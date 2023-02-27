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Месси получает награду The FIFA Best
Месси получает награду The FIFA Best Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS
СпортАргентина

Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Даниил Сотников
29 мин. назад

Аргентинец, выигравший в этом году Чемпионат мира по футболу, второй раз в карьере получил приз The FIFA Best.

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Международная федерация футбола (ФИФА) признала нападающего сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года. Церемония награждения прошла в понедельник, 27 февраля.

Месси стал лауреатом награды The FIFA Best в номинации лучший игрок года второй раз в карьере. До этого он получал награду в 2019 году. В шорт-лист номинантов в этом году также вошли нападающие сборной Франции Карим Бензема из мадридского "Реала" и одноклубник Месси по ПСЖ Киллиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне Месси впервые стал чемпионом мира, завоевав трофей со сборной Аргентины на прошедшем в Катаре турнире. Его также признали лучшим игроком ЧМ-2022.

Приз за лучший гол получил игрок парафутбольного клуба

Победители The FIFA Best определяются по итогам голосования представителей мировых СМИ, тренеров и капитанов национальных команд, а также посетителей сайта ФИФА. Лучшим тренером в этом году был признан Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины ЧМ-2022. Лучшим вратарем - аргентинец Эмилиано Мартинес, лучшей футболисткой Алексия Путеллас из испанской "Барселоны", лучшим женским тренером - наставница сборной Англии Сарина Вигман, лучшим вратарем среди женщин - голкипер сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Мэри Ирпс.

Премию имени Пушкаша за лучший гол получил поляк Марчин Олекси, выступающий в парафутбольной команде "Варта" из Познани. В 2010 году он потерял ногу в автокатастрофе.

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