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В Бразилии хотят обвинить экс-президента в госперевороте

Анастасия Аринушкина
19 октября 2023 г.

Бывший президент Бразилии виновен в попытке госпереворота и криминальном заговоре, пришли к выводу члены комиссии, созданной для расследования штурма Национально конгресса.

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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, июнь 2023 года
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару (фото из архива)Фото: Mateus Bonomi/AA/picture alliance

Парламентская комиссия, созданная для расследования штурма Национального конгресса, в среду, 18 октября, выдвинула обвинения против бывшего президента Жаира Болсонару. Его считают виновным в попытке государственного переворота, политическом насилии и криминальном сговоре.

Расследование против Болсонару продолжалось пять месяцев, итоговый отчет занял 1300 страниц. Помимо Болсонару в причастности к штурму Национального конгресса обвиняются еще 60 человек, среди них - бывшие министры и военные. Отчет будет передан в генпрокуратуру Бразилии, ведомству предстоит принять решение о том, выдвигать ли официальные обвинения против экс-президента.

Адвокаты Болсонару назвали отчет "неполным и предвзятым". По их мнению, у бывшего президента не было возможности представить аргументы в свою защиту.

Штурм президентского дворца сторонниками Болсонару

30 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, на которых с результатом 50,9% против 49,1% голосов победил Луис Инасиу Лула да Силва. 8 января 2023 года сторонники Болсонару, полагавшие, что результаты выборов были подтасованы, устроили штурм президентской резиденции, здания Конгресса и Верховного суда.

В июне судьи Высшего избирательного суда сочли, что экс-президент отчасти несет ответственность за "губительные для демократии последствия" этих действий. В связи с этим ему на 8 лет запретили баллотироваться в президенты. Сам Болсонару отвергает все обвинения. Во время беспорядков он находился во Флориде.

Смотрите также:

Интервью DW с вице-президентом Бразилии Амилтоном Моурау

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