Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Несколько месяцев из Ирана идут сообщения о случаях отравлений у школьниц и студенток. По всей стране уже зафиксировано около 1000 таких инцидентов. Что об этом известно?

Число сообщений о непонятных случаях отравлений в школах для девочек и студенческих общежитиях в Иране растет с ноября прошлого года. На данный момент в 15 городах страны жертвами отравлений стали уже более 1000 школьниц и студенток. В интервью государственным СМИ они рассказывают, что внезапно почувствовали запах "как если бы это были испорченные овощи или тухлые яйца, или сильный парфюм" и едва могли дышать.

Некоторые оказались без сознания и их выносили на свежий воздух. Жертвы отравлений сообщают также о головокружениях и тошноте, многие из них были доставлены в больницу. "В 90 процентах случаев это произошло из-за стресса", - заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

Президент Раиси поручил ему расследовать случаи отравлений школьниц и студенток. Замминистра здравоохранения Ирана Юнус Панахи предположил, что целью атак злоумышленников является закрытие школ для девочек. На этой неделе этот вопрос рассматривали в парламенте страны, а генеральный прокурор Мохаммад Монтазери начал расследование.

Профсоюз учителей встревожен

"Перед школами проходят акции протеста родителей, - сообщила 47-летняя женщина, жительница Тегерана, в разговоре с DW. - Многие размышляют о том, чтобы больше не отпускать своих детей в школу. Моя взрослая дочь - студентка. Она рассказывает, что эти атаки начались в общежитиях во время вспыхнувших в прошлом году протестов по всей стране. Об этих отравлениях говорят уже несколько месяцев, но никто не воспринимал их всерьез".

Более 1000 школьниц в 15 городах Ирана стали жертвами таинственных отравлений Фото: irna.ir

Координационный совет иранского профсоюза учителей призвал на следующей неделе к акциям протеста по всей стране. "Кто бы ни стоял за этими атаками, он должен знать, что безопасность школьников и школьниц является нашей красной линией", - заявил в соцсетях Мохаммад Хабиби, один из самых известных членов профсоюза педагогов Тегерана. Хабиби в последние годы несколько раз был арестован из-за призывов к протестам.

В интернете можно найти множество сообщений и видео, рассказывающих о жертвах отравлений, произошедших в разных частях страны. "Может быть, они разработали отравляющий газ и выясняют, насколько он эффективен?", - рассуждают некоторые иранские пользователи Сети. Почти никто не верит, что за этими, очевидно скоординированными атаками, никто не стоит, как уверяет министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

В Иране создана широкая сеть слежки по всей стране

Генерал-майор Ахмад Вахиди, бывший министр обороны и экс-руководитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), уже много лет числится в списках лиц, разыскиваемых Интерполом. Его считают причастным к взрыву в Еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате чего погибли 85 человек.

"То, что утверждает (по поводу таинственных отравлений. - Ред.) Вахиди, смешно, - говорит DW журналистка Мавлюд Хаджизаде. - Госаппарат в Иране за последние 10-15 лет создал широкую сеть слежки в стране, повсюду установлены камеры наблюдения".

Власти, по словам журналистки, знают даже о том, кто, где и в каком автомобиле ехал без традиционного мусульманского женского головного убора: "Владелец автомобиля сразу же получает смс с предупреждением. Спецлужбы признаются в том, что им точно известно, кто, когда и в каких акциях протеста принимал участие". Часто участники акций протеста, добавляет Хаджизаде, спустя пару дней подвергаются аресту прямо у себя дома: "А сейчас власти якобы не знают, как были отравлены более 1000 школьниц в стране?".

Воспоминания об атаках 9 лет назад

Мавлюд Хаджизаде несколько раз была арестована из-за освещения акций протеста в Иране. Сначала в январе 2021 года ее приговорили к году тюрьмы. Незадолго до того, как она должна была отправиться в тюрьму, журналистка бежала из Ирана и живет теперь в Норвегии.

"Я наблюдаю за этими атаками с ноября и сообщаю о них в соцсетях. Они напоминают мне случаи в Исфахане в 2014 году. Тогда нескольких женщин облили кислотой, потому что они неправильно носили хиджаб. Это были организованные атаки. В них участвовали молодые мужчины, которых так никто и не задержал - точно так же, как это происходит сейчас", - отмечает Хаджизаде.

Во многих школах Ирана прошли протесты под лозунгом "Женщины, жизнь, свобода" Фото: SalamPix/abaca/picture alliance

Первые отравления произошли в священном для шиитов городе Кум, население которого очень консервативно. Экстремистские группы в Иране требуют запретить девочкам посещать школы. Когда в ноябре 2022 года в Сети появились первые сообщения о странных отравлениях в школах для девочек, по всей стране как раз проходили массовые акции протеста.

Во многих школах протестовали под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода". Те массовые выступления, напомним, были вызваны гибелью 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Иранские власти утверждали, что журналисты и внешние силы стоят за акциями протеста, прокатившимися по всей стране.

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