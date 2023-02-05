Экс-премьер Ирана призвал к "фундаментальным переменам"

Мир-Хосейн Мусави на фоне протестов в Иране предлагает провести "свободный и честный референдум" о возможной новой конституции. В стране объявлена широкая амнистия, приуроченная к Дню исламской революции.

Один из наиболее значимых политиков-реформаторов в Иране, бывший глава правительства страны Мир-Хосейн Мусави призвал к "фундаментальным переменам", которые должны стать следствием многомесячных протестов против руководства в Тегеране. "Иран и иранцы нуждаются в фундаментальных переменах и готовы к ним", - написал 81-летний политик в заявлении, опубликованном на его сайте и распространенном местными СМИ в воскресенье, 5 февраля.

По словам Мусави, в основе протестов, вызванных смертью молодой курдиянки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов в середине сентября 2022 года, лежат "взаимосвязанные кризисы". Это "экономический, экологический, социальный, легитимный, культурный и медийный кризисы", - указывает он. Известный реформатор считает нынешнюю "структуру" иранской власти "несостоятельной" и предлагает провести "свободный и честный референдум" о возможной новой конституции. Как и во время исламской революции 1979 года, народ имеет "право на фундаментальные пересмотры, чтобы проложить ... путь к свободе, справедливости, демократии и развитию" Ирана, заявил Мусави.

81-летний политик был одним из ближайших доверенных лиц первого высшего руководителя Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. С 1981 по 1989 год возглавлял правительство страны. После упразднения поста премьер-министра страны на 20 лет ушел из политики, но в 2009 году вернулся и боролся на выборах против консервативного политика Махмуда Ахмадинежада. Выборы Мусави проиграл, после чего неоднократно заявлял о фальсификации результатов. По данным агентства AFP, бывший политик 12 лет находился под домашним арестом, хотя никакие официальные обвинения ему предъявлены не были.

В Иране объявлена широкая амнистия

В связи с отмечаемым 11 февраля в Иране Днем исламской революции - государственным праздником, приуроченным к свержению шахского режима в 1979 году - лидер страны аятолла Али Хаменеи "согласился помиловать и сократить сроки заключения большого числа подсудимых, которые были обвинены или осуждены по делам в связи с недавними инцидентами", Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Хаменеи 4 февраля.

Под амнистию не подпадают лица, обвиняемые в шпионаже, контактах с иностранными спецслужбами, убийствах и вандализме. Сколько заключенных будут амнистированы, не сообщается, но по информации государственных СМИ, речь может идти о "десятках тысяч".

По некоторым данным, в ходе протестов связанных с гибелью Махсы Амини, в Иране были арестованы порядка 15 000 человек. Как утверждает агентство AFP, основываясь на официальных данных, судебные органы в связи с протестами на данный момент приговорили к смерти 18 человек. Четыре смертных приговора уже приведены в исполнение, несмотря на международные протесты.

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