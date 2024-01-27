Власти Аргентины идут на уступки по ключевым реформам

Кабмин Аргентины исключил из пакета мер пункты о налоговой и пенсионной реформах. В стране растет недовольство либеральной экономической политикой нового президента Милея.

Правительство Аргентины на фоне недовольства населения идет на уступки по ключевым экономическим реформам, объявленным новым президентом Хавьером Милеем. Кабинет министров в пятницу, 26 января, убрал из направленного законодателям масштабного пакета пункты, касающиеся налоговой и пенсионной реформ. Несмотря на измененный пакет мер, огромный дефицит бюджета будет устранен, заверил в тот же день министр экономики страны Луис Капуто.

Недовольство либеральной экономической политикой и гиперинфляция

Между тем во второй по объему ВВП стране Южной Америки растет недовольство либеральной экономической политикой нового правительства. Большинство аргентинцев поддерживают такие меры, как упрощенный развод или повышение платы за обучение для иностранцев, следует из социологических опросов. Однако расширение полномочий правительства, приватизация госкомпаний и пенсионная реформа встречают широкое неприятие, отмечает агентство AFP. Крупнейшие профсоюзы страны 24 января провели забастовки.

Аргентина находится в тяжелом экономическом кризисе. По оценке главы Минэкономики, уровень инфляции превышает 200 процентов. Преодолению проблем мешают в том числе раздутый госаппарат, невысокая производительность труда и высокий уровень теневой экономики.

Новый президент - против вмешательства государства в жизнь граждан

Лидер Либертарианской партии Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины в декабре 2023 года. Он анонсировал масштабные меры, направленные на дерегулирование экономики и предполагающие отмену или изменение 300 существующих норм. Глава государства особо выделил неотложность реформ, указав, что действующие правила препятствовали экономическому росту.

Милей поддерживает идею минимального вмешательства государства в жизнь граждан и хочет упразднить Центральный банк. В то же время президент отступил от предвыборного обещания заменить национальную валюту - песо - на доллар США, чтобы оживить слабеющую экономику.

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