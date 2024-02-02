Испытание Трампом: готовы ли Германия и ЕС?

Около трех недель остается до следующих республиканских праймериз в США, которые пройдут 24 февраля в штате Южная Каролина и дадут ответ на вопрос, каковы шансы Дональда Трампа стать кандидатом в президенты страны от республиканцев. Впрочем, уже победа Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир 24 января убедила часть экспертов, что - как и в 2020 году - на предстоящих ноябрьских президентских выборах в США друг с другом будут бороться действующий президент Джо Байден и бывший президент Трамп.

При этом не только социологические опросы дают экс-президенту реальные шансы вернуться в Белый дом. Из разговоров с политиками и главами крупных компаний в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе у газеты The New York Times сложилось впечатление, что и мировая элита ожидает победы Трампа - кошмарный сценарий для многих в Европе.

Среди республиканцев Трамп обладает множеством поклонников, способных снова привести его к президентству Фото: Brandon Bell/AFP

По мере того, как эта ситуация становится все реальнее, голоса ведущих европейских деятелей звучат все более предостерегающе: в интервью France 2 Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, расценила возможное избрание Дональда Трампа как "явную угрозу" для Европы. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил, выступая в Европарламенте в середине января: "Если в 2024 году вернется "Америка прежде всего", Европа будет предоставлена сама себе, как никогда раньше". В статье, опубликованной аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям (ECFR), бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт предвидит далеко идущие глобальные последствия в случае переизбрания Трампа. "США откажутся от своей климатической политики и расширят инвестиции в ископаемое топливо. НАТО - в лучшем случае - будет бездействовать. Будут проводиться уютные встречи Трампа с его приятелями - Путиным и Орбаном. Торговые войны усилятся", - предсказал политик.

Укрепляйте военный потенциал и экономику!

Но можно ли подготовиться к сценарию "Трамп 2.0"? Судха Давид-Вилп думает прежде всего о военном потенциале. "Европа должна стать сильным игроком в военном отношении и быть способной решать вопросы безопасности у своих границ", - рассказала директор берлинского отделения Германского фонда Маршалла в интервью DW. Кроме того, Европа должна усилиться экономически, чтобы подготовиться к возможным протекционистским мерам со стороны второй администрации Трампа.

Депутат бундестага Юрген Хардт (Jürgen Hardt), опасается, что Германия плохо подготовлена ко второму сроку Дональда Трампа. "За последние три года мы сделали слишком мало, чтобы помочь Джо Байдену продемонстрировать, что его стиль сотрудничества с Европой более успешен, чем конфронтационный стиль Трампа. Мы не пытались вместе разработать стратегию по Китаю, не придерживались наших договоренностей по расходам на оборону. Только под давлением войны против Украины дело сдвинулось с мертвой точки", - заявил эксперт по внешней политике от оппозиционной партии ХДС в интервью DW.

Эксперты опасаются, что президентство Трампа может привести к прекращению американской поддержки Украины Фото: Leonhard Foeger/REUTERS

Опасения по поводу второго президентского срока Трампа особенно велики в связи с Украиной. От бывшего хозяина Белого дома можно услышать противоречивые заявления: от обещания, что на посту президента он в течение дня остановит войну до угрозы, что он полностью прекратит помощь Украине, или заявления, что он даст Киеву больше, чем тот когда-либо получал. Судха Давид-Вилп трезво оценивает ситуацию, указывая на достаточно широкую поддержку Украины в политических кругах США - даже если энтузиазм в рядах республиканцев в Палате представителей ослабевает. Но "независимо от того, кто победит в ноябре, я думаю, большинство американцев считают, что Европа должна взять на себя большую долю бремени, когда речь идет о военной помощи и восстановлении Украины. Ведь страна находится на европейском континенте", - напоминает она.

Непростое отношение Трампа к НАТО

Отношение Трампа к НАТО также вызывает беспокойство в европейских столицах. Во время своего первого президентского срока он неоднократно грозил партнерам США выходом из альянса, если те не повысят военные расходы. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон недавно усугубил ситуацию, рассказав в Европарламенте показательную историю, согласно которой Трамп, став президентом США в 2020 году, в разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявил, что "если на Европу нападут, мы никогда не придем на помощь и не поддержим вас". В течение последующих четырех лет Трамп избегал делать внятные заявления на эту тему. В середине января на вопрос, окажет ли он военную поддержку европейским партнерам по НАТО, Трамп ответил: "Это зависит от того, будут ли они относиться к нам должным образом. Посмотрите на это с другой стороны: НАТО воспользовалась нашей страной. Европейские страны воспользовались нами".

Для немецкого специалиста по вопросам трансатлантических отношений Йозефа Брамля (Josef Braml) эти заявления вполне вписываются в общую картину. "Трамп видит в Европе врага: "Они хуже китайцев", - такова была его цитата. В этом новом мировом порядке есть только один шанс: Европа должна действовать как единый игрок", - рассказал он DW. По мнению Брамля, помочь достичь единства в многоголосом хоре европейцев с их многочисленными индивидуальными интересами могут деньги. "Мы должны мыслить шире - и перейти к выпуску единых европейских долговых обязательств, финансово поддерживать отдельные государства, а в ответ требовать выполнения ими ряда условия", - подчеркивает эксперт.

Опасения по поводу ядерного щита

По мнению Брамля, общие европейские долговые обязательства имели бы еще одно преимущество. "С помощью полученных денег мы могли бы позволить себе финансировать собственную оборону. Сейчас мы платим дань американцам. Например, мы покупаем в США самолеты F35, чтобы продолжать участвовать в американском "ядерном зонтике". Но что будет, если Трамп вернется в Белый дом? Мы должны готовиться к этому уже сейчас и договориться о более широком военном и экономическом сотрудничестве с Францией и Польшей, в которое будут вовлечены и другие европейские страны", - считает эксперт.

Американская противоракетная система THAAD - элемент защиты от ядерного оружия Фото: Ralph Scott/Department Of Defense/ZUMA/dpa/picture alliance

Юрген Хардт, в свою очередь, считает, что сценарий, при котором Дональд Трамп, став президентом, лишит Европу "ядерного зонтика", нереален. В конце концов, никто не хочет новой гонки ядерных вооружений. Однако если США откажутся защищать Европу, европейские страны неизбежно задумаются о расширении и наращивании своих ядерных арсеналов. Хардт считает, что имеющегося у Франции и Великобритании ядерного оружия недостаточно, чтобы "представить множество различных уровней реагирования, возможных при использовании американских ядерных вооружений". По словам представителя ХДС, "в конце концов речь пойдет, скорее, о том, чтобы мы внесли больший материальный финансовый вклад в эти совместные силы сдерживания".

Одно можно сказать точно: возможное переизбрание Трампа станет испытанием на прочность не только для трансатлантических отношений, но и для сплоченности Европы.

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