Швеция прекратила расследование взрыва на "Северных потоках"

Шведская прокуратура объявила о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках" в среду, 7 октября. По данным ведомства, дело не относится к Швеции, так как не удалось установить причастность граждан страны к взрывам на газопроводе.

Государственный обвинитель Матс Юнгквист заявил, что в ходе расследования удалось наладить сотрудничество с коллегами из Германии и Дании: "У нас было хорошее сотрудничество с несколькими странами, прежде всего с Данией и Германией, где мы постоянно обменивались информацией и отчетами о состоянии дел. Мы тесно сотрудничали со следствием, проводимым немецкими властями". По его словам, материалы дела, которые могут быть использованы в качестве доказательств в немецком расследовании, будут переданы Германии.

Юнгквист подчеркнул, что не сможет рассказать о подробностях расследования шведской прокуратуры из-за секретности дела.

Германия обнаружила следы взрывчатки на яхте рядом с местом взрыва

В июле 2023 года Германия, Швеция и Дания написали совместное письмо в ООН, в котором утверждалось, что немецкое следствие обнаружило следы взрывчатки на яхте, которую могли использовать для подрыва газопровода. В марте того же года немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit сообщили, что немецкие следователи установили судно, которое использовалось для диверсии на "Северных потоках". По данным Die Zeit, яхту арендовала компания из Польши, которая принадлежит двум украинцам.

В ноябре 2023 The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на источники в Украине и в странах Европы написали, что ключевую роль в планировании и осуществлении взрывов сыграл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операция Украины Роман Червинский.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море произошли взрывы. Разные стороны подозревали в случившемся Россию, Украину, и различные западные страны.

В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на представителя американской власти сообщила, что к взрыву может быть причастна некая "проукраинская группировка". При этом, по данным Politico, за четыре дня до происшествия недалеко от места взрыва было замечено российское судно-носитель "СС-750" с оборудованием для глубоководных операций. Эту информацию подтвердил шведский прокурор Матс Юнгквист.

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