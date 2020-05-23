 Дефолт в Аргентине: власти договорились с кредиторами о списании госдолга | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2020

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Мир

Дефолт в Аргентине: власти договорились с кредиторами о списании госдолга

Министерство экономики Аргентины, находящейся в состоянии дефолта, сообщило о достижении договоренности с тремя группами кредиторов.

Аргентинские песо

Власти оказавшейся в состоянии дефолта Аргентины договорились с кредиторами о реструктуризации задолженности. Значительная часть госдолга при этом была списана, сообщило во вторник, 4 августа, министерство экономики в Буэнос-Айресе. По данным ведомства, соглашение было достигнуто с тремя группами кредиторов. Его детали пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что переговоры с кредиторами аргентинского правительства, среди которых, в частности, были компании по управлению активами BlackRock и Ashmore, зашли в тупик. При этом речь шла о реструктуризации долгов объемом 65 миллиардов долларов. Международный валютный фонд (МВФ) называл возможное списание задолженности Аргентине неприемлемым.

Общий объем задолженности Аргентины на конец 2019 года составлял 323 миллиарда долларов. В ночь на 23 мая Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта после истечения срока выплаты около 500 миллионов долларов США в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это девятый дефолт в истории Аргентины.

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    Автор: Александра Елкина


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