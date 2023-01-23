  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Президенты Аргентины и Бразилии Альберто Фернандес и Луис Инасиу Лула да Силва
Президенты Аргентины и Бразилии Альберто Фернандес и Луис Инасиу Лула да Силва (фото из архива)Фото: Andre Penner/AP/picture alliance
Экономика и бизнесАргентина

Бразилия и Аргентина возобновили переговоры о единой валюте

Даниил Сотников
16 мин. назад

Проект единой валюты будет обсуждаться на саммите в Буэнос-Айресе, к участию пригласят другие латиноамериканские страны.

https://p.dw.com/p/4MZAC

Власти Бразилии и Аргентины начнут работу над созданием общей валюты, сообщили президенты двух стран Луис Инасиу Лула да Силва и Альберто Фернандес в совместной статье, опубликованной аргентинским еженедельником Perfil в воскресенье, 22 января.

"Мы решили продолжить обсуждение идеи общей южноамериканской валюты, которую можно использовать как для финансовых, так и для торговых операций, снижая расходы и нашу внешнюю зависимость. Мы решили продвинуть обсуждение единой южноамериканской валюты", - говорится в статье, написанной в преддверии первой за три года встречи действующих лидеров двух стран.

Новый валютный союз по объему может стать вторым в мире

Первой о планах двух крупнейших экономик Южной Америки сообщила газета The Financial Times. Проект единой валюты будет обсуждаться на саммите в Буэнос-Айресе, а к участию пригласят другие латиноамериканские страны, сообщило издание. "Я не хочу создавать ложных ожиданий. Это первый шаг на долгом пути, который предстоит пройти Латинской Америке", - предупредил министр экономики Аргентины Серхио Масса. По его словам, реализация проекта, вероятно, займет много лет. Масса напомнил, что Европе потребовалось 35 лет, чтобы создать евро. Бразилия предлагает назвать валюту "сур" ("юг" по-испански).

Из предварительных планов следует, что речь идет о создании новой валюты, которая войдет в оборот параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо. Если к проекту присоединятся остальные страны Южной Америки, валютный союз будет охватывать около 5 процентов мирового ВВП, что сделает его вторым в мире по объему, подсчитала FT. На крупнейший в мире валютный союз - еврозону - приходится около 14 процентов мирового ВВП.

Власти Бразилии и Аргентины обсуждают общую валюту в течение последних нескольких лет, но переговоры заходили в тупик из-за противодействия этой идее центральным банком Бразилии, рассказал FT чиновник, близкий к обсуждениям. Теперь, когда у власти в обеих странах находятся левые лидеры, у этой идеи больше политической поддержки, отмечает издание.

Смотрите также:

20 лет евро: как это было

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

США грозит миграционный кризис: в Мексике застряли тысячи жителей Гаити и стран Латинской Америки (07.07.2021)

США грозит миграционный кризис: в Мексике застряли тысячи жителей Гаити и стран Латинской Америки (07.07.2021)

С приходом Джо Байдена поток мигрантов, направляющихся в США, резко вырос. Основные маршруты пролегают через Мексику. Тысячи мигрантов застряли в Тапачуле на юге страны. Многие считают, что кризис создан искусственно.
Общество7 июля 2021 г.02:17 мин.
Новые монеты евро - теперь и с хорватской символикой

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Хорватия с 2023 года вступает в еврозону и становится участником Шенгенского соглашения. В стране вводят общеевропейскую валюту и снимают контроль на границах с государствами Шенгена.
Политика1 января 2023 г.
Лула да Силва со своими избирателями, 30 октября 2022 года

Президент Бразилии Лула да Силва. Вернулся в политику вопреки всему

Президент Бразилии Лула да Силва. Вернулся в политику вопреки всему

Политик левых взглядов Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии - несмотря на болезнь и 580 дней, проведенных за решеткой. Как ему это удалось?
Политика31 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкие танки Leopard 2 A7V

Бербок: ФРГ не против поставок Польшей Киеву танков Leopard

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Памятник Аденауэру и де Голлю

Как смертельные враги стали друзьями

Как смертельные враги стали друзьями

Конфликты19 ч. назад
Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Конфликты22 января 2023 г.
Головной завод BASF в Людвигсхафене - крупнейшая производственная площадка в мировой химической промышленности

Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса

Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса

Экономика и бизнес22 января 2023 г.
Танки Leopard 2 (фото из архива)

Споры из-за танков Leopard и другие события 332-го дня войны

Споры из-за танков Leopard и другие события 332-го дня войны

Конфликты21 января 2023 г.
Участники мининга в Берлине в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных в России

Российские активисты требуют освобождения Навального

Российские активисты требуют освобождения Навального

Политика21 января 2023 г.
Логотип "Геофактора"

Меркель к ответу? Украина и ошибки экс-канцлера

Меркель к ответу? Украина и ошибки экс-канцлера

Политика21 января 2023 г.29:59 мин.
На главную страницу