Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону

Информацию об этом официально подтвердил Дмитрий Песков. Предполагается, что интервью президента РФ американскому журналисту будет опубликовано 8 февраля.

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналистку Такеру Карлсону. Об этом в среду, 7 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, интервью выйдет, когда сам журналист будет готов его опубликовать.

Разговор был записан во вторник, 6 февраля. Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что, вероятно, интервью будет опубликовано 8 февраля. По данным американского консервативного журналиста Алекса Джонса, всего беседа длилась два часа.

Анонс интервью с Путиным в аккаунте Такера Карлсона в X набрал уже более 70 миллионов просмотров.

Владелец социальной сети Илон Маск пообещал не блокировать запись разговора после публикации. Помимо X, Карлсон собирается выложить интервью на своем сайте.

Такер Карлсон также заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина в сентябре 2023 года, но якобы получил тогда запрет на это от властей США. После новости о записанном Карлсоном интервью с Путиным, американского журналиста внесли в украинскую базу "Миротворец".

Приезд Такера Карлсона в Москву

Известный своими правоконсервативными взглядами американский журналист Такер Карлсон прилетел в Москву рейсом из Стамбула в четверг, 1 февраля. По данным "Осторожно, новости", в период с 1 по 5 февраля частота упоминаний Карлсона в российских государственных СМИ выросла в 14 раз.

Утром в среду, 7 февраля, журналист РИА Новости пообщался с Карлсоном на парковке его отеля в Москве и узнал, что тот "просто едет выпить кофе" , а несколькими днями ранее ТАСС со ссылкой на источник опубликовал эксклюзивную новость о посещении журналистом комплекса ВДНХ в столице России.

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