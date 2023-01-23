Бразилия и Аргентина возобновили переговоры о единой валюте

Проект единой валюты будет обсуждаться на саммите в Буэнос-Айресе, к участию пригласят другие латиноамериканские страны.

Власти Бразилии и Аргентины начнут работу над созданием общей валюты, сообщили президенты двух стран Луис Инасиу Лула да Силва и Альберто Фернандес в совместной статье, опубликованной аргентинским еженедельником Perfil в воскресенье, 22 января.

"Мы решили продолжить обсуждение идеи общей южноамериканской валюты, которую можно использовать как для финансовых, так и для торговых операций, снижая расходы и нашу внешнюю зависимость. Мы решили продвинуть обсуждение единой южноамериканской валюты", - говорится в статье, написанной в преддверии первой за три года встречи действующих лидеров двух стран.

Новый валютный союз по объему может стать вторым в мире

Первой о планах двух крупнейших экономик Южной Америки сообщила газета The Financial Times . Проект единой валюты будет обсуждаться на саммите в Буэнос-Айресе, а к участию пригласят другие латиноамериканские страны, сообщило издание. "Я не хочу создавать ложных ожиданий. Это первый шаг на долгом пути, который предстоит пройти Латинской Америке", - предупредил министр экономики Аргентины Серхио Масса. По его словам, реализация проекта, вероятно, займет много лет. Масса напомнил, что Европе потребовалось 35 лет, чтобы создать евро. Бразилия предлагает назвать валюту "сур" ("юг" по-испански).

Из предварительных планов следует, что речь идет о создании новой валюты, которая войдет в оборот параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо. Если к проекту присоединятся остальные страны Южной Америки, валютный союз будет охватывать около 5 процентов мирового ВВП, что сделает его вторым в мире по объему, подсчитала FT. На крупнейший в мире валютный союз - еврозону - приходится около 14 процентов мирового ВВП.

Власти Бразилии и Аргентины обсуждают общую валюту в течение последних нескольких лет, но переговоры заходили в тупик из-за противодействия этой идее центральным банком Бразилии, рассказал FT чиновник, близкий к обсуждениям. Теперь, когда у власти в обеих странах находятся левые лидеры, у этой идеи больше политической поддержки, отмечает издание.

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