 Как менеджер Volkswagen ″наехал″ на Audi из-за гендерно-нейтрального языка | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.07.2022

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Культура и стиль жизни

Как менеджер Volkswagen "наехал" на Audi из-за гендерно-нейтрального языка

Формулировки, помогающие бороться с дискриминацией, все чаще используют в Германии, но нравятся они не всем. К компании Audi даже выдвинули судебные претензии.

На заводе Audi в Ингольштадте

Сотрудники Audi обязаны использовать гендерно-нейтральный язык

Гендерно-нейтральный язык постепенно получает все большее распространение в Германии. Помимо немецких СМИ, государственных ведомств и высших учебных заведений гендергэп, гендерную звездочку или нейтральные обращения используют и в бизнесе - как для внутренней коммуникации, так и для общения с клиентами.

Бывает, что этому способствуют сами потребители. Так, железнодорожный концерн Deutsche Bahn после обращения одного пассажира в суд изменит свой формуляр для онлайн-бронирования билетов. В опции "пол" наряду с мужским и женским появится третий вариант, или вопросы о половой принадлежности вовсе будут удалены.

Но бывает и наоборот - иногда в самих компаниях находятся противники языковых нововведений, как это произошло в концерне Audi.

Менеджер Volkswagen против Audi

"Дорогие аудианцы_ки", - так к своим сотрудникам обращается автомобилестроительная компания Audi. В прошлом году она составила для персонала специальное руководство по использованию языковых формулировок в деловой переписке, заказах на выполнение работы и фирменных презентациях. В обращениях их просят использовать гендерный штрих во избежание дискриминации.

Но менеджера концерна Volkswagen, в чей состав входит Audi, это не устраивает. По его собственному признанию, в целом он против дискриминации, но навязанное использование гендерно-нейтрального языка он именно таковой и считает. Чтобы бороться с нарушением своих личных прав, менеджер даже обратился в суд, где в качестве лингвистического примера привел, в частности, понятие "Der_die Fachexpert_in" (эксперт_ка) из корпоративного руководства. В работе с коллегами из дочерней компании сотрудник VW хотел бы, чтобы его "оставили в покое" и обращались к нему в привычной манере. А в случае нарушений требует, чтобы работодатель заплатил штраф в 100 тысяч евро.

Парковка для жителей_ниц прилегающих домов - инклюзивный язык все чаще встречается в Германии

"Парковка для жителей_ниц прилегающих домов" - инклюзивный язык все чаще встречается в Германии

Дело рассматривал земельный суд в Ингольштадте. Председательствующий судья предложил мировое соглашение и чтобы в Audi к этому сотруднику обращались "по-обычному". Однако компания от такого предложения отказалась. Удалить гендерно-нейтральные обращения из всех мейлов, приложений и презентаций нереалистично, отмечают там, поэтому достижение компромисса невозможно. Вердикт будет вынесен 29 июля. Но уже сейчас понятно, что иск не станет прецедентом, поскольку, как объяснили истцу в суде, речь идет об индивидуальном случае, который отражает его личное восприятие.

Гендерно-нейтральный язык в немецкой деловой среде

Среди лингвистов в Германии гендерно-нейтральный язык воспринимают неоднозначно. В частности, иск менеджера поддержало Объединение немецкого языка (Verein Deutsche Sprache) из Дортмунда, которое считает его "докучливой опекой" и "идеологией". Более крупное и авторитетное Общество немецкого языка в Висбадене, напротив, находит такую форму борьбы с дискриминацией полезной, однако скорее выступает за использование двух вариантов: например, "Schülerinnen und Schüler" ("ученики и ученицы") вместо гендергэп - поскольку "язык должен быть понятным и соответствовать правилам грамматики".

Как показал опрос, проведенный среди руководителей отделов кадров мюнхенским институтом ifo и консалтинговой фирмой Randstad, почти каждое третье предприятие в Германии использует гендерно-нейтральный, или, как его еще называют, инклюзивный язык - прежде всего, для внешней коммуникации. И в основном крупные компании проявляют здесь большую открытость. Некоторые из них подписали "Хартию многообразия" и участвуют в иницитиве, цель которой - "содействовать признанию, уважению и многообразию в деловой среде в Германии". Всего в составе инициативы более 4 тысяч организаций. Среди подписантов хартии 30 компаний из списка индекса DAX: Deutsche Post, Siemens, BASF, Adidas, Bayer, Deutsche Telekom, E.O.N, Siemens, McDonald's - и Audi.

Гендерная звездочка была внесена в словарь Duden

Гендерная звездочка заняла достойное место в словаре издательства Duden

Одна из рекомендаций авторов инициативы - использовать гендерно-нейтральный язык по своему усмотрению. И, как отмечает в комментарии для DW ее представитель Штефан Диршль (Stephan Dirschl), большинство подписантов хартии убеждены в необходимости инклюзивного языка для преодоления предрассудков и дискриминации.

Но случай с Audi показывает, насколько важно и одновременно сложно вовлечь и убедить в этом как можно большее число сотрудников. Для этого многие предприятия привлекают к работе так называемых менеджеров многообразия (Diversity Manager).

"Общество в Германии сегодня так многообразно, как никогда. И наше осознание своей индивидуальности больше, чем когда-либо прежде. В результате от работодателей ожидают, что это разнообразие будет замечено и учтено", - объясняет Диршль.

С одной стороны, при поиске работы специалисты придают большое значение деловой культуре, с другой - фирмы считают разнообразие коллектива ключевым фактором для успеха в бизнесе и инноваций.

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    Автор: Татьяна Вайнман, Марина Борисова


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