В Аргентине избран президентом либертарианец Хавьер Милей

Новый президент, прозванный "экономистом с бензопилой", намерен намерен серьезно урезать бюджетные расходы. Он выступает против вступления страны в БРИКС.

В Аргентине Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу на президентских выборах. По предварительным результатам, он набрал около 56% голосов избирателей. В ночь на понедельник, 20 ноября, Милея поздравили с победой его соперник на выборах - министр экономики Аргентины Серхио Масса, который был кандидатом от правящей коалиции "Союз ради родины", - а также ряд лидеров латиноамериканских государств.

"Я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, поскольку он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года", - заявил Серхио Масса еще до публикации официальных результатов голосования.

Поздравления Милею от бывших и действующих глав государств

Между тем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал в соцсети X "удачи и успеха" новому правительству Аргентины, не называя при этом имени Милея. "Бразилия всегда будет доступна для совместной работы с нашими аргентинскими братьями", - добавил президент.

Президент Чили Габриэль Борич Фонт также передал поздравления Милею в соцсети X. А вот президент Колумбии Густаво Петро выразил разочарование победой правого кандидата на президентских выборах в Аргентине, назвав это "печальным для Латинской Америки" событием.

"Неолиберализм больше ничего не может предложить обществу, он не может ответить на актуальные проблемы человечества", - написал Петро в соцсети X.

Между тем бывший президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что "очень гордится" Милеем. "Вы перевернете вашу страну и сделаете Аргентину снова великой", - написал республиканец, намеренный снова побороться за пост президента США в 2024 году.

За что выступает Хавьер Милей

Новый президент Аргентины Хавьер Милей не поддерживает членство страны в группе БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь граждан, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. В ходе предвыборной кампании он также заявил о планах разорвать связи с "коммунистическими" правительствами России, Китая и Бразилии.

Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы.

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