Мир, опасный для женщин: журналистка из ФРГ написала антимужскую книгу

О равноправии говорится много, однако реальные будни до сих пор полны "неудобств", таящих в себе не просто мелкие или крупные "неприятности", но и прямую угрозу для жизни большей половины человечества, утверждает Ребекка Эндлер (Rebekka Endler) в своей книге "Патриархальность вещей. Почему этот мир женщин не устраивает" ("Das Patriarchat der Dinge. Warum die Welt Frauen nicht passt"), вышедшей в издательстве DuMont Buchverlag. Малозаметные на первый взгляд, но досадные "мелочи", так раздражающие женщин, образуют в сумме некую систему: все, что происходит, отнюдь не случайно, а очень даже закономерно, считает журналистка.

Мужчина - эталон?

Вначале был матриархат , предполагают антропологи, историки, культурологи. Однако, согласно известной нам истории развития человечества, "кормильцем и защитником" издревле считается мужчина. Ведь именно он отправляется "в большой мир" на поиски работы, новых идей, новых цивилизаций. Стоит ли удивляться, что и устройство этого мира соответствует в первую очередь представлениям и потребностям мужчин, рассуждает Ребекка Эндлер. Мужчина - некий эталон всего того, что нас окружает: от языка , фасона одежды до… устройства космического корабля. Несмотря на то, что большая часть жителей современного мира - женщины (в Германии, их, например, 51%), все в нем по-прежнему отвечает "мужским" стандартам, утверждает автор.

Обложка книги Ребекки Эндлер

Так, более функциональной Ребекка Эндлер считает одежду для мужчин: "Все необходимое - бумажник, документы, телефон - представитель сильного пола всегда может разместить в просторных карманах, дамам же, со скорее "декоративными" карманами, для этого требуется, как минимум, сумочка". При разработке бытовой техники "для домохозяек", продолжает автор, физиологические особенности женщин учитываются редко. Иначе чем объясняются габариты и форма (явно не для женских рук) обыкновенного миксера? В современном мире женщины охотно орудуют отверткой, пилой, отбойным молотком, если сумеют (опять-таки из-за габаритов и веса) совладать с ними. Судя по всему, оптимизировать дизайн, сохраняя функциональность инструментов и техники, вполне возможно, уверяет Ребекка Эндлер, ссылаясь на дизайнеров, решивших помочь себе и другим женщинам.

Ярким примером абсурда патриархата служит велосипед, считает автор. Он долгое время оставался прерогативой мужчин. Женщинам ездить на велосипеде долгое время считалось не только неприличным, но и опасным, причем вдвойне: как ношение брюк для езды (скандальные блумерсы!), так и сама езда верхом способствовали развитию у женщин распространенной, как утверждали в тем времена, "хвори" под названием "женская истерия".

Для кого построен город?

Напомним, длительное "времяпровождение в большом мире" считалось занятием мужским. Пример тому - количество круглосуточно действующих общественных туалетов в современных городах, в которых имеются не только писсуары для мужчин, но и унитазы. В 2015 году в Нидерландах разгорелся целый скандал по поводу штрафа "за нарушение общественного порядка", который отказалась платить девушка. Однажды ночью, возвращаясь с вечеринки, она не нашла поблизости туалета и решила справить нужду "под кустиком", где ее и застали полицейские. Как оказалось, шансов дойти до ближайшего "женского" туалета у нее и не было, так как он находился на другом конце города, в то время как остальные (бесплатные) клозеты в округе предназначались только для мужчин.

Согласно исследованиям, в офисах, в общественном транспорте женщинам приходится мерзнуть чаще, чем мужчинам: средняя температура воздуха там на три градуса ниже (настройка кондиционера соответствует терморегуляции тела мужчин) комфортной для женщин, рассказывает Ребекка Эндлер.

Мужской дизайн превалирует и в современном мире, утверждает она. "Тот, кому приходилось передвигаться по городу с детской коляской, знает о чем я говорю", - возмущается автор книги. Низкие они почему-то лишь там, где есть въезд и выезд для машин, но не для пешеходов с колясками (в том числе и инвалидными).

Об опасностях бытия

Женщины в среднем на 13 см ниже мужчин и на 20 кг легче, поэтому усилия, прилагаемые ими при нагрузках, отличаются от мужских. Наглядный пример - бутсы футболистов, разработанные исключительно для мужской стопы (хотя профессиональным футболом женщины в Германии занимаются с 1970 года). При длительном занятии спортом футболистки, которые все еще носят мужскую или детскую (из-за маленького размера) обувь, рискуют заработать деформацию стоп со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Женщины профессионально играют в футбол в мужских бутсах

Согласно статистическим данным, во время автомобильных аварий чаще погибают женщины. У них меньше шансов выжить и выше риск получить серьезные увечья, потому что испытания проводят с манекеном-мужчиной. По мнению экспертов, передвинуть и поднять сиденье в машине для большей безопасности недостаточно, поясняет Ребекка Эндлер в своей книге. С похожей проблемой столкнулись и сотрудницы немецкой полиции, где сегодня 50% служащих - женщины. Обязательные для ношения на службе бронежилеты разработаны опять-таки для мужчин. И дело вовсе не в росте женщин, а в их анатомии, подчеркивает автор книги.

До недавнего времени на депрессию и прочие нервные расстройства, долго считавшиеся "проявлениями женской истерии", просто не обращали внимания. Но и теперь при назначении медикаментов далеко не всегда учитывается, что их дозировка соответствует организму мужчины. В Германии к испытанию новых лекарств до 2004 года пробандов-женщин (как потенциальных матерей) не допускали. Нет предписания об обязательном участии женщин в испытании медикаментов или вакцин и сейчас, уточняет Ребекка Эндлер.

Настоящей напастью для жителей современных городов стали аллергии на пыльцу растений. Как оказалось, для озеленения городских улиц и парков используют чаще всего "мужские" деревья: они не плодоносят, ухода за ними меньше. Но… природа берет свое: избыток пыльцы "опыляет" не соцветия противоположного пола, а… носы (и слизистую глаз) граждан, отмечает Ребекка Эндлер.

Патриархальный взгляд на мир: комплекс гения и склонность к саморазрушению?

Парадоксально, но эмансипированные женщины, стремящиеся сделать карьеру "наравне" с мужчинами, "достучаться" до них, облачаются для этого именно в мужской (чаще всего - брючный) костюм, сигнализируя тем самым свои серьезные (мужские!) намерения. Женственный наряд (гламурное платье, как и платье в наивный цветочек) вызывает в лучшем случае восхищенный взгляд, но отнюдь не располагает к серьезным переговорам "равнозначных" партнеров, констатирует Ребекка Эндлер.

Эмансипированные женщины, стремящиеся сделать карьеру, облачаются в брючные костюмы

Женщины в целом более дипломатичны, конфликты стараются урегулировать мирным путем, а еще лучше – и вовсе не допускать эскалации возникающих разногласий. Им, "созидающему началу", как правило, приходится "расхлебывать ту кашу, которую нередко заваривают мужчины", - рассуждает автор.

И еще один пример: в современных городах Германии большинство улиц и площадей названы в честь мужчин. Сравнительно недавно, в 2001 году, в Гамбурге открылся "Сад женщин" (Garten der Frauen) - так назвали место на кладбище в районе Ольсдорф (Ohlsdorfer Friedhof), где похоронены известные женщины. Инициатором "общественного пространства для женщин" стала известный историк и борец за права женщин Рита Баке (Rita Bake).

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