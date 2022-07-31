Ученые в ФРГ возмутились гендерным нейтралитетом на ведущих телеканалах

"Велосипедист*ки", "клиент*ки" - такие обращения в Германии становятся все более распространенными. Гендерно-нейтральный язык используют не только в госучреждениях, высших учебных заведениях и в компаниях, но и в средствах массовой информации. В частности, такую форму обращений активно применяют журналисты ведущих немецких общественно-правовых телерадиокомпаний ARD и ZDF - на это обратили внимание ученые-лингвисты.

Около 90 филологов подписали обращениее к вещателям отказаться от гендерного нейтралитета, сочтя, что что гендерно-нейтральному языку не место в СМИ, сообщило издание Bild. Среди тех, кто поддержал призыв, - члены Совета по немецкому правописанию, Общества немецкого языка, немецкого "ПЕН-Центра", объединяющего профессиональных писателей, и отдельные известные лингвисты, например, эксперт в области грамматики профессор Гизела Цифонун (Gisela Zifonun), профессор Мартин Неф (Martin Neef) из Брауншвейгского технического университета и доктор Олаф Краузе (Olaf Krause) - член Совета по немецкому правописанию.

Инициатором письма стал германист Фабиан Пейр (Fabian Payr). По мнению ученого, телеканалы должны учитывать лингвистические нормы. В дискуссиях ARD и ZDF, указывает он, отдельным сторонникам гендерного нейтралитета всегда дается возможность высказывать желаемое мнение. Освещение этой темы, по мнению германиста, "зачастую тенденциозно" и в значительной степени служит легитимации собственной позиции. Критиков при этом нередко представляют как реакционеров, женоненавистников и членов общества, не способных проявлять гибкость.

Большинство медиапотребителей предпочитают устоявшиеся формулировки

Эксперты поясняют, что употребление языка общественно-правовыми вещателями - "эталон для миллионов зрителей, слушателей и читателей". По этой причине у СМИ возникает обязанность ориентироваться в текстах и формулировках на действующие языковые нормы и обращаться с таким культурным наследием как язык "согласно правилам, ответственно и без идеологии".

Авторы предупреждают, что "использование гендерно-нейтрального языка вызывает значительное социальное несогласие и раскалывает общество". В обращении указывается, что, согласно опросам, больше трех четвертей медиапотребителей предпочитают устоявшееся, нормальное употребление языка, вещатели же не должны игнорировать позицию большинства.

Ученые также приводят лингвистические аргументы, указывая, что в немецком языке есть разница между грамматическим родом и биологическим полом. Так, например, слово die Person (в переводе - "человек" или "лицо") не является автоматически словом женского рода, хотя и имеет соответствующий артикль.

Используя гендерно-нейтральные формулировки, немецкие вещатели не соблюдают орфографические нормы, утверждают эксперты

Ученые предостерегают от "сексуализации языка"

Гендерно-нейтральный языкавторы обращения называют "искусственным языком". Однако сторонники такой формы обращения есть и среди лингвистов. "Они не могут говорить за всю науку, но они политически активны и поэтому их позиция звучит громче. Мы хотим противопоставить себя им, чтобы показать, что в лингвистике нет консенсуса по вопросу гендерного нейтралитета, хоть иногда и складывается такое впечатление", - поясняет Фабиан Пейр.

Помимо этого авторы обращения высказывают опасения, что использование гендерно-нейтральных формулировок может привести к "сексуализации языка", то есть постоянному акцентированию внимания на различиях полов. В качестве примера они приводят обращение "водительницы и водители". Тем самым, по мнению экспертов, дезавуируется важнейшая цель равноправия полов.

В конце концов, используя язык гендерной нейтральности, немецкие вещатели не соблюдают действующие утвержденные орфографические нормы, говорят эксперты. В марте 2021 года Совет по немецкому правописанию четко указал, что знаки, используемые для гендерно-нейтральных обращений, - звездочка, двоеточие или нижнее подчеркивание - не соответствуют принятым нормам, так как подобные формулировки отражаются на понятности, однозначности и правовой корректности понятий и текстов в целом.

Такое несоблюдение норм "не соотносится с образовательными задачами, сформулированными в государственном договоре о СМИ" (Medienstaatsvertrag). Более того, это противоречит политическому нейтралитету, который, в соответствии с этим документом, обязаны соблюдать вещатели, чья деятельность оплачивается абонентами, указывают филологи.

Что говорят сами вещатели

В ARD в ответ на запрос издания Bild сообщили, что эту тему в вещательных учреждениях "обсуждают и рассматривают совершенно по-разному", следовательно, использование гендерно-нейтральных формулировок разрешается. В ZDF также заявили, что решение об этом принимают сами ведущие.

Недавно в курьезную ситуацию по этой причине попал региональный вещатель Bayerische Rundfunk во время программы о гендерном разнообразии "Diversity Talk 2022". При опросе школьные классы не хотели поддерживать гендерную нейтральность - к неудовольствию ведущей.

"Употребление гендерно-нейтральных формулировок не станет устоявшимся против воли большинства, - считает германист Фабиан Пейр. - Противостояние возрастает - люди все активнее борются против этого поучающего языка. И все громче звучат голоса ученых, которые выступают против "гендерного нейтралитета".

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