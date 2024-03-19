100 дней президента Милея: неудачи и проблески надежды

Растущая бедность и снижающаяся инфляция: первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины дают повод как для надежд, так и для беспокойства. По данным исследователей Католического университета Аргентины (Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA), уровень бедности в стране в январе составил 57,4% - самый высокий показатель как минимум за 20 лет. В декабре 2023 года он находился на отметке 49,5%. В исследовании также отмечается, что на сегодняшний день бедными считаются по меньшей мере 27 млн аргентинцев, еще 9 млн живут в крайней нищете (численность населения Аргентины - 47,3 млн).

Поэтому неудивительно, что аргентинцы отметили первые сто дней Милея на посту президента массовыми протестами против его "шоковой терапии" - жесткого курса на снижение бюджетных расходов. В разных районах Буэнос-Айреса в минувший понедельник произошли столкновения демонстрантов с полицией, применившей водометы и слезоточивый газ. Среди пострадавших - и участники протестов, и журналисты.

Во время столкновений демонстрантов с полицией в Буэнос-Айресе 18 марта Фото: Agustin Marcarian/REUTERS

UNICEF, действующая под эгидой ООН международная благотворительная организация, которая занимается помощью детям, ожидает, что уровень бедности среди аргентинских детей и молодежи вырастет с 62% до 70%. Это, пожалуй, самая большая проблема, стоящая перед новым либертарианско-консервативным правительством в Буэнос-Айресе: растущая социальная напряженность делает его уязвимым.

Первые успехи Милея в финансовой политике

С другой стороны, есть и первые успехи в сфере финансовой политики - инфляция в Аргентине снизилась с примерно 25% в декабре прошлого года до около 20% в январе 2024-го и 13,2% в феврале. Еженедельник Perfil недавно предсказал дальнейшее ее снижение - до семи процентов к июлю. Резкое замедление инфляции является "результатом работы правительства по обеспечению строгой бюджетной дисциплины". Так прокомментировал происходящее сам президент Милей. Однако даже февральские 13,2% - это тяжкое бремя для населения.

Уровень бедности в Аргентине в январе 2024 года достиг 57,4% Фото: Tobias Käufer/DW

"Важнейший успех - снижение инфляции, которое пока превзошло все ожидания, - заявил в интервью DW экономический консультант из Буэнос-Айреса Карл Мозес. - Несмотря на тяжелую рецессию, курсы аргентинских акций и облигаций резко выросли. Это сочетается c настроениями населения, которые лучше, чем можно было бы ожидать, учитывая дальнейшее резкое ухудшение экономического и социального положения".

Реформы пока пробуксовывают

Однако пока президент не смог претворить в жизнь свои амбициозные планы экономических реформ. В некоторых случаях горькие поражения в Конгрессе (где у партии Милея La Liberdad Avanza нет большинства) и в Сенате привели к тому, что проекты масштабных преобразований застопорились, констатирует Мозес.

"До сих пор не было проведено реальных реформ, которые позволили бы добиться долгосрочных улучшений. Достигнутая за короткий срок сбалансированность государственных финансов, которой так гордится правительство, до сих пор основывалась на реальном обесценивании пенсий и зарплат, а также на других временных мерах, которые не могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе", - добавляет экономический консультант.

В интервью DW экономист Агустин Эчебарне из Фонда Libertad y Progresso в Буэнос-Айресе призвал к скорейшему проведению реформ: "Этот процесс экономической корректировки и трансформации необходим, чтобы заложить основы устойчивого роста и долгосрочной стабильности. Мы ожидаем восстановления экономики во второй половине года".

Меры жесткой экономии от Милея

Правительство Милея пытается с помощью мер жесткой экономии оздоровить госбюджет, имеющий большую задолженность, унаследованную от предыдущих правительств. Государственное информагентство TELAM, которое, по официальным данным, работает в убыток, должно быть закрыто, бесчисленные временные контракты сотрудников Национального радио не были продлены. Кроме того, в Аргентине были закрыты ряд госучреждений, а правительствам регионов сокращено финансирование.

Экономист с бензопилой - так называли Хавьера Милея в ходе его президентской кампании Фото: Marcos Gomez/AG La Plata/AFP

"Денег нет" - так Хавьер Милей описывал состояние госказны в начале своего президентского срока. Несмотря на жесткие меры и растущий уровень бедности, поддержка Милея в аргентинском обществе остается сравнительно стабильной, хотя в последнее время президент потерял несколько пунктов в соцопросах. Пока что на руку Милю играет то, что он объявил о "трудном первом годе" - и держит это "обещание". Часть населения Аргентины убеждена, что нынешние жертвы стоят того, в то время как другая половина смотрит на развитие событий с растущей тревогой.

Общественные организации критикуют президента

Резко критикуют курс президента общественные организации и политическая оппозиция. Католическая церковь на родине папы римского Франциска уделяет особое внимание нуждающимся. Священники из приходов, где много бедняков, сообщают, что количество людей, обращающихся за помощью в столовые для малоимущих, заметно возросло.

Хавьер Милей и папа римский Франциск, 12 февраля 2024 года Фото: Vatican Media/ANSA/ZUMAPRESS/picture alliance

Один из таких священников, испанец по происхождению "Пако" Ольвейра, обвиняет Хавьера Милея в том, что тот целенаправленно действует против социальных движений, традиционно тесно связанных с долгое время находившимися у власти в Аргентине перонистами.

"Идея правительства состоит в том, чтобы уничтожить все общественные, социальные и политические организации", - считает Эмилио Персико из перонистского движения "Эвита". Он предполагает, что президентство Милея может закончиться досрочно в связи с ростом бедности в стране: "Будет чудом, если Хавьер Милей продержится четыре года".

Смотрите также: