщинам стать более медийными. В ее журнале она дает слово женщинам, на которых могли бы обратить внимание и другие СМИ. Почему? Вот - наглядный пример. Почти половина вирусологов и эпидемиологов, работающих в Германии, - женщины. При этом во время освещения пандемии в немецких СМИ соотношение между мужскими и женскими экспертами было явно не в пользу женщин - 70 к 30 процентам. Более того - только четыре процента женщин были представлены как вирусологи. Пять процентов выступали как исследователи, а семь процентов - называли просто экспертами. Для редактора журнала femMit важно показать очевидную диспропорцию не голословно, а прибегая к цифрам и фактам.

Еще одна отличительная особенность нового журнала - "восточный" фокус. 39-летняя Ромина родилась в Саксонии. Поэтому для нее важно предоставить слово женщинам из восточных земель Германии. "Издательские дома многих женских журналов находятся на западе страны, это может объяснять, почему их героинями редко бывают женщины с востока Германии. А я как раз живу здесь и вижу, какие потрясающие женщины есть в восточной части. Я хочу показать этих женщин, о которых другие издания - например, Barbara, Emotion, Emma, - еще никогда не говорили", - объясняет она. Поэтому на обложке журнала femMit - другие лица. Первый выпуск украсила фотография Антонии Хаусман (Antonia Hausmann) из Саксонии, женщины с довольно редкой профессией: Антониа - тромбонистка. На обложке второй выпуска - врач из Дрездена.

Какой фокус у журнала

Спустя более чем 30 лет после падения Берлинской стены Ромина, конечно же, не собирается выстраивать свою редакционную политику в категориях "запад - восток". Она знает, что положение женщин в обществе и их социализация в ГДР и ФРГ были разными до 1989 года, но для нее не существует деления на правильное и неправильное.

"На востоке страны больше женщин на руководящих позициях. Но вот что меня сильно раздражает, так это когда начинают ностальгировать по тому, какими эмансипированными и прогрессивными были восточные немки. При этом забывают, что женщины помимо работы несли на себе и все домашнее хозяйство. У них всегда была двойная нагрузка. Я не знаю ни одного отца, который бы менял подгузники своему ребенку. Вместо того чтобы постоянно сравнивать, давайте брать лучшее из опыта восточных и западных немок. Мы должны учиться принимать друг друга такими, какие мы есть", - уверена главный редактор.

Она понимает, что далеко не каждая женщина стремится занять руководящую должность, но для Ромины важно, чтобы у каждой была возможность принять это решение самостоятельно, не боясь негативных последствий, таких как потери в деньгах, маленькой пенсии, нехватки времени для семьи. "Мы должны говорить о тех требованиях, которые к нам предъявляют на рынке труда. Возьмем хотя бы рабочую неделю. Неужели действительно так важно, чтобы мы ежедневно работали по восемь часов? Что, если вместо полной ставки мы перейдем на полставки? Тогда у всех будет больше времени для семьи и друзей, а мужчины смогут больше помогать женщинам, принимая участие в заботах о доме и детях. Это я называю равноправием", - говорит она.

Тема разнообразия имеет особое значение для издателя журнала. "Для меня важно обращаться ко всем людям. Поэтому я придаю особое значение языку, не забывая про гендер. Может быть, для кого-то из читателей это странно, но язык меняется. Поэтому я уверена, что со временем мы найдем форму, к которой привыкнут все", - говорит Ромина. Следующий выпуск femMit - уже в работе. Его главред вспоминает, как она стояла перед киоском, где все журналы были разложены по двум категориям: "женщины и мода" и "мужчины", а не, к примеру, "мужчины и барбекю" или "мужчины и автомобили". Поэтому она очень надеется, что ее журнал найдет свое место, но точно не на полке рядом с типично женскими журналами. Кто знает, возможно, немецкий рынок ждут перемены.

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