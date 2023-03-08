  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
"Женщина, жизнь, свобода": акция протеста в Брюсселе в феврале 2023 год
"Женщина, жизнь, свобода": акция протеста в Брюсселе в феврале 2023 годФото: Johanna Geron/REUTERS
КультураИран

Такие сильные женщины Ирана

Юлия Хиц | Виктор Вайц
52 мин. назад

Хорошо образованным женщинам в Иране десятилетиями приходится бороться с насилием и угнетением. Как за свои права борются иранские кинематографистки? Подробности - у DW.

https://p.dw.com/p/4OOot

"Ко всему сейчас нужно еще раз внимательно присмотреться", - уверена режиссер Пега Ахангарани. И пока 38-летняя женщина это говорит, в ее мыслях прокручивается длинный фильм из конфликтов, компромиссов, репрессий. Будь-то в искусстве, литературе, науке или журналистике, многие иранцы, проживающие в изгнании или на родине, хотят внести свой вклад в борьбу за свободу женщин в Иране.

В рамках возможного

После Исламской революции 1979 года женщины-кинематографисты изучали жизнь в своей стране, критиковали ее, вскрывали проблемы. Они и сегодня продолжают традицию поэтессы Форуг Фаррохзад, которая в своем короткометражном документальном фильме 1962 года "Дом черный" продемонстрировала, как можно поэтично и в то же время эффективно формулировать свои обвинения. В данном случае речь шла об отношении к людям, страдающих проказой. 

Пега Ахангарани с режиссером Масудом Кимиае
Пега Ахангарани с режиссером Масудом Кимиае в 2017 году представляют на пресс-конференции в Тегеране фильм "Прирученный убийца"Фото: Ahmad Halabisaz/Photoshot/picture alliance

Пега Ахангарани уже много лет работает в иранском кинематографе. Ее мать - режиссер и продюсер Манидже Хекмат, и отец - тоже продюсер. Она сделала карьеру актрисы, получила известность и была удостоена многих наград. Но вот уже 15 лет как она снимает документальное кино.

Осмыслить и пережить травмы

Пега Ахангарани живет в изгнании с 2021 года и пока не может вернуться в Иран. Ее последний документальный фильм "Я пытаюсь вспомнить", снятый в 2021 году, рассказывает о забвении и подавлении, в том числе в ее собственном окружении, массовых убийствах политических заключенных во время ирано-иракской войны 1988 года.

Короткометражный фильм во многом базируется на очень личном материале. Он о людях, фотографии которых вырваны из семейных альбомов. Этот сильный образ используется режиссером, чтобы показать, как стираются воспоминания о тех, кто оказался по другую сторону. И делается это в большей степени для подавления боли. Эти моральные травмы проходят через целые поколения в Иране. 

Плакат в Вашингтоне
Убийство Джины Махсы Амини вызвало массовые протесты в ИранеФото: Stephen Shaver/ZUMA Press/picture alliance

Старшее поколение пыталось решать проблемы через компромисс с властью, но это не привело к переменам к лучшему, говорит сегодня Пега Ахангарани. Она восхищается молодыми женщинами и девушками, которые снимают платки, отрезают себе волосы и выходят на улицы, чтобы бороться за свои права. "Представители моего поколения, которым сейчас от 25 до 40 лет, выросли в эпоху Рохани, это было время надежд на реформы. Но эти надежды не оправдались. Молодое поколение сейчас говорит: "Хватит реформ. Мы не хотим никаких компромиссов. Мы хотим чего-то другого". Они очень смелые, они сопротивляются, выходят на улицы, их убивают, но они снова выходят. Они вдохновляют нас на то, чтобы признаться: может быть, действительно хватит!" 

Иранский режиссер Рахшан Баниетемад на Венецианском международном кинофестивале 2014 году
Иранский режиссер Рахшан Баниетемад на Венецианском международном кинофестивале 2014 годуФото: Ettore Ferrari/dpa/picture alliance

Звезда иранского кинематографа Рахшан Баниетемад, должно быть, так же смотрела и надеялась на двадцатилетнюю молодежь в 2001 году, как сегодня устремлены взгляды прогрессивных людей на протестующих против режима. Она принадлежит к революционному поколению и является одной из самых влиятельных женщин-режиссеров в Иране. В 2001 году она брала интервью у представителей молодого поколения для своего документального фильма "Наше время" о ходе президентских выборах, Пега Ахангарани тоже участвовала в этом фильме.

Женщина-режиссеры в Иране

Рахшан Баниетемад считается "первой леди иранского кинематографа" не только из-за ее международного успеха, но и из-за выбора тем: в центре ее внимания - простые люди. Она создала культовых женских персонажей, таких как Туба, которую играет Голаб Адине в "Под кожей города", Нобар - с актрисой Фатеме Мотамед-Арья в "Голубой вуали" или Сара, исполненную Баран Косари в фильме "Главная линия".

Режиссер Рахшан Баниетемад, как и другие ее коллеги - Тамине Милани и Ники Карими, или Маниже Хекмат, мать Пеги Ахангарани, - исследует социальные явления, а в центре ее внимания - проблемы женщин в Иране. Однако иранским кинематографистам постоянно приходится сталкиваться с цензорами, будь то при утверждении сценариев или получении разрешений на прокат своих фильмов.

Преследования, допросы и тюрьмы

Пега Ахангарани неоднократно подвергалась преследованиям и допросам, а в 2009 году она провела месяц в тюрьме. "У меня было столько допросов, что я не могу их сосчитать - более сорока. Сегодня я все еще испытываю страх и дрожь, когда мне звонят со скрытого номера телефона", - признается Ахангарани в интервью DW.

Неудивительно, что многие иранские женщины-режиссеры живут в изгнании. Они присоединяются к протестам, заявляя о себе во весь голос. Как, например, Ширин Нешат или Сепидех Фарси. Дело не только в убийстве Джины Махсы Амини, сказала Нешат в интервью Deutsche Welle в 2022 году: "Разочарование женщин, вынужденных вот уже 43 года скрываться под платками, очень велико. Среди иранок много образованных женщин, и они осознают, что у них нет таких же прав, как у мужчин. Речь идет о радикальном характере нынешнего правительства, которое зашло так далеко, что убило молодую женщину только потому, что она не прикрыла свои волосы на голове". 

Пережить и осознать уроки прошлого

Пега Ахангарани видит большой потенциал в иранских документальных лентах, которые известны за рубежом меньше, чем художественные фильмы. У ее поколения много работы, которую необходимо сделать сейчас, не откладывая на потом: "Мы должны вспомнить прошлое, осознать и переварить воспоминания, чтобы поделиться ими со зрителями и не позволить правительству повторить то, что оно уже сделало против женщин".

Помимо страданий от патриархальных структур, экономических проблем, войн и террора, в рассказах часто отражается тема непрожитой жизни.  В очень личном и несколько сентиментальном документальном фильме ирано-немецкого режиссера Бахар Эбрахими "16 женщин" автор наблюдала за шестнадцатью женщинами и их окружением в Тегеране. Барьеры перед этими женщинами были видны повсюду, как и необходимые ухищрения человеческой психики, чтобы их обойти, преодолеть и пережить. 

Фрагмент из фильм
Фрагмент из фильма "16 женщин". Он рассказывает о судьбах женщин разного возраста в ТегеранеФото: Bahar Ebrahimi

Как это делала бабушка автора фильма, которая после смерти мужа до поздней ночи писала картины, а когда кончилась бумага, она писала их на стенах своей квартиры. Это была своего рода психотерапия. "Я хотел показать силу и красоту этих женщин, несмотря на всю боль, через которую они прошли", - подчеркнула Бахар Эбрахими в одном из своих интервью.

"Женщина, жизнь, свобода!"

На нынешние протесты возлагаются большие надежды. "Я видела сцены на улицах, которые меня глубоко потрясли", - признается Пега Ахангарани и продолжает: "Я так горжусь этим молодым поколением. Я живу надеждой на перемены".

Неслучайно лозунг протестов в Иране звучит не иначе как "Женщина, жизнь, свобода". Иранские женщины вышли на улицы городов, чтобы бороться за свою свободу и права. На демонстрациях в Европе и США выражается солидарность с ними, как и гнев против режима мул. "Нельзя сдаваться, оказывая давление на режим, это сейчас самое главное", - уверена Бахар Эбрахими.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Жертву отравления в городе Кум отвозят в больницу

Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Несколько месяцев из Ирана идут сообщения о случаях отравлений у школьниц и студенток. По всей стране уже зафиксировано около 1000 таких инцидентов. Что об этом известно?
Политика3 марта 2023 г.
Приговоренный к смертной казни в Иране Джамшид Шармахд

Берлин выражает протест против смертного приговора гражданину ФРГ иранского происхождения

Берлин выражает протест против смертного приговора гражданину ФРГ иранского происхождения

Власти ФРГ призвали Тегеран отменить смертный приговор, вынесенный 67-летнему Джамшиду Шармахду по обвинению в терроризме. Между тем Иран ввел ответные санкции против ЕС.
Политика22 февраля 2023 г.
Мир-Хосейн Мусави в 2009 году

Экс-премьер Ирана Мусави призвал к "фундаментальным переменам"

Экс-премьер Ирана Мусави призвал к "фундаментальным переменам"

Мир-Хосейн Мусави на фоне протестов в Иране предлагает провести "свободный и честный референдум" о возможной новой конституции. В стране объявлена широкая амнистия, приуроченная к Дню исламской революции.
Политика5 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Поверхность воды над местом взрыва на подводном газопроводе в Балтийском море

Берлин: Взрывы на "СП" могли быть срежиссированной операцией

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лидер СДПГ Клингбайль (первый слева) и глава партийной фракции в бундестаге Мютцених (третий слева) в Киеве

Лидер фракции СДПГ в бундестаге: Украине надо не одно оружие

Лидер фракции СДПГ в бундестаге: Украине надо не одно оружие

Политика22 ч. назад
Лия Ахеджакова

Ахеджакова собирается издать письма любви

Ахеджакова собирается издать письма любви

Культура22 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Политика23 ч. назад59:19 мин.
Карикатура - карикатурный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков стучит шваброй в потолок и говорит: "Мы не признаем ваш потолок!"

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Политика24 ч. назад
Дэвид Чипперфилд в Цюрихе, 2021 год

Архитектор Дэвид Чипперфилд - знаковые проекты в Германии

Архитектор Дэвид Чипперфилд - знаковые проекты в Германии

Туризм20 мин. назад
Женщина во время акции протеста в Минске поднимает в победном привествие руку

Женщины в Беларуси: формально - во власти, реально - без нее

Женщины в Беларуси: формально - во власти, реально - без нее

Равноправие3 ч. назад
На главную страницу