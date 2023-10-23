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Президента Аргентины изберут во втором туре

Роман Сулима
23 октября 2023 г.

После обработки почти 98 процентов бюллетеней министр экономики Серхио Масса получает 36,6 процента голосов, а депутат Хавьер Милей - около 30 процентов. Второй тур выборов состоится 19 ноября.

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Кандидаты на пост президента Аргентины Хавьер Милей и Серхио Масса
Хавьер Милей и Серхио МассаФото: Agustin Marcarian/AP/picture alliance/Tomas Cuesta/Getty Images

Министр экономики Аргентины Серхио Масса от правящей коалиции "Союз ради родины" и депутат-либертарианец Хавьер Милей, представляющий союз "Свобода наступает", выходят во второй тур президентских выборов. На данном этапе подсчета они получили 36,6 процента и немногим более 30 процентов голосов соответственно, согласно результатам, опубликованным Национальной избирательной палатой страны в воскресенье, 22 октября, после обработки около 98 процентов бюллетеней.

Третье место занимает кандидат от крупнейшей оппозиционной коалиции "Вместе за перемены", экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич с 23,8 процента голосов. От нее с большим отрывом отстает губернатор провинции Кордова Хуан Скьяретти с результатом в 6,81 процента. Крайне левый политик Мириам Брегман на момент публикации заручилась поддержкой всего 2,7 процента избирателей.

Для победы в первом туре победителю необходимо было набрать более 45 процентов голосов либо 40 процентов при условии, что отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10 процентных пунктов. Поскольку ни один из кандидатов такого результата не добился, 19 ноября в Аргентине состоится второй тур выборов.

Тяжелое состояние аргентинской экономики

Более 35 миллионов граждан страны, имеющих право голоса, были призваны принять участие в выборах в разгар тяжелого экономического кризиса, в котором Аргентина пребывает достаточно давно. Они также могли проголосовать за частичную замену парламента. В третьей по величине экономике Латинской Америки уровень инфляции в сентябре составил 138 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. У Аргентины имеется крупный долг перед Международным валютным фондом, а более трети из почти 47 млн жителей страны пребывают за чертой бедности.

51-летний министр экономики Масса баллотировался от левоцентристского правительственного лагеря. Согласно его программе, политик намерен сконцентрироваться на развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора, чтобы добиться увеличения потока внешних инвестиций в экономику страны.

В то же время 53-летний Милей, называющий себя "анархо-капиталистом", лидировал в предвыборных опросах с рейтингом одобрения чуть менее 35 процентов. В ходе предвыборной кампании он заявил, что хочет очистить страну от "паразитической касты политиков".  Ранее Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать отношения с Китаем, Бразилией и Россией из-за несогласия с политикой этих стран, но мешать частному бизнесу вести дела с ними он не будет.

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