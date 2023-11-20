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Фото: Rolf Zoellner/epd-bild/picture alliance
Фото: Rolf Zoellner/epd-bild/picture alliance
Хавьер Милей
Хавьер Милей - президент Аргентины, занявший эту должность после победы на выборах в 2023 году.
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Новости
16.07.2024
16 июля 2024 г.
Президент Аргентины распустил разведслужбу
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Контекст
Хавьер Милей в ФРГ: бензопила, медаль и встреча с Шольцем
Хавьер Милей в ФРГ: бензопила, медаль и встреча с Шольцем
Президент Аргентины Хавьер Милей приезжает в Берлин. Что даст эксцентричному политику встреча с канцлером ФРГ?
Политика
21.06.2024
21 июня 2024 г.
100 дней президента Милея: неудачи и проблески надежды
100 дней президента Милея: неудачи и проблески надежды
За 100 дней на посту президента Аргентины либертарианец Хавьер Милей уже успел взбудоражить эту южноамериканскую страну.
Экономика и бизнес
19.03.2024
19 марта 2024 г.
Доллара в Аргентине не будет?
Доллара в Аргентине не будет?
Новый президент отступил от своего предвыборного обещания заменить песо на доллар.
Экономика и бизнес
19.01.2024
19 января 2024 г.
03:05 мин.
Новый президент Аргентины: чего ждать от либертарианца Милея
Новый президент Аргентины: чего ждать от либертарианца Милея
Хавьер Милей, называющий себя анархокапиталистом, выиграл президентские выборы в Аргентине. Что о нем известно?
Политика
20.11.2023
20 ноября 2023 г.
Всего публикаций: 21
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