Во главе немецких фирм будет больше женщин

Топ-менеджмент котирующихся на бирже немецких компаний постепенно приобретает женские черты. Исследование, проведенное консалтинговой компанией Ernst&Young, показало, что в начале июля в советах директоров 160 фирм, входящих в семейство немецких индексов DAX, заседала 101 женщина. Это самый высокий показатель с начала мониторинга в 2013 году. В течение последнего полугодия в этих компаниях было назначено 23 новых члена совета директоров, причем девять из них были женщинами.

За последние четыре года количество женщин на высших руководящих постах увеличилось примерно вдвое. Тем не менее немецкими предприятиями по-прежнему управляют в основном мужчины, советы директоров остаются патриархальными. "Доля женщин-менеджеров растет. В целом динамика положительная, но темпы медленные", - указывает эксперт Ernst&Young Маркус Хайнен (Markus Heinen). По его мнению, число топ-руководительниц не может быть увеличено без законодательной поддержки. Сегодня только в девяти крупных немецких компаниях во главе совета директоров стоит женщина.

Женская квота в Германии: новые строгие условия

Германия отстает в европейском сравнении. Для того, чтобы женщины были более широко представлены в менеджменте частных компаний и государственных организаций, в прошлом году правительство ФРГ решило ввести для них обязательную квоту. С нынешнего августа начинают действовать строгие предписания Закона о руководящих должностях (Führungspositionengesetz II). Компании, зарегистрированные на бирже, а также имеющие свыше 2000 сотрудников и более трех человек в совете директоров, при новых назначениях должны обеспечить, чтобы среди руководителей была как минимум одна женщина. По данным Ernst&Young, это коснется примерно трети котирующихся на бирже предприятий. В случае невовлечения женщин в топ-руководство в будущем компании обяжут указать причины такого решения.

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лиза Паус

До этого гендерная квота носила рекомендательный характер, но некоторые фирмы ввели ее еще до вступления в силу обязательных предписаний. Индекс "Women-on-Board", который составляют авторы инициативы FidAR по поддержке женщин в экономике, науке и политике, говорит о примерно 15 процентах женщин в руководстве предприятий. "Законодательное квотирование работает, - уверена министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лиза Паус (Lisa Paus). - Нам нужны фиксированные квоты для обеспечения равного участия на руководящих должностях". Обязательные квоты послужат импульсом к дальнейшему позитивному развитию, убежден и аналитик Ernst&Young Маркус Хайнен. И речь идет не только о равноправии - от этого может выиграть и сам бизнес: женщины в высшем руководстве помогают лучше учесть интересы клиенток при развитии продукта или услуги и соответственно способствовать спросу на них.

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