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Вид из иллюминатора датского военного самолета на место утечки газа из взорванного газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море
Место утечки газа из взорванного газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском мореФото: Danish Defence/UPI/Newscom/picture alliance
КонфликтыЕвропа

СМИ: Возле места взрывов на "СП" было замечено спецсудно РФ

Жан Рофе
1 ч. назад

Российский корабль SS-750, предназначенный для подводных операций, находился недалеко от "Северных потоков" за несколько дней до взрывов на газопроводах, сообщает датское издание Information.

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За четыре дня до взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года на месте происшествия было замечено российское специальное судно SS-750. Эту информацию подтвердило командование вооруженных сил Дании, сообщает датское издание Information в пятницу, 28 апреля.

Командование заявило, что датский патрульный катер, находившийся к востоку от острова Борнхольм 22 сентября 2022 года, сделал 26 фотографий российского корабля. При этом оно отказалось предоставить доступ к снимкам, поскольку они "носят разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".

Специальное судно SS-750 предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту мини-субмарину типа AS-26 Priz.

Эксперт аналитического центра "Европа" и бывший офицер военной разведки Дании Джейкоб Каарсбо указал, что корабль способен провести операцию по подрыву газопроводов. С ним согласен и аналитик Йоаким фон Браун, который работал как в гражданской, так и в военной разведке Швеции и написал книги о российских разведывательных службах и подводной деятельности российских военных.

В то же время независимый датский исследователь Оливер Александер отмечает, что теоретически судно могло находиться в этом районе по другим причинам. "Но то, что оно оказалось именно в этом месте в это время, - это нечто особенное", - сказал он.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Никаких достоверных данных о причинах взрывов пока нет.

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