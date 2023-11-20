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Хавьер Милей
Фото: Rolf Zoellner/epd-bild/picture alliance Фото: Rolf Zoellner/epd-bild/picture alliance

Хавьер Милей

Хавьер Милей - президент Аргентины, занявший эту должность после победы на выборах в 2023 году.

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Новости

16 июля 2024 г.

Президент Аргентины распустил разведслужбу

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Контекст

Хавьер Милей на саммите мира по Украине в Швейцарии

Хавьер Милей в ФРГ: бензопила, медаль и встреча с Шольцем

Хавьер Милей в ФРГ: бензопила, медаль и встреча с Шольцем

Президент Аргентины Хавьер Милей приезжает в Берлин. Что даст эксцентричному политику встреча с канцлером ФРГ?
Политика21 июня 2024 г.
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает в парламенте, 1 марта 2024 года

100 дней президента Милея: неудачи и проблески надежды

100 дней президента Милея: неудачи и проблески надежды

За 100 дней на посту президента Аргентины либертарианец Хавьер Милей уже успел взбудоражить эту южноамериканскую страну.
Экономика и бизнес19 марта 2024 г.
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Доллара в Аргентине не будет?

Доллара в Аргентине не будет?

Новый президент отступил от своего предвыборного обещания заменить песо на доллар.
Экономика и бизнес19 января 2024 г.03:05 мин.
Хавьер Милей со своей сестрой Кариной, 19 ноября 2023 года

Новый президент Аргентины: чего ждать от либертарианца Милея

Новый президент Аргентины: чего ждать от либертарианца Милея

Хавьер Милей, называющий себя анархокапиталистом, выиграл президентские выборы в Аргентине. Что о нем известно?
Политика20 ноября 2023 г.
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