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Приговоренный к смертной казни в Иране Джамшид Шармахд
Приговоренный к смертной казни в Иране Джамшид ШармахдФото: Koosha Falahi/Mizan/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Берлин выражает протест против смертного приговора в Иране

Ольга Лебедева
20 мин. назад

Власти ФРГ призвали Тегеран отменить смертный приговор, вынесенный 67-летнему Джамшиду Шармахду по обвинению в терроризме. Между тем Иран ввел ответные санкции против ЕС.

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Власти Германии выражают решительный протест против вынесенного властями в Тегеране смертного приговора гражданину ФРГ и Ирана Джамшиду Шармахду. Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал приговор "неприемлемым". "Иранский режим борется со своим собственным народом всеми возможными способами и пренебрегает правами человека", - написал он в среду, 22 февраля, в Twitter. По его словам, Германия осуждает приговор самым решительным образом и призывает его отменить.

Ранее в тот же день правительство ФРГ в качестве реакции на смертный приговор Шармахду выслала двух иранских дипломатов. Кроме того, в МИД Германии вызван временный поверенный в делах иранского посольства. "Его проинформировали, что мы не приемлем масштабных нарушений прав гражданина Германии", - указало внешнеполитическое ведомство.

Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Муцель (Hans-Udo Muzel) передал властям Ирана официальный протест Берлина против данного решения. Германия призывает Иран отозвать смертный приговор и обеспечить возможность справедливой процедуры его обжалования в соответствии с принципами правового государства, заявил представитель МИД ФРГ. По его словам, немецкое посольство в Тегеране находится в контакте с родственниками Шармахда, но не имело возможности оказать консульскую помощь ему самому из-за наличия у него и иранского гражданства. Власти Ирана также многократно отказывали сотрудникам посольства в присутствии на судебном процессе в отношении Шармахда, сообщается далее.

Приговор в отношении гражданина ФРГ

Накануне суд в Иране признал 67-летнего Джамшида Шармахда виновным, среди прочего, в совершении теракта и "коррупции на земле" и приговорил его к смертной казни. Шармахд был арестован в 2020 году, министерство разведки назвало его "лидером террористической группировки Тондар", которая якобы вела террористическую деятельность против Ирана из США.

Между тем, в тот же день, 21 февраля, власти в Тегеране ввели ответные штрафные меры против 30 компаний и граждан из стран Евросоюза, в том числе немецких политиков. Это произошло на следующий день после ужесточения санкций ЕС против Ирана. В числе прочих в черный список внесены депутаты бундестага Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) и Рената Альт (Renata Alt), депутаты других национальных парламентов и Европарламента. Как сообщается, им воспрещен въезд в Иран, а также заморожены их возможные активы в этой стране.

Протесты в Иране и санкции ЕС

Массовые протесты в Иране вспыхнули в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы "неправильно" носила хиджаб. Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. В связи с протестами судебные органы Ирана приговорили к смертной казни десятки человек, ряд приговоров уже приведены в исполнение.

21 февраля Европейский Союз расширил санкции в отношении Исламской Республики в свете жестокого подавления протестов в Иране. Под ограничительные меры попали 32 физических лица и 2 организации. Нынешний пакет мер является пятым и нацелен на лиц, ответственных за "очень серьезные" нарушения прав человека и положение иранских женщин, объяснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.        

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