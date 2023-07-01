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Болсонару запретили на 8 лет баллотироваться в президенты

Александра Иванова
1 ч. назад

Высший избирательный суд Бразилии счел экс-президента страны виновным в злоупотреблении властью и подрыве демократии.

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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, июнь 2023 года
Экс-президент Бразилии Жаир БолсонаруФото: Mateus Bonomi/AA/picture alliance

Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару Высший избирательный суд запретил в течение ближайших 8 лет выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства и занимать другие государственные должности. Об этом сообщают мировые информагентства в ночь на субботу, 1 июля.

Оглашение приговора началось еще 27 июня. Кроме прочего, прокуратура обвиняет Болсонару в злоупотреблении властью и государственными СМИ, а также в подрыве демократии в стране. В основу обвинения легла запись мероприятия, транслировавшегося в июле 2022 года в эфире государственного телевидения. Тогда Болсонару, пользуясь презентацией в формате PowerPoint, в течение часа рассказывал о ненадежности электронных машин для голосования, не подкрепляя свои слова никакими доказательствами. В октябре он проиграл во втором туре президентских выборов Луису Инасиу Луле да Силве.

Штурм президентского дворца сторонниками Болсонару

Сторонники Болсонару, полагавшие, что результаты выборов были подтасованы, 8 января 2023 года, спустя несколько дней после инаугурации Лулы, устроили штурм президентской резиденции, здания Конгресса и Верховного суда. В июне судьи Высшего избирательного суда сочли, что экс-президент отчасти несет ответственность за "губительныедля демократии последствия" этих действий.

Сам Болсонару отвергает все обвинения. Он уже объявил, что будет оспаривать решение Высшего избирательного суда в Верховном суде. Если решение останется в силе, Болсонару не сможет баллотироваться на выборах президента Бразилии в 2026 году.

Смотрите также:

Интервью DW с вице-президентом Бразилии Амилтоном Моурау

 

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