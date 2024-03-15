В Аргентине Сенат отверг президентский пакет мега-реформ

Президент Хавьер Милей ввел радикальные реформы путем чрезвычайного указа. В Сенате назвали это решение неконституционным и отклонили его.

Сенат Аргентины 42 голосами против 25 отверг пакет радикальных реформ, введенных правительством президента Хавьера Милея путем чрезвычайного указа в декабре и тем самым нанес крупный удар по попыткам властей вывести экономику страны из состояния кризиса с помощью мер жесткой экономии. В ходе дебатов в Сенате вечером в четверг, 14 марта, противники пакета указали на неконституционность действий правительства. Конституция не дозволяет проводить реформы указами, подчеркнули они.

"Мега-пакет" Милея, содержавший первоначально более 600 статей, все еще имеет шансы быть принятым, если его одобрит нижняя палата парламента Аргентины. Согласно аргентинскому законодательству, для того, чтобы пакет обрел силу закона, необходимо, чтобы его одобрила хотя бы одна палата парламента. Партия Милея имеет меньшинство в обеих палатах.

"Экономист с бензопилой"

В декабре 2023 года лидер Либертарианской партии Хавьер Милей провозгласил радикальные реформы, призванные перезапустить экономику Аргентины. Он объявил о намерении девальвировать аргентинское песо на 50 процентов, ослабить трудовое законодательство, урезать субсидии на энергию, воду и транспорт и приостановить реализацию инфраструктурных проектов.

Глава государства особо выделил неотложность реформ, указав, что действующие правила препятствовали экономическому росту. Милей поддерживает идею минимального вмешательства государства в жизнь граждан.

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