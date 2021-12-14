 В США сотни жертв сексуального насилия в спорте получат 380 млн долларов компенсаций | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.12.2021

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Мир

В США сотни жертв сексуального насилия в спорте получат 380 млн долларов компенсаций

В США завершилась многолетняя судебная тяжба в связи с обвинениями в сексуальном насилии экс-врача национальной сборной по гимнастике. Сотням его жертв будут выплачены 380 миллионов долларов.

Гимнастки Симона Байлз, Маккайла Марони, Мэгги Николс и Александра Райсман свидетельствуют против бывшего врача Ларри Нассара

Дача показаний против Ларри Нассара, сентябрь 2021 года

Сотни жертв осужденного за сексуальные домогательства бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара получат компенсацию в размере около 380 миллионов долларов. О соответствующем решении суда по делам о банкротстве в Индианаполисе Федерация гимнастики США сообщила в понедельник, 13 декабря, указав, что пострадавшие достигли соглашения с самой федерацией, Олимпийским и Паралимпийским комитетами США и их страховщиками.

"Федерация гимнастики США глубоко сожалеет о травме и боли, которую испытали жертвы в результате действий и бездействия этой организации", - заявила глава федерации Ли Ли Ленг.

С обвинениями выступили олимпийские чемпионки

58-летний Нассар отбывает де-факто пожизненное заключение за многочисленные случаи сексуального домогательства и насилия по отношению к несовершеннолетним членам сборной США по спортивной гимнастике. С обвинениями в сексуальном насилии в адрес Нассара выступили сотни спортсменок, включая олимпийских чемпионок по гимнастике Симону Байлз, Александру Райсман и Маккейлу Марони. В январе 2018 года он был приговорен к тюремному сроку до 175 лет.

Нассар признал себя виновным в 10 случаях домогательств. Ранее он был приговорен к 60 годам заключения за хранение детской порнографии.

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    Автор: Никита Баталов


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Контекст

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