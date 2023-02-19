Аргентина направила новую партию гумпомощи Украине

Новая партия гуманитарной помощи была собрана украинской диаспорой в Аргентине. Самолет с гуманитарным грузом прибудет в Польшу, откуда будет доставлен в Украину.

Из Аргентины вылетел самолет с гуманитарной помощью для Украины - уже двенадцатый со времени российского вооруженного вторжения на украинскую территорию, сообщило министерство иностранных дел в Буэнос-Айресе в субботу, 18 февраля. В столицу Польши направляется самолет с "крупной партией лекарств и предметов медицинского назначения, которые после прибытия в международный аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве будут переданы Центру общественного здоровья МОЗ Украины в Киеве", сообщается в пресс-релизе МИД Аргентины .

В документе отмечается, что "руководство Агентства по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи Аргентины, которое находится в подчинении МИД и управляется Сабиной Фредерик, оказало содействие в отправке 12-й партии помощи украинцам, пострадавшим от военного конфликта на их территории".

Как следует из пресс-релиза, новую партию гуманитарной помощи собрала украинская диаспора в Аргентине. В нее, в числе прочего, вошли лекарства, пожертвованные аргентинской фармацевтической компанией Monserrat и Eclair SA. "Пожертвования, собранные основными украинскими объединениями в Аргентине, расфасованы в 45 пакетов и весят 214 килограммов", - уточняется в пресс-релизе.

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