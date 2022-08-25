Мужчины тормозят прогресс, уверена шведская писательница

Сколько полезных изобретений так и не увидели мир, потому что так решили мужчины? Особенно, если автором идей были женщины, утверждает писательница Катрин Марсал.

Электромобиль, компьютер.. Трудно представить себе, что эти и другие полезные изобретения обрели популярность и были введены в обиход далеко не сразу, потому что каким-то образом касались женщин или их сразу записали в разряд "женских штучек". Звучит парадоксально, но факт, утверждает шведская писательница Катрин Марсал (Katrine Marçal). В своем очередном бестселлере под названием "Мать изобретения. Как в мире мужчин игнорируют полезные идеи"(Die Mutter der Erfindung. Wie in einer Welt für Männer gute Ideen ignoriert werden) , вышедшей на немецком языке в издательстве Rowohlt Berlin, она знакомит с "женской" стороной прогресса, предлагая пересмотреть существующее устройство мира.

Так, колесо, изобретенное несколько тысячелетий назад, явилось, как утверждают ученые, настоящим "квантовым прыжком" в развитии нашей цивилизации. Легче (быстрее, эффективнее) стало не только передвигаться, но и перемещать грузы, строить, развивать науку. Однако человечеству понадобилось еще пару тысячелетий, прежде чем появились моторизированные "экипажи" (автомобили, автобусы, корабли) и "повозки" (грузовики), а корзина для закупок (1937 год) и чемоданы путешественников (1972 год) только совсем недавно наконец-то "встали" на колеса. Но почему мы к этому так долго шли? Вот несколько ярких примеров.

Катрин Марсал Фото: Guillem López/Imago Images

От электромотора до чемодана на колесах

Изобретенному 120 лет назад электромотору прочили большое будущее, но… Слишком уж элегантным, несложным в управлении оказалось новомодное изобретение, обещающее езду практически "без шума, без дыма". Именно поэтому оно не смогло покорить сердца мужчин, решивших, что такой автомобиль лишь моторизированная дамская коляска, прогулочный "диван на колесах", поясняет Катрин Марсал в своей книге.

Настоящим мужчинам гораздо больше подходил автомобиль, завести который (с помощью рычага и риском для жизни) удавалось лишь приложив изрядные усилия, поясняет автор книги.

Книга "Мать изобретения" Фото: Rowohlt

Курьезным образом пионером-испытателем первого бензинового двигателя в 1888 году стала именно женщина - Берта Бенц (Bertha Benz) первой прокатилась на автомобиле своего мужа-изобретателя (в тайне от него!), прихватив в стокилометровую (!) поездку по Шварцвальду своих сыновей.

Всяческие попытки придать комфортабельным (мягкие сиденья, хрустальные вазы) электромобилям мало-мальски "мужской" вид (в последний раз в 1910 году) и переключить внимание потребителя на достоинства машины, была обречена на провал. Реанимировать экологичную модель автомобиля удалось лишь более века спустя Илону Маску. Эту модель предпочитают теперь именно мужчины, подчеркивает Катрин Марсал. Явный признак того, что наше представление о гендерных различиях и распределении ролей в обществе меняется, комментирует она.

Примерно так Берта Бенц с сыновьями отправилась в легендарную поездку на автомобиле. Во время остановки для покупки горючего - в аптеке Фото: Fotoreport Daimler-Benz AG/dpa/picture-alliance

Долгое время корзина для закупок или чемоданы, к которым в 1972 году наконец-то прикрутили колеса, предназначались якобы для "слабого пола", и поэтому не получали распространения: серьезные предприниматели просто отказывались инвестировать в очередной "женский каприз", ведь сильная половина человечества могла и дальше все транспортировать вручную. Жаль только, что лавры за многие полезные изобретения, такие, как ходунок на колесах, который смастерила для себя (и других) шведская медсестра Аина Вифальк (Aina Wifalk), пожинают все еще мужчины, сожалеет автор книги.

Итак, история изобретений без женщин не обошлась. Мало кому известно, но компьютером в XIX веке называли отнюдь не всем известный аппарат, а профессию "счетовода" (на современный лад - "сбор и обработка данных"), причем женскую, чей труд стоил гораздо дешевле. Поэтому мощность первой вычислительной машины исчислялась "девичьими годами" (то есть "килодевами"): сколько "трудодней девушек" может заменить современный вычислительный агрегат?

Метаморфоза вычислительных центров-великанов, довольно быстро превратившихся в компактный персональный компьютер, не произошла бы без тех самых девушек, безукоризненно выполнявших монотонные вычислительные операции, ведь чаще всего именно эти "компьютеры" были и первыми программистами современных прототипов, подчеркивает Катрин Марсал. Лишь в процессе компьютеризации (начиная с 60-х годов) имидж программиста приобрел вес и среди мужчин, буквально "отобравших" у женщин эту профессию.

Удалось ли бы Нилу Армстронгу отправиться в космос и оставить свой след на Луне без квалифицированной помощи искусных швей? Этим вопросом задается и автор книги. Вряд ли, рассуждает она. Именно тогда, при подготовке полета, стало ясно, что изготовление скафандра - одна из ключевых задач. Пошив одежды для астронавтов в США поручили фирме-изготовителю корсетов и прочего женского белья, а инженерам-конструкторам космических кораблей NASA пришлось ассистировать "обыкновенным" швеям, набираясь уникального опыта именно у них, рассказывает Катрин Марсал.

Без женского участия не было бы и истории изобретений

Печально, что зарплату многих "чисто женских профессий" эквивалентом высокой квалификации и востребованности ценных знаний и навыков по-прежнему не назовешь. Уж слишком прочно укоренилось мнение о том, что секретарям, программистам-женщинам, швеям, сиделкам или воспитателям равнозначной с мужчинами (работающими там же) зарплаты не требуется. Ведь до сих пор считается, что те или иные профессиональные навыки у женщин просто от рождения (у них больше долготерпения, понимания, любви к деталям и так далее) и поэтому повода в финансовом признании этих качеств нет.

Долгое время многие, полезные во всех отношениях открытия и преобразования милым дамам были малодоступны или недоступны вовсе: начиная от средств передвижения (велосипед, автомобиль), организации труда (туалеты для женщин, подручные средства, зарплата) до бытовой сферы (тележка для закупок, чемодан на колесах, тефлоновая сковорода). "Без женского участия не было бы и истории изобретений", - уверена автор книги. Несмотря на это, женщинам до сих пор гораздо сложнее получить кредит в банке для основания, например, стартапа. "Годы пандемии наглядно показали, что нам срочно нужны новые, полезные идеи. И если их авторы женщины, им нужна активная поддержка. Об этом часто говорят, но пока ничего не происходит", - сожалеет Катрин Марсал. Пора пересмотреть свое отношение к устаревшему мироустройству и перейти, наконец, к практикованию равноправия, настаивает она.

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