 Парфюм Клеопатры. Чем душились в Древнем Египте? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.03.2021

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Культура и стиль жизни

Парфюм Клеопатры. Чем душились в Древнем Египте?

Тысячи лет назад женщины и мужчины не жалели усилий и денег, чтобы хорошо пахнуть. Гигиена тела и эротически привлекательные ароматы играли очень важную роль уже у древних египтян.

Жрец с цветком лотоса. Гробница жреца Мерерука. Ок. 2330 г. до н. э.

Античный писатель Плутарх так описывал встречу Клеопатры с римским полководцем Антонием, который влюбился в нее без памяти. Легендарная египетская царица отправилась на первое свидание к нему в ладье с вызолоченной кормою, пурпурными парусами и посеребренными веслами, под напевы флейты, свирелей и кифар. Когда она плыла, "дивные благовония растекались по берегам".

Плутарх пишет о том, что ароматы исходили из бесчисленных курильниц, другие античные историки рассказывали, что ими была пропитана ткань парусов корабля Клеопатры. В любом случае ясно, что в Древнем Египте, и даже задолго до Клеопатры, ароматы, запахи и парфюм играли очень важную роль - причем как в частной жизни, так и во многих религиозных ритуалах. Парфюм использовали, например, для бальзамирования умерших.

Лечебная парфюмерия

Запахи имели очень большое значение в Древнем Египте. В домах курили благовония, на шею вешали венки из цветков лотоса, кувшины украшали веточками шафрана... И использовали множество ароматов для ухода за телом, даже разных для разных частей тела.

Надо сказать, что во времена фараонов не делали разницы между парфюмерией и медициной. Многие душистые смеси использовались как лечебные вещества и действительно ими были. Как, например, знаменитые духи под названием "кифи". Они представляли собой смесь почти двух десятков различных субстанций. Среди составных частей были смола кедра, изюм, вино, мед, мирт, кориандр, миндаль, бергамот, ирис... В какой пропорции смешивались составные части, - неизвестно. Это осталось тайной древних парфюмеров.

Египетские пирамиды

Восстановить точный состав этого и других парфюмов пытается в Свободном университете Берлина аспирантка Дора Гольдсмит. Она родилась и выросла в Будапеште, изучала египтологию в Израиле, сейчас пишет докторскую диссертацию в столице Германии. В берлинских архивах, музеях и библиотеках - богатейшее собрание античных рукописей, в которых Дора Гольдсмит ищет указания на составляющие ингредиенты древних парфюмов.

На вес золота

Разумеется, парфюм - условное название. Процесса дистилляции, который используется при изготовлении современных духов и одеколонов, в Древнем Египте не знали. Тогда парфюмом были различные мази и масла. Использовались они очень интенсивно и были нередко баснословно дорогими, ведь многие субстанции доставлялись издалека. Известно, например, что в 1482 году до н.э. царица Хатшепсут снарядила корабль, который доставил с побережья Сомали в Египет ладан, мирру, корицу и другие ароматические вещества.

"Во дворцах фараонов, - рассказывает журналистам Deutschlandradio Дора Гольдсмит, - хранились в огромном количестве драгоценные душистые смеси. Например, белый кристаллообразный порошок, полученный из камфорных деревьев. Он оценивался в буквальном смысле на вес золота". Этот порошок был составной частью парфюма "ти-спс", которым душили одежду богачи. "Его запах считался особенно привлекательным и эротичным", - говорит Дора Гольдсмит.

Тот, древнеегипетский бог мудрости и Луны с телом человека и головой ибиса, за спиной фараона у камфорного дерева

Тот, древнеегипетский бог мудрости и Луны с телом человека и головой ибиса, за спиной фараона у камфорного дерева

Но в Древнем Египте душились не только фараоны и жрецы. Только простой народ пользовался дешевыми смесями смол хвойных деревьев, пчелиного воска, различных растений на основе касторового масла.

Аспирантка Свободного университета с помощью химиков воспроизводит запахи Древнего Египта. И замечает, что не все они в результате оказываются приятными для нас, сегодняшних. Древние египтяне часто использовали, например, растительный мускус, который пахнет очень остро. Но расценивать предпочтения людей, живших несколько тысяч лет назад, по сегодняшним меркам было бы, конечно, неправильным.

Следы духов на осколках амфор

Дора Гольдсмидт - разумеется, не единственная, кто занимается запахами Древнего Египта. В Калифорнии, где находится крупнейшей в мире музей натуральных ароматов, последние несколько лет ведутся исследования душистых субстанций, использовавшихся при мумифицировании. Кроме того, целая группа химиков проанализировала следы веществ из древнеегипетского города Тмуис. В этом городе, расположенном в дельте Нила, археологи обнаружили во время раскопок мастерскую парфюмера. На фрагментах амфор в мастерской сохранились высохшие остатки различных масел, мирры, корицы, кардамона.

Судя по этим остаткам, именно здесь, в Тмуисе, который в древности считался одним из важнейших городов Египта, и могли изготовлять легендарный мендесианский парфюм, упоминающийся в исторических хрониках. Город Мендес, который дал имя этому парфюму, расположен недалеко и был одно время даже столицей Древнего Египта. Парфюмер, мастерскую которого нашли археологи, явно исполнял заказы очень состоятельных клиентов. Возможно, даже - самой царицы Клеопатры.

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    Автор: Ефим Шуман


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