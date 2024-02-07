Подрыв "Северных потоков": кто его расследовал и что выяснил

Швеция закрывает свое расследование подрыва трех ниток "Северных потоков", а ФРГ и Дания еще продолжают. О том, какие данные есть сейчас у следователей из этих стран и у СМИ, - DW.

Швеция объявила в среду, 7 февраля, что прекращает расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", случившихся в сентябре 2022 года. Свое решение Генпрокуратура скандинавского королевства обосновала тем, что юрисдикция страны не распространяется на данный инцидент.

Между тем другие государства, в частности Германия, продолжат расследование диверсии на трех нитках "Северных потоков", подчеркивается в пресс-релизе Генпрокуратуры. О том, кто и какими методами пытался до сегодняшнего дня найти виновных в подрыве газопроводов, по которым доставлялся газ из России в ФРГ, и каких результатов добился, - у DW.

Швеция: Юрисдикция судов королевства не распространяется на это дело

С точки зрения шведских властей, взрывы на газопроводах "СП" и "СП-2", протянувшихся по дну Балтийского моря из РФ в Германию, являются "грубой диверсией". 18 ноября 2022 года прокурор Матс Юнгквист, руководивший ее расследованием, сообщил , что "на месте происшествия в Балтийском море были произведены обширные изъятия (предметов, которые могли представлять собой улики. - Ред.), а состояние прилегающей территории - тщательно задокументировано". "Проведенные анализы показали наличие остатков взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах", - отмечалось в пресс-релизе Генпрокуратуры Швеции.

7 февраля 2024 года ведомство заявило, что "расследование достигло того этапа, на котором у властей появилось четкое понимание инцидента и того, что нет никаких неотложных оснований полагать, что к атаке, произошедшей в международных водах, имеет отношение Швеция или шведские граждане".

Сообщалось, что в ходе расследования было проанализировано большое количество передвижений судов в районе подрыва. Кроме того, при поддержке шведских Военно-морских сил и Службы береговой охраны было тщательно обследовано место преступления и проведено несколько интервью. По словам Юнгквиста, на протяжении всего расследования его ведомство активно обменивалось информацией с властями Дании и Германии.

Дания: совместное расследование с ФРГ и Швецией

На следующий день после взрывов, 27 сентября 2022 года, Датское морское управление (Danish Maritime Authority) совместно со шведскими коллегами установило запретную зону для навигации в радиусе 5 морских миль вокруг зоны повреждений газопроводов. 11 ноября 2022 года этот радиус был уменьшен до 500 метров. Одновременно с этим ведомство позволило компании Nord Stream AG приблизиться к зоне диверсии на расстояние, достаточное для проведения части работ по гидрографическому обследованию.

Прогулочные яхты на острове Рюген в Германии. Эксперты сомневаются в возможности осуществить подрыв газопровода с использование такой яхты Фото: Sean Gallup/Getty Images

2 ноября Nord Stream AG сообщила , что, по предварительным результатам осмотра места подрыва, на морском дне были обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга". "Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров", - указывалось в пресс-релизе.

В июле 2023 года Дания вместе с Германией и Швецией отправили тогдашнему председателю Совбеза ООН письмо, в котором речь шла о ходе расследования диверсии на "Северных потоках". Как следовало из этого документа, основной след, по которому шло следствие к тому моменту, был связан с яхтой "Андромеда".

Германия: яхта "Андромеда" как "самая горячая зацепка"

В Германии расследование подрыва "Северных потоках" ведут Генпрокуратура и Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA), возбудившие дело по подозрению в "умышленном проведении взрыва" и "антиконституционном саботаже".

7 февраля, после заявления шведских властей о прекращении собственного расследования диверсии, пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ в Карлсруэ подтвердила, что продолжит работу по этому делу, отказавшись, однако, сообщать какие-либо детали. Немецкие СМИ полагают, что Берлин сможет извлечь выгоду из решения Швеции отстраниться от расследования, поскольку шведские следователи уже пообещали передать германским коллегам все имеющиеся у них улики и материалы.

Минный тральщик Dillingen Фото: FILIP SINGER/EPA-EFE

Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, особенно интересуют следователей куски лопнувших труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года. "Следы взрывчатки, обнаруженные там, должны быть сопоставлены со следами, найденными немецкими следователями на парусной яхте "Андромеда". Для них это судно по-прежнему остается "самой горячей зацепкой, которая может вывести на злоумышленников", написало издание.

В октябре 2022 года ФРГ посылала к острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами бундесвера - минный тральщик Dillingen и многоцелевой корабль Mittelgrund, - чтобы задокументировать повреждения труб. После этого оппозиция в бундестаге, в частности Левая партия и правопопулистская "Альтернатива для Германии" , направляли правительству запросы с требованием обнародовать результаты этой проверки, однако не получили конкретных ответов.

"Подоплека подрыва газопроводов "СП" и "СП-2" - пожалуй, надежнее всего охраняемая в Германии гостайна", - написала Berliner Zeitung в январе 2024 года. По данным Минюста ФРГ, в последний раз Генпрокуратура информировала министерство о ходе расследований 13 декабря 2023 года. Раскрывать подробности в этой связи в Минюсте пока отказываются.

Журналистские расследования

Кто стоит за подрывом "Северных потоков", пытаются выяснить и журналисты-расследователи из крупнейших европейских и американских изданий. В марте 2023 года The New York Times со ссылкой на представителя властей США сообщила, что к диверсии может быть причастна некая "проукраинская группировка".

По мере продвижения расследования сообщения об украинском следе в деле начали появляться в западных СМИ все чаще. При этом высказывалась версия, что диверсию устроили при помощи 15-метровой парусной яхты "Андромеда", арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц. Медиакомпании ARD и SWR, а также газета Die Zeit сообщали, что у двоих человек из этой группы были украинские паспорта.

11 ноября 2023 года американская газета The Washington Post и немецкий еженедельник Der Spiegel сообщили со ссылкой на источники в Украине и в других странах Европы, а также на "собеседников, знакомых с деталями произошедшего", что ключевую роль в планировании и осуществлении подрывов на трубопроводах сыграл "полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский".

Однако ряд СМИ высказывают сомнения в причастности Украины к подрыву. В частности, немецкий таблоид Bild еще в марте 2023 года приводил мнения экспортов, что парусная яхта "Адромеда" ("ореховая скорлупка", как назвали ее журналисты) слишком мала для использования ее для столь масштабной диверсии. К тому же, она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине, указывали журналисты. "Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты "Андромеда" нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем", - подчеркивалось в публикации Bild .

"Следственные действия, ведущие от парусной яхты к Украине, - это политическая взрывчатка. До сих пор неясно: может ли это действительно быть актом мести за агрессивную войну, развязанную Россией? Или следователи идут по следам, намеренно проложенным другими, - и это так называемая "операция под ложным флагом"?" - задавались вопросами и авторы другого расследования, обнародованного медиакомпаниями NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung в конце мая 2023 года.

В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выступил с публикацией, в которой со ссылкой на один анонимный источник утверждал, что за подрывом "Северных потоков" стоят спецслужбы США. Они якобы осуществили диверсию на газопроводах по распоряжению президента США Джо Байдена и участии ВМС Норвегии, написал он. Публикацию Херша Белый дом назвал "полной фикцией".

Российский след?

Другой след, на который указывают расследования в международных СМИ, - российский. В конце апреля 2023 года датская газета Dagbladet написала со ссылкой на Минобороны Норвегии, что за четыре дня до происшествия, 22 сентября 2022 года, недалеко от места взрыва, к востоку от датского острова Борнхольм было замечено российское судно-носитель"СС-750" с оборудованием для глубоководных операций.

Чуть позже, 3 мая 2023 года, онлайн-издание Politico рассказало со ссылкой на расследование общественных медиакомпаний Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, журналисты которых проанализировали передвижения кораблей в зоне происшествия в период с июня по сентябрь 2022 года, что там находились три корабля ВМФ России, в том числе гидрографическое судно Балтийского флота "Сибиряков", которое могло иметь на борту оборудование для глубоководной разведки. Москва всегда категорически отвергала какую-либо свою причастность к диверсии на "Северных потоках".

27 марта 2023 года Совбез ООН отклонил резолюцию России о проведении под эгидой этой организации международного расследования подрыва газопроводов. В мае 2023 года Россия вызвала послов Германии, Дании и Швеции в МИД в Москве, чтобы выразить протест против отсутствия конкретных результатов в расследовании этими странами данной диверсии. В то же время РФ выразила возмущение тем, что три западные страны отказываются делиться с РФ уже полученными данными.

Смотрите также: