Спасет ли Милей с помощью доллара экономику Аргентины?

Новый президент Аргентины Хавьер Милей никогда не делает из своих планов тайны. Во время выступлений перед избирателями он демонстративно поднимал в воздух огромную 100-долларовую купюру со своим изображением. Перед камерами 53-летний экономист в ярости разрывал картонный макет Центрального банка давая понять, что стране нужен американский доллар! А национальная валюта Аргентины, песо, должна исчезнуть. Центробанк - тоже.

Правда, наблюдатели полагают, что за радикальными высказываниями Милея дела сразу не последуют. Ведь у нового президента слабые позиции в парламенте - поддерживающие его партии имеют менее 20% мест в Палате депутатов и чуть более 10% в Сенате. Хотя либертарианец Милей во время предвыборной борьбы получил одобрение своих планов шоковой терапии для аргентинской экономики.

В первую очередь потому, что она находится в плохом состоянии и никак не может восстановиться. Инфляция в Аргентине - второй по величине экономике в Латинской Америке - превышает 140 процентов. Из-за периода засухи собран плохой урожай, а ведь мясо, рыба и соя являются основной экспорта страны. Все это ощутимо сказывается на экономической ситуации. Уровень бедности растет, производство в этом году падает. Неудивительно, что многие избиратели разочарованы политиками.

Доллар спасет экономику Аргентины?

Согласно представлениям Милея, долларизация может улучшить положение в Аргентине. Другие страны уже совершили этот шаг. Эквадор и Сальвадор с 2001 года сделали доллар одним из своих платежных средств. В Панаме он с 1904 года остается основным платежным средством.

Милей во время предвыборной кампании, 16 октября 2023 года Фото: Mati­as Baglietto/NurPhoto/picture alliance

Если государство идет на такую меру, то оно устанавливает определенный курс национальной валюты по отношению к доллару. Собственная нацвалюта остается в обращении, но ее больше не выпускают и постепенно она исчезает из оборота. И Эквадор, и Сальвадор до сих пор используют доллар. После его введения инфляция в обеих странах снизилась, а экономические показатели стабилизировались. Однако с тех пор обе страны стали больше занимать, и их государственные долги еще сильнее выросли.

Во многих других государствах с высоким уровнем инфляции свою роль играет неофициальная долларизация. В то время как национальная валюта теряет в цене, люди хранят сбережения в долларах. В нелегальных обменных пунктах местная валюта обменивается на доллары по более низкому курсу, что зачастую приводит к дальнейшему росту инфляции. Подобная ситуация уже несколько лет наблюдается и в Аргентине.

В чем преимущества долларизации

Причины запущенного состояния экономики и слабого песо в Аргентине - серьезные ошибки в экономической, фискальной и монетарной политике. Милей и сторонники долларизации убеждены, что если отобрать контроль над валютой у местных политиков, которых они считают коррумпированными, то проблемы решатся сами собой. Прежде всего, это инфляция.

"В Аргентине всегда была высокая инфляция, - констатирует Нилс Зонненберг (Nils Sonnenberg), исследователь конъюнктуры в Кильском институте мировой экономики. - С момента введения песо в 1881 году в стране было пять денежных реформ, при которых в общей сложности 13 нулей исчезли с купюр. И было два периода гиперинфляции - причем без войны".

Доверие аргентинцев к политикам и нацвалюте, соответственно, низкое. Те, кто может, хранят свои деньги в валютах, которые считаются более стабильными. Согласно статистике, в конце 2022 года жители страны держали на зарубежных счетах или в виде долларовых накоплений более 246 млрд долларов, что примерно равно половине годового ВВП страны. И это несмотря на то, что с 2019 года в Аргентине введен контроль за движением денежных средств, затрудняющий вывод капитала.

В обменных пунктах аргентинцы меняют песо на доллары Фото: Natacha Pisarenko/AP/picture alliance

То, что Центробанк Аргентины, подчиняющийся министерству экономики, не в состоянии позаботиться о стабильности песо, является следствием его зависимости от политических властей. Правительство отправило в отставку главу Центробанка, обеспечило себе доступ к резервам и поощряет банк печатать деньги.

"В последние 122 года у Аргентины постоянный дефицит госбюджета, расходы превышают доходы, - говорит Зонненберг в беседе с DW. - Дефицит надо как-то закрывать - или с помощью повышения налогов, или путем роста долгов. И если больше не хочется увеличивать долги, нужно печатать больше денег". С помощью американского доллара как платежного средства аргентинские предприниматели могут вновь обрести стабильную валюту, имея которую, можно спокойно планировать и вести дела, считают сторонники долларизации.

В чем опасность долларизации

Преимущества долларизации являются и ее недостатками: если политическое руководство страны не контролирует валюту, поле для его маневров сильно сужается. Неважно, идет ли речь о субвенциях, социальных программах, сфере образования или выполнении предвыборных обещаний - без собственной валюты сделать это будет сложно.

Рецессия и экономические кризисы также будут гораздо более болезненными, чем сейчас, если у государства нет возможности смягчать самые тяжелые последствия. Кроме того, не имея возможности девальвировать собственную валюту, нельзя будет этим воспользоваться для получения конкурентных преимуществ для отечественных экспортеров и для туристического сектора.

Аргентина уже знакома с этой проблемой. С 1991 по 2001 год ее валюта была законодательно привязана к доллару США - по курсу 1:1. Когда в конце 1990-х годов такие важные ее торговые партнеры, как Бразилия и Мексика, резко девальвировали свои валюты по отношению к доллару, аргентинская экономика столкнулась с проблемой. Местные товары вдруг резко подорожали, и их стало практически невозможно продать - Аргентина в итоге была вынуждена отказаться от обменного курса 1:1.

Таким образом, доллар является для Аргентины одновременно и обещанием стабильности, и потенциальным риском. Будет ли он введен в качестве платежного средства и когда, пока неясно. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что избранному президенту Хавьеру Милею придется идти на компромиссы. Хотя оппозиционная партия Pro поддержала его во втором туре выборов и помогла победить, она выступает за более умеренный курс реформ, чем Милей, считает Зонненберг: "Я думаю, что ему придется приспосабливаться к этим политическим реалиям".

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