 В ФРГ вводят обязательную женскую квоту в руководстве компаний | Новости из Германии о Германии | DW | 06.01.2021

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Германия

В ФРГ вводят обязательную женскую квоту в руководстве компаний

Если правление крупной компании насчитывает более трех членов, как минимум одним из них должна быть женщина, говорится в новом законе. Его еще должен утвердить бундестаг.

Пирамида из кубиков с изображением мужчин- и женщин-менеджеров как символ равного представительства плов в руководстве компаний

Если правление крупной немецкой компании насчитывает более трех членов, как минимум одним из них должна быть женщина. Такая норма закреплена в законе, одобренном в среду, 6 января, правительством Германии. Теперь этот документ должен рассмотреть бундестаг.

Цель добиться, чтобы женщины были более широко представлены в руководствах компаний, немецкие политики поставили несколько лет назад, но сдвиги в этой области происходили очень медленно. До сегодняшнего дня гендерная квота действовала в стране лишь в наблюдательных советах крупных компаний. Для других предприятий она носила рекомендательный характер.

Члены правительства ФРГ о женской квоте

По словам министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Франциски Гиффай (Franziska Giffey), высококвалифицированные женщины обогащают профессиональную и экономическую жизнь. В свою очередь министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) указала на то, что женщины в руководстве компаний смогут создать там позитивную атмосферу и стать примером для других женщин, а также способствовать карьерному росту представительниц прекрасного пола. Как Гиффай, так и Ламбрехт поддержали инициативу введения обязательных женских квот в руководствах компаний.

В поддержку закона об обязательной гендерной квоте выступил и министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который будет претендовать на пост канцлера по результатам выборов в бундестаг в сентябре. "Время добровольных мер ушло безвозвратно", - заявил Шольц, добавив, что пора положить конец ситуации, при которой половина населения страны не имеет своего представительства в руководстве крупных компаний Германии.

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