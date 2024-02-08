Канцлер Шольц с визитом в США. На повестке - Украина и Трамп

Поддержка Украины со стороны США находится под угрозой из-за возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах. Это станет одной из тем третьего визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) совершит 8 февраля третий визит в Вашингтон в качестве главы немецкого правительства. На этот раз ему предстоит трудная поездка. Единственный в настоящее время действующий дальнемагистральный самолет А350 бундесвера находится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в Монголии. Поэтому канцлеру придется воспользоваться значительно менее комфортабельным и менее мощным A321, который не в состоянии преодолеть дистанцию в 6700 км через Атлантику без остановки для дозаправки в Рейкьявике. В итоге время полета канцлера в США и обратно будет почти таким же продолжительным, как и его пребывание там. Шольц пробудет в столице США около 24 часов. Самое интересное произойдет 9 февраля днем: один час запланирован на беседу канцлера ФРГ Олафа Шольца тет-а-тет с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Подарок от ЕС для американского лидера

Олаф Шольц предстанет перед президентом США не с пустыми руками. Несколько дней назад Евросоюз принял решение оказать Украине поддержку в размере 50 млрд евро. Шольц ранее охотно выступал за это, в том числе с учетом внутриполитической ситуации в Вашингтоне. "Это также хороший сигнал для США", - полагает канцлер.

Президент США обещал Украине поддержку в ее оборонительной войне против России "столько, сколько потребуется" Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Сам Байден заверил Украину, что будет поддерживать ее в защите от российской агрессии "столько, сколько потребуется". Но республиканцы в Конгрессе США блокируют выделение дальнейших средств. "Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на голосование в Сенате. Почему? По одной простой причине: Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это политически плохо для него", - заявил американский президент 6 февраля, заметно раздражаясь. Украина зависит от помощи США. "Часы тикают каждую неделю, каждый месяц, который проходит без новой помощи", - подчеркнул Байден, указав, что это играет на руку президенту России Владимиру Путину.

7 февраля республиканцы в Сенате провалили голосование по законопроекту, который предусматривал выделение новой помощи Украине и Израилю, а также ужесточение миграционного законодательства страны. Документ, одобренный несколькими днями ранее как демократами, так и республиканцами, не набрал необходимых 60 голосов в верхней палате Конгресса США.

Олаф Шольц хочет, чтобы его "подарок от гостя" в виде 50 млрд евро для Украины помог выйти из тупика, в котором оказался Вашингтон. Однако Хеннинг Хофф из Германского общества внешней политики (DGAP) считает, что это, скорее всего, никак не повлияет на ситуацию. "Республиканцы, похоже, не хотят помогать администрации Байдена в силу предвыборной борьбы. Сейчас очень похоже на то, что США откажутся от поддержки Украины", - рассказал он DW.

Поддержка Украины под угрозой

Поскольку США, безусловно, являются самым важным поставщиком оружия для Киева, это был бы наихудший сценарий. В таком случае президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы ведущая роль перешла к Германии. Олаф Шольц уже предупредил соотечественников, что Германии, возможно, придется взять на себя лидерство в этом вопросе вместо США. В бюджете ФРГ на 2024 год уже зарезервировано более семи миллиардов евро на помощь Украине в виде поставок вооружений. Если США откажутся помогать Киеву, то на немецкий бюджет, и без того проблемный, ляжет дополнительное бремя.

Германия поставила Украине основной боевой танк Leopard 2: Киев срочно нуждается в дальнейшей поддержке Фото: Funke Foto/IMAGO

Ранее Шольц неоднократно заявлял: Германия не может заменить в этом вопросе высоко оснащенную в военном отношении сверхдержаву США. "Мы должны действовать сообща, как ЕС", - уверен канцлер. "Германия, конечно, не может нести эту ответственность за лидерство в одиночку", - согласен с ним глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз ( ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Однако и в Европе с поддержкой Украины все больше вопросов: Венгрию и Словакию было трудно склонить в пользу предоставления нового пакета помощи Киеву в 50 млрд евро.

Поддержка Украины оказывается под давлением и в самой Германии. В июне состоятся выборы в Европарламент, за которыми последуют выборы в нескольких федеральных землях. Две партии - правая "Альтернатива для Германии" и левая "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (BSW) - критикуют поддержку Украины и требуют уступок России.

Шольц и Байден не готовы пригласить Украину в НАТО

Шольц и Байден, похоже, согласны с тем, что вопрос о приглашении Украины в НАТО в настоящее время не стоит на повестке дня. Альянс может направить такое приглашение на саммите НАТО в Вашингтоне этим летом. Помимо самой Украины, на этом настаивают и некоторые члены НАТО, прежде всего, страны Балтии и Польша.

Владимир Зеленский выступает перед Парламентской ассамблеей НАТО Фото: Liselotte Sabroe/AP Photo/picture alliance

В прошлом году Байден назвал мысли о вступлении Украины в НАТО в ближайшем будущем "преждевременными", заявив, что Киев еще "не готов", что заставило президента Зеленского лишь покачать головой. Во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Вашингтон госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина "станет членом НАТО", но не захотел ничего говорить о сроках. Немецкое правительство также сохраняет неопределенность и, очевидно, хочет вернуться к этому вопросу только после окончания войны. Берлин опасается, что в случае вступления Украины в НАТО, ФРГ будет нести прямую ответственность за оборону нового государства-члена альянса и окажется втянутой в прямую конфронтацию с Россией.

Однако предшественник Столтенберга Андерс Фог Расмуссен считает это "очень опасным аргументом". "По сути, это дает Путину право вето на решения альянса и стимул продолжать военные действия в Украине бесконечно", - цитирует его слова американское издание Foreign Policy.

Что будет если Трамп победит на выборах?

Становится все более очевидным, что на президентских выборах в США в ноябре демократу Джо Байдену будет вновь противостоять Дональд Трамп от республиканцев. И хотя победа Трампа считается в Берлине ужасным сценарием, она отнюдь не исключена.

Тем не менее канцлер ФРГ не намерен встречаться с экс-президентом Трампом во время его визита в Вашингтон. По данным опроса YouGov, с этим согласны большинство - 55 процентов - опрошенных немцев. Однако почти столько же, а именно 52 процента, считают, что правительство Германии недостаточно готовится к возвращению Дональда Трампа. Только десять процентов считают принимаемые меры достаточными.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США считается в Берлине "ужасным сценарием" Фото: Pablo Martinez Monsivais/AP Photo/picture alliance

Что будет означать второй срок Трампа для германо-американских отношений, кроме возможного прекращения поддержки Украины, что было бы достаточно драматично? Хеннинг Хофф считает, что немецкое правительство сейчас может развеять некоторые из прежних претензий Трампа к Германии. "Что слишком мало тратится на оборону - по крайней мере, в этом году мы превысили двухпроцентный показатель НАТО; что мы зависим от российского газа - этот показатель равен нулю; и что торговый баланс настолько в пользу Германии и Европы - это уже не совсем так - немецкая внешняя торговля сейчас несколько ослабевает", - отмечает эксперт.

Выход США из НАТО, о котором неоднократно говорил Трамп, стоит считать маловероятным. Трампу, чтобы провести это решение, потребуется большинство в две трети голосов в Конгрессе, что выглядит сложно преодолимым барьером. "Но, кроме выхода, есть еще много способов уменьшить свои обязательства", - говорит Хеннинг Хофф, имея в виду, в частности, американские гарантии безопасности для Европы. Он считает, что европейцы все еще плохо подготовлены к этому. "Ситуация серьезная, и нас ждут трудные времена", - предупреждает специалист по внешней политике.

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