Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Либертарианец Хавьер Милей, одержавший победу на президентских выборах в Аргентине, принес присягу на посту главы государства. Церемония инаугурации прошла в воскресенье, 10 декабря, в здании Конгресса в Буэнос-Айресе. После присяги уходящий глава государства Альберто Фернандес вручил Милею президентскую ленту и жезл.

Выступая с первой речью в качестве президента со ступеней Конгресса, Милей пообещал "новую эру" для страны, но предупредил о тяжелой экономической ситуации. "Ни одно правительство не получало худшего наследия, чем получили мы", - сказал он, добавив, что власти будут вынуждены принять меры жесткой экономии. "Нет альтернативы урезанию расходов, нет альтернативы шоковым мерам", - отметил президент. По словам Милея, со временем население "увидит плоды" принятых мер, но перед этим "ситуация ухудшится".

Инаугурацию Милея посетил Зеленский

Среди иностранных гостей, которые приехали на церемонию инаугурации Милея - президент Украины Владимир Зеленский. Это его первый визит в Латинскую Америку после начала вторжения РФ в Украину. Милей ранее неоднократно высказывался в поддержку Украины с осуждением российской агрессии.

Зеленский поздравил Милея с вступлением в должность президента Аргентины. "Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами, - написал Зеленский в соцсети X. - Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и далее расширяться".

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