 Самый известный лесник Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.09.2021

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Культура и стиль жизни

Самый известный лесник Германии

Лес - поставщик кислорода, гигантское предприятие по переработке отходов и место обитания загадочных деревьев. Умеют ли они общаться друг с другом? Кто им помогает в этом?

Древние буки растут в лесах Германии семейными кланами

Петер Вольлебен (Peter Wohlleben) прослыл "самым известным лесником" Германии после выхода в свет его книги "Тайная жизнь деревьев" ("Das geheime Leben der Bäume"), переведенной на 26 языков мира (в том числе и на русский). Лесничим он стал по зову души, но, приступив к своим обязанностям, быстро понял, что знания о лесе и деревьях, полученные во время учебы, нацелены на выращивание древесины, а не на сохранение экосистемы планеты.

Самые строгие критики обвиняют немецкого лесника, призывающего "оставить лес в покое", в излишней мифологизации деревьев, которых он уж слишком "очеловечивает", признается Петер Вольлебен в новом документальном фильме "Тайная жизнь деревьев", снятом по его одноименному бестселлеру.

Книга Петера Вольлебена Тайная жизнь деревьев

Книга Петера Вольлебена "Тайная жизнь деревьев"

Это не только экранизация книги, но и репортаж о деятельности самого автора, которого режиссер Йорг Адольф (Jörg Adolph) сопровождал с камерой в течение полутора лет - на встречи с читателями и экологами в разные страны, в радиостудии, на телевидение, в лес и туда, где растет древнейшее дерево планеты.   

Дерево - существо одушевленное?

Деревом принято называть жизненную форму (биоформу) "деревянистых растений со стволом, из которого растут ветви", цитирует эксперт словарную статью (Duden) и вместе со зрителями (и читателями) задается вопросами. Если деревья живут, значит, речь идет о существах? Иначе как им удается, не сходя с места, не имея глаз и ушей, безошибочно определять время года и суток? Или запоминать, когда нужно цвести, плодоносить? Дубы и буки, например, делают это далеко не каждый год, зато дружно и очень обильно, в надежде, что диким животным осилить весь урожай будет не под силу, поясняет Петер Вольлебен.

Если деревья способны тонко чувствовать перепад температур, больно ли им, если ломается ветка? Если бы люди понимали язык деревьев, то смогли бы услышать, как они кричат, когда гусеницы или олени поедают молодые побеги и листья, уверен лесничий, многие годы наблюдающий за вверенным ему участком заповедного леса.

Лошади вывозят деревья из леса

Деревья из леса должны вывозить только лошади, тяжелые машины разрушают и уплотняют лесную почву

Деревья умеют посылать сигнал "SOS", распыляя особые ароматы, привлекающие спасателей, и обороняться, снабжая, например, листья и кору горькими, и даже ядовитыми веществами. Более того, в арсенале различных деревьев имеется специально разработанное (для каждого вида "вредителя") средство обороны. Вот только реагируют они гораздо медленнее (со скоростью 1 см в секунду), чем животные или люди. Значит у деревьев есть мозг? Утверждать это ученые, несмотря на огромное количество исследований, пока не могут, сожалеет Петер Вольлебен. Но если он все-таки имеется, то вероятнее всего, находится в корнях, считает он.

Социальные связи и лесной интернет

Его обращение к "натуральному лесничеству" началось с удивительного открытия, сделанного им однажды в лесу. Там Петер Вольлебен наткнулся на странный валун, обильно поросший зеленым мхом. Валун оказался "живым пнем" давным-давно (лет 400-500 назад) поваленного бука. Жизнедеятельность дерева, то есть снабжение его влагой, необходимыми ему сахарами и прочими веществами зависит от фотосинтеза - процесса, который без наличия листвы (иголок) невозможен. "Чудесным образом этот пень продолжал жить, потому что всем необходимым его подпитывали соседние буки", - рассказывает лесной эксперт.

Деревья одного вида (яркий пример тому буки) ценят родственные связи и взаимовыручку. Лучше и дольше всего они растут семейными кланами, "воспитывают" потомство и "заботятся" о беспомощных членах своей зеленой семьи. Раскидистые буки следят за тем, чтобы молодые деревца, следуя строгому "лесному этикету", как можно дольше находились на "нижнем этаже" лесного массива и росли медленно. "Таким образом клетки древесины остаются компактными, а ствол дерева плотным и устойчивым", - поясняет Петер Вольлебен. В естественной среде буки, предпочитающие мягкий, влажный климат, - долгожители. Сегодня 100 - 150-летние деревья (для бука это возраст "первоклассника"), как правило, идут на сруб.

Деревья - "существа" социальные, утверждает эксперт. Обмениваться полезной информацией им помогают не только собственные корни, тянущиеся под землей (к родственникам), но и миллиарды грибов, с которыми они сотрудничают, образуя взаимовыгодный тандем. Грибы, получая взамен треть (!) сладкого древесного сока, не только облегчают деревьям доступ к "питанию", абсорбируют тяжелые металлы и прочие яды, но и выступают в роли "лесного интернета".

Рыжики (Lactarius salmonicolor) – партнеры хвойных деревьев

Рыжики выбирают сосну, ель, пихту, другие (например, лисички) кооперируют с разными видами деревьев

Многокилометровая сеть грибных гиф (тонких нитей грибницы) помогает на большом расстоянии передавать сообщения, словно сверхскоростная сеть. Так деревья договариваются об одновременном цветении или о том, как избавится от чужака-конкурента, рассказывает Петер Вольлебен, ссылаясь на результаты исследований ученых.

Сложно приходится деревьям, оказавшимся вдали от клана, от семьи. Они "отрезаны" как от помощи родственников, так и от "социальных сетей". Это обитатели лесопосадок, городских парков и улиц. В самых экстремальных условиях (палящее солнце, утрамбованная почва, обрезка ветвей) растут городские "беспризорники" (так их называет Петер Вольлебен), обрамляющие городские улицы.

Мастер-класс по выживанию: пионеры и специалисты

Семейным связям некоторые виды деревьев предпочитают свободу. Эти "пионеры" (первопроходцы!), как, например, осина или тополь, растут быстро, прокладывая путь (на скудной почве) другим популяциям деревьев. При этом все подчинено одному - борьбе за выживание. Понятно, что, несмотря на родственные связи и поддержку, риск не пережить очередное стихийное бедствие высок для монокультур, комментирует лесник, стоя посреди сгоревшего соснового леса. В выигрыше, благодаря многообразию видов, смешанные леса, подчеркивает он. 

В ближайшие 20 лет из европейских лесов исчезнет большая часть хвойных деревьев, поскольку климат станет еще мягче, предрекает Петер Вольлебен. Пихты и ели достигают преклонного возраста только в холодных регионах Скандинавии, Сибири, Канады. Неудивительно, что древнейшее дерево мира растет в Швеции: в 2021 году ели, по прозвищу Старый Тикко, исполнился 9561 год. В Германии лесное дерево номер один - медленнорастущий бук, поясняет лесник. На открытых территориях специалист по выживанию - могучий дуб, а чемпионы горных регионов страны - ель и пихта.

Древнейшее дерево мира растет в Швеции - ели, по прозвищу Старый Тикко, исполнился 9561 год

В 2021 году Петер Вольлебен посетил древнейшее дерево мира, которое растет в Швеции: ели, по прозвищу Старый Тикко, исполнился 9561 год

В современных лесхозах леса  регулярно прореживают, считая, что так деревья могут расти выше и мощнее. Чем медленнее рост, тем крепче будет дерево, напоминает Петер Вольлебен участникам очередной экскурсии. "За лесом, правильнее его называть лесной плантацией, ухаживать невозможно, можно лишь снимать урожай", - считает он, и снимать его тоже следует правильно и бережно. Срубленные деревья из леса должны вывозить только лошади, тяжелые машины грубо разрушают и уплотняют лесную почву, подчеркивает лесничий. "Лесопосадки появились всего несколько столетий назад, большую часть времени природа обходилась без вмешательства человека, наверняка она и теперь справится без нас", - рассуждает он, отвечая на вопросы зрителей. Деревья регенерируются сами, но очень медленно. Так медленно, что увидеть это нам просто не дано, так долго мы не живем, поясняет Петер Вольлебен."Если мы надеемся с помощью лесов справиться с глобальным изменением климата, нужно дать им возможность вырасти, состариться", подчеркивает самый известный лесник страны.

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    Автор: Инга Ваннер


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