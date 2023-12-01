Аргентина отказалась от вступления в БРИКС

Новое правительство Аргентины, которое сформировано после победы Хавьера Милея на президентских выборах и приступит к работе 10 декабря, отказалось от планов вступления страны в БРИКС, сообщила будущая глава МИДа.

Аргентина решила не присоединяться к альянсу ключевых развивающихся экономик БРИКС, позиционирующему себя как противовес G7 и в целом Западу. "Мы не будем вступать в группу БРИКС", - написала в соцсети X в четверг, 30 ноября, будущий министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино. Тем самым она отклонила приглашение межгосударственного объединения стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также России, полученное минувшим летом на саммите БРИКС в ЮАР.

После убедительной победы либертарианца Хавьера Милея на президентских выборах в ноябре в Аргентине планируются масштабные экономические реформы. В числе прочего Милей не поддерживает идею вступления страны в группу БРИКС. Новое правительство будет приведено к присяге 10 декабря.

Вступить в БРИКС приглашены шесть стран

Аргентина была в числе шести стран, получивших в августе на саммите в Йоханнесбурге приглашение вступить в группу БРИКС, которая планировала с 1 января 2024 года расширить свой состав с 5 до 11 стран и стремится положить конец глобальному доминированию развитых стран. Задачей саммита было объявлено создание более справедливой системы глобального управления и противостоять экономическому доминированию стран Запада.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На их долю приходится в общей сложности более 40 процентов населения планеты и около 26 процентов мировой экономики. Помимо Аргентины, в БРИКС пригласили Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. После вступления новых стран пятерка превратится в "БРИКС плюс".

В будущем к группе могут присоединиться многие другие государства. По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, около 40 государств выразили соответствующий интерес, из них 23 заявили о конкретных планах. В их числе - Алжир, Кувейт, Бангладеш, Венесуэла и Таиланд. Критерии для принятия в БРИКС публично не разглашаются.

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