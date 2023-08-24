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В 2024 году в БРИКС войдут еще шесть стран

Ольга Лебедева
24 августа 2023 г.

С 1 января в группу БРИКС в качестве полноправных членов будут входить Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Египет и Эфиопия, заявил на саммите в ЮАР Сирил Рамапоса.

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Президент Бразилии, председатель КНР, президент ЮАР, премьер-министр Индии и глава МИД России на саммите БРИКС в Йоханнесбурге
Участники саммита БРИКС в ЙоханнесбургеФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Группа стран с развивающимися рынками БРИКС расширит свой состав на шесть стран. В качестве "полноправных членов" 1 января 2024 года в нее войдут Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Египет и Эфиопия. Такое решение принято на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса на пресс-конференции в четверг, 24 августа.

Расширение БРИКС находится в центре трехдневного саммита, проходящего в председательствующей в группе ЮАР. С принятием новых участников пятерка превратится в "БРИКС плюс". В будущем к группе могут присоединиться многие другие страны. По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, около 40 государств выразили соответствующий интерес, 23 из них заявили о конкретных планах. В их числе - Алжир, Кувейт, Бангладеш, Венесуэла и Таиланд. Критерии для принятия в БРИКС публично не разглашаются.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Саммит группы БРИКС, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. На долю входящих в объединение стран приходится более 40 процентов населения планеты и около 26 процентов мировой экономики. По словам организаторов, саммит БРИКС призван инициировать создание более справедливой системы глобального управления и противостоять экономическому доминированию стран Запада.

На заседаниях в ЮАР лично присутствуют четверо из пяти лидеров БРИКС - помимо Рамапосы, это председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях в режиме онлайн, а Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее ЮАР столкнулась с проблемами при организации саммита, поскольку она является участницей Римского статута и в случае прибытия Путина на ее территорию обязана задержать его по ордеру Международного уголовного суда (МУС), после чего выдать в Гаагу.

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