Аргентина официально отказалась от членства в БРИКС

Президент Милей направил письма каждому из лидеров стран БРИКС, чтобы официально подтвердить свое решение отклонить приглашение присоединиться к этому межгосударственному объединению.

В письмах, направленных президентам Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от приглашения присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС, сообщила в пятницу, 29 декабря, администрация аргентинского президента. В тексте писем говорится, что членство Аргентины "не считается целесообразным в настоящее время". Милей заявил, что его внешняя политика "во многих аспектах отличается от политики предыдущего правительства" Альберто Фернандеса и что "некоторые решения, принятые предыдущей администрацией, будут пересмотрены", - цитирует Милея аргентинское издание TN .

Тексты всех разосланных писем были идентичны, менялся только адресат, говорится в материале издания. Аргентинский президент также подчеркнул в них, что, несмотря на отказ от членства в БРИКС, Аргентина "привержена интенсификации двусторонних связей, в частности увеличению торговых и инвестиционных потоков".

В отказе Аргентины увидели шаг в сторону США

Во время предвыборной кампании и Милей, и глава аргентинского МИД Диана Мондино неоднократно заверяли, что Аргентина откажется от членства в БРИКС в случае победы на выборах, в отличие от позиции главного конкурента Милея за президентское кресло Серхио Массы, который, напротив, настаивал на участии страны в этом объединении.

Согласно мнению аргентинских аналитиков, этот шаг стал "новым подмигиванием Соединенным Штатам". "Вашингтон с опаской смотрит на этот альянс. Аргентина поставила во главу угла свою геополитическую позицию. Это еще один поворот в дополнение к охлаждению отношений с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, а также к "короткому замыканию", возникшему в последние недели в отношениях с Китаем", - подчеркивают в аналитическом материале TN.

Вступить в БРИКС были приглашены шесть стран

Аргентина была в числе шести стран, получивших в августе на саммите в Йоханнесбурге приглашение вступить в группу БРИКС, которая планировала с 1 января 2024 года расширить свой состав с 5 до 11 стран.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На их долю приходится в общей сложности более 40 процентов населения планеты и около 26 процентов мировой экономики. Помимо Аргентины, в БРИКС пригласили Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. После вступления новых стран пятерка превратится в "БРИКС плюс".

В будущем к группе могут присоединиться многие другие государства. По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, около 40 государств выразили соответствующий интерес, из них 23 заявили о конкретных планах. В их числе - Алжир, Кувейт, Бангладеш, Венесуэла и Таиланд. Критерии для принятия в БРИКС публично не разглашаются.

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