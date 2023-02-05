  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Мир-Хосейн Мусави в 2009 году
Мир-Хосейн Мусави (Фото из архива)Фото: Danial Shaigan/Parspix/picture alliance
ПолитикаИран

Экс-премьер Ирана призвал к "фундаментальным переменам"

Виталий Кропман
35 мин. назад

Мир-Хосейн Мусави на фоне протестов в Иране предлагает провести "свободный и честный референдум" о возможной новой конституции. В стране объявлена широкая амнистия, приуроченная к Дню исламской революции.

https://p.dw.com/p/4N7tO

Один из наиболее значимых политиков-реформаторов в Иране, бывший глава правительства страны Мир-Хосейн Мусави призвал к "фундаментальным переменам", которые должны стать следствием многомесячных протестов против руководства в Тегеране. "Иран и иранцы нуждаются в фундаментальных переменах и готовы к ним", - написал 81-летний политик в заявлении, опубликованном на его сайте и распространенном местными СМИ в воскресенье, 5 февраля.

По словам Мусави, в основе протестов, вызванных смертью молодой курдиянки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов в середине сентября 2022 года, лежат "взаимосвязанные кризисы". Это "экономический, экологический, социальный, легитимный, культурный и медийный кризисы", - указывает он. Известный реформатор считает нынешнюю "структуру" иранской власти "несостоятельной" и предлагает провести "свободный и честный референдум" о возможной новой конституции. Как и во время исламской революции 1979 года, народ имеет "право на фундаментальные пересмотры, чтобы проложить ... путь к свободе, справедливости, демократии и развитию" Ирана, заявил Мусави.

81-летний политик был одним из ближайших доверенных лиц первого высшего руководителя Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. С 1981 по 1989 год возглавлял правительство страны. После упразднения поста премьер-министра страны на 20 лет ушел из политики, но в 2009 году вернулся и боролся на выборах против консервативного политика Махмуда Ахмадинежада. Выборы Мусави проиграл, после чего неоднократно заявлял о фальсификации результатов. По данным агентства AFP, бывший политик 12 лет находился под домашним арестом, хотя никакие официальные обвинения ему предъявлены не были.

В Иране объявлена широкая амнистия

В связи с отмечаемым 11 февраля в Иране Днем исламской революции - государственным праздником, приуроченным к свержению шахского режима в 1979 году - лидер страны аятолла Али Хаменеи "согласился помиловать и сократить сроки заключения большого числа подсудимых, которые были обвинены или осуждены по делам в связи с недавними инцидентами", Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Хаменеи 4 февраля.

Под амнистию не подпадают лица, обвиняемые в шпионаже, контактах с иностранными спецслужбами, убийствах и вандализме. Сколько заключенных будут амнистированы, не сообщается, но по информации государственных СМИ, речь может идти о "десятках тысяч".

По некоторым данным, в ходе протестов связанных с гибелью  Махсы Амини, в Иране были арестованы порядка 15 000 человек. Как утверждает агентство AFP, основываясь на официальных данных, судебные органы в связи с протестами на данный момент приговорили к смерти 18 человек. Четыре смертных приговора уже приведены в исполнение, несмотря на международные протесты.

Смотрите также:

 

Сможет ли ЕС спасти ядерную сделку с Ираном?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном? (13.05.2019)

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном? (13.05.2019)

C приходом к власти Трампа, и выходом США из ядерной сделки с Ираном, ЕС оказался между двух огней. Ситуация усугубилась после заявления Ирана о приостановлении выполнения части соглашения.
Политика13 мая 2019 г.03:00 мин.
external

Конфликт США и Ирана: что дальше? (06.01.2020)

Конфликт США и Ирана: что дальше? (06.01.2020)

Эскалация конфликта между США и Ираном крайне обеспокоила политиков во всем мире, в том числе и европейских. Практически все высказываются за скорейшую деэскалацию.
Конфликты6 января 2020 г.01:51 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танк Leopard 2 на военном полигоне в Германии

Генштаб ВСУ: Обучение по эксплуатации Leopard - с 6 февраля

Конфликты1 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Лимана в Донецкой области

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Конфликты15 ч. назад
Geofaktor Podcast Teaser

Иран и Россия: "Шахеды" в обмен на Су-35?

Иран и Россия: "Шахеды" в обмен на Су-35?

Политика4 февраля 2023 г.30:00 мин.
Протесты в Польше против жесткого законодательства об абортах, март 2021 года

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Права человека4 февраля 2023 г.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК Вагнера

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК Вагнера

Конфликты4 февраля 2023 г.
Зенитная ракетная система Hawk

Пакет военной помощи США и другие события 345-го дня войны

Пакет военной помощи США и другие события 345-го дня войны

Политика3 февраля 2023 г.
Путин во время выступления в Волгограде 2 февраля

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Конфликты3 февраля 2023 г.
На главную страницу