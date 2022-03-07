 Портреты женщин на монетах: богини, правительницы, активистки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.03.2022

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Культура и стиль жизни

Портреты женщин на монетах: богини, правительницы, активистки

В 2022 году США впервые выпустила монету с изображением темнокожей женщины. Впервые женские портреты появились на денежных знаках более 2,5 тысячи лет назад.

Монета в ¼ доллара США с изображением гражданской активистки и писательницы Майи Энджелоу

Гражданская активистка и писательница Майя Энджелоу

Майя Энджелоу боролась за права темнокожих в США вместе с видным гражданским активистом Мартином Лютером Кингом. Американка, скончавшаяся в 2014 году, стала первой темнокожей женщиной, память о которой увековечена на монете - так называемом четвертаке, достоинством 25 центов. Денежный знак с активисткой открывает специальную серию, которую Монетный двор США полностью выпустит в обращение к 2025 году. Портрет Энджелоу является отсылкой к ее автобиографии "Я знаю, отчего поект птица в клетке" 1969 года, в которой женщина пишет о расовой дискриминации, с которой она столкнулась в детстве.

Серия American Women Quarters Program выделяется и другими знаковыми монетами. Так, на денежных знаках Соединенных Штатов впервые отчеканены лесбиянка - астронавтка Салли Райд, испаноамериканка - гражданская активистка Аделина Отеро-Уоррен, а также женщина-вождь племени чероки - Вилма Мэнкиллер. 

Женским портретам на монетах - более 2500 лет

Решение представить меньшинства на двадцатипятицентовиках показывает, что в США "развилось понимание многообразия общества, с чем Америку можно лишь поздравить", рассказал DW Бернхард Вайссер (Bernhard Weisser), профессор Монетного кабинета в составе Государственных музеев Берлина. Чеканка таких лиц как Майя Энджелоу на денежных знаках - в новинку для нумизматики. Исторически монеты служили сильным мира сего, чтобы "донести идеалы и добродетели правителей до пользователей, то есть до населения и солдат", указал эксперт.

Женские изображения украшали монеты с момента чеканки этих денежных знаков. На них появлялись богини античности, правительницы эпохи Возрождения и женщины - лидеры современности. Однако на самой древней из известных монет с изображением реальных людей представлен мужчина. В 525 году до нашей эры на денежном знаке изображали персидского царя, отмечает Вайссер.

Но и женщины рано появились на монетах. Первое изображение женщины - главы региона переносит нас в Африку, уточняет берлинский профессор. Царица Древнего Египта Арсиноя II в третьем веке до нашей эры стала одной из первых известных исторических фигур, увековеченных при чеканке денежных знаков.

Монета с изображением царицы Древнего Египта Арсинои II

Царица Древнего Египта Арсиноя II

Чеканка монет как признак власти

С тех пор женщины - при жизни или посмертно - стали появляться на многих национальных валютах. Чаще всего это были политические лидеры - от последней царицы эллинистического Египта Клеопатры VII (69 - 30 гг. до н.э.) или королевы Наганики - одной из первых женщин в истории Индии, руководившей делами государства в первом веке до нашей эры, - до императрицы Священной Римской империи Марии Терезии (1717 - 1780 гг.).

Монета с изображением императрицы Марии Терезии

Мария Терезия

Монеты с их портретами выпускались в эпоху правления этих женщин. Так, при Марии Терезии в обращение был выпущен талер, пользовавшийся огромной популярностью в Африке и чеканившийся в Вене до начала XX столетия, подчеркнул Вайссер.

Женщины-правители, как и мужчины, хотели с помощью своих портретов на монетах узаконить власть и утвердить свое влияние на народы и империи. Самым известным примером, вероятно, является изображение британской королевы Елизаветы II, до сих пор украшающее многочисленные монеты Содружества наций.

Богини и национальные аллегории на денежных знаках

Однако на монетах появлялись портреты не только реальных женщин. Государства античности - Греческая империя или Кушанское царство в Средней Азии - стали первыми, представившими на своих денежных знаках женские божества. Греческие правители изображали богиню Афину в различных позах, а кушаны - Лакшми или Ардохшо. В Индии Лакшми долгое время оставалась наиболее часто представленным на монетах божеством.

Женщина держит золотую монету с изображением индийской богини Лакшми

Богиня Лакшми

В наши дни богини редко встречаются на денежных знаках. Но их украшают и другие вымышленные женские образы, выступающие национальными аллегориями - вспомним французскую Марианну, перуанскую Родину-мать (Madre Patria) или Свободу в США.

Монета с изображением Марианны - символа Французской Республики

Марианна - символ Французской Республики

Властительницы мира на современных валютах

В XX столетии появилась тенденция отдавать должное женщинам за их вклад в развитие общества. Примером служит популярная бывшая первая леди Аргентины Эва Перон (1919 - 1952 гг.), портрет которой помещен на памятную монету песо, до сих пор находящуюся в обращении, или экс-премьер Индии Индира Ганди (1917 - 1984 гг.). Обе появились на национальных денежных знаках уже после смерти. В их случаях чеканка была призвана увековечить руководящие политические роли и закрепить место женщин в истории своих стран.

Но в последние годы правительства разных стран начали воздавать честь и женщинам вне политики и все чаще увековечивать память о тех, кто внес существенный вклад в искусство и науку. Или - как в случае с Майей Энджелоу - отдавать должное роли активисток.

Гражданская активистка и писательница Майя Энджелоу и 44-й президент США Барак Обама в Белом доме

Майя Энджелоу и Барак Обама в 2011 году

Президент Вашингтон останется на монетах

Еще недавно на монетах изображали женщин, активно участвующих в благотворительности или занимающихся воспитанием детей. Но эти довольно односторонние представления о женщинах постепенно меняются, - отмечает Вайссер.

Таким образом, новая спецсерия Монетного двора США идет в ногу со временем. Однако активисткам и ученым приходится делить этот денежный знак с мужчиной. Ведь на аверсе запечатлен первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон (1732 - 1799 гг.).

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