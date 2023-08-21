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Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Астрид Пранге | Наталья Позднякова
20 мин. назад

О чем пойдет речь на встрече в ЮАР группы БРИКС, вступить в которую хотят 23 страны? И какую роль будет играть в повестке дня саммита война РФ против Украины и ее последствия?

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Президент России Владимир Путин принимает участие в видеосаммите БРИКС в июне 2022 года
Президент России Владимир Путин принимает участие в видеосаммите БРИКС в июне 2022 годаФото: Mikhail Metzel/AP/picture alliance

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдет очередной саммит группы БРИКС. Расширение этой организации, в которую сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, - один из главных вопросов предстоящей встречи. В списке желающих присоединиться к БРИКС 23 страны. Среди них - Саудовская Аравия, Индонезия, Иран, Аргентина и Эфиопия. "Главы государств, входящих в БРИКС, озвучат свою позицию по поводу расширения организации", - заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал агентству Bloomberg. Возможное расширение, прогнозируют некоторые наблюдатели, может привести к изменениям глобального миропорядка.

Четверо из пяти лидеров БРИКС будут лично присутствовать на саммите в Йоханнесбурге, сообщил в интервью РБК Суклал. Президент России Владимир Путин примет участие во всех мероприятиях, но онлайн. Ранее ЮАР столкнулась с проблемами при организации саммита, поскольку она является участницей Римского статута и в случае прибытия Путина на ее территорию обязана задержать его по ордеру Международного уголовного суда (МУС), после чего выдать в Гаагу. МУС подозревает Путина в совершении военных преступлений в Украине.

Карикатура DW на тему участия Владимира Путина в саммите БРИКС
Карикатура DW на тему участия Владимира Путина в саммите БРИКСФото: DW

Цели Пекина и Москвы в БРИКС  

Как пояснил Суклал в интервью РБК, повестка дня саммита открытая - лидеры стран-членов  "смогут обменяться мнениями по любой теме, по какой посчитают необходимым. В первый день работы саммита пройдет бизнес-форум, главы государств обратятся к его участникам на заключительной сессии вечером. После этого лидеры БРИКС встретятся друг с другом на закрытой сессии. А 23 августа, день собственно саммита, будет разделен на две сессии. Первая, закрытая, продлится полтора часа, вторая, открытая, - около двух часов.

Проходящий на фоне войны в Украине, критики доллара как мировой резервной валюты и усиления глобального соперничества, нынешний саммит БРИКС отражает тот факт, что многие развивающиеся страны сегодня пытаются диверсифицировать свою внешнюю политику и экономику, ориентируясь не только на страны Запада.

Гюнтер Майхольд
Гюнтер МайхольдФото: SWP

"Китай получает выгоду от антиамериканизма стран БРИКС, что ведет к сближению стран "глобального юга" с КНР, - констатирует эксперт по Китаю Феликс Ли в беседе с DW. - Это и есть та цель, которую преследует Пекин в БРИКС". Пока, считает Ли, группа БРИКС далека от того, чтобы быть хорошо функционирующим союзом, в котором царит доверие, как в случае G7. Но для Китая речь идет, прежде всего, о том, чтобы функционально что-то противопоставить американцам, добавляет эксперт.

Преследует свои стратегические интересы в БРИКС и Россия. По мнению политолога Гюнтера Майхольда (Günter Maihold) из Свободного университета Берлина, "Москва хочет использовать момент, чтобы ввести в БРИКС своих союзников, например, Беларусь или Венесуэлу. "Для Путина расширение БРИКС означает возможность преодолеть международную изоляцию", - считает Майхольд.

О чем идут дискуссии внутри БРИКС?

Но планируемое расширение БРИКС - спорная тема и внутри самой организации. Индия, Бразилия и ЮАР не заинтересованы в потере своего влияния и не хотят проблем, связанных с новыми членами организации. "Если каждый будет пытаться ввести в клуб своих друзей, напряжение и разнородность внутри группы еще больше усилятся, - полагает Майхольд. - Поэтому эта тема лишь добавит взрывного потенциала".

Наледи Пандор
Наледи ПандорФото: Eduardo/Munoz/imago images/UPI Photo

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор еще в апреле заявила, что сначала нужно провести дискуссию о том, какие критерии необходимо соблюдать при принятии новых членов. "Из этого, вероятно, следует, что появится некий круг из стран БРИКС и плюс к этому других государств, у которых будут неравные права и возможности для принятия решений", - прогнозирует Майхольд.

Но несмотря на сохраняющиеся противоречия, БРИКС считается успешным проектом. По данным из апрельского инвестиционного доклада организации, доля стран БРИКС в мировом ВВП увеличилась в период с 2010 по 2021 год с 18 до 26 процентов. Два других показателя также демонстрируют потенциал организации - это темпы роста экспорта внутри БРИКС, а также прямые иностранные инвестиции в государства организации, которые превышают средний показатель по миру.

На рост БРИКС однозначно влияет развитие доминирующего в организации по экономическим показателям Китая. Точно также, как и на торговлю внутри организации. КНР - крупнейший торговый партнер Бразилии, России и Южной Африки. Исключением является лишь Индия, для которой Китай - второй торговый партнер после США.

Критика в адрес России не звучит

Антизападная позиция БРИКС вызывает тревогу в Европе, признает Майхольд: "Невозможно избавиться от ощущения, что БРИКС все еще представляет для Путина большую резонансную площадку - и что для других стран это место, где они могут укрыться от санкций и их последствий". Государства БРИКС не поддерживают санкции Запада против РФ. Так, Китай, Бразилия и Индия относятся сейчас к самым крупным потребителям нефти из России. Но, несмотря на дешевые энергоносители, война РФ с Украиной существенно влияет на экономическую ситуацию в промышленно развитых и развивающихся странах.

"Есть однозначный интерес в том, чтобы Россия не бойкотировала поставки продовольствия и не препятствовала им. То же самое касается и удобрений", - указывает эксперт. Поэтому, по его мнению, в Йоханнесбурге будут следовать негласной стратегии в отношении России. "С одной стороны, необходимо выработать правила, которые сгладят в странах БРИКС последствия санкций. С другой - никто не хочет занимать чью-либо сторону и еще больше оказаться втянутым в конфликт. И в этом сложность", - заключил Майхольд.

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