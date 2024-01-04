Выборы президента США: что мешает Трампу стать кандидатом?

Сможет ли Дональд Трамп стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии, и как на это могут повлиять несколько судебных процессов по делам экс-президента, выясняла DW.

В ноябре 2024 года в США пройдут очередные выборы президента. Республиканская партия еще не решила, кто станет ее кандидатом на пост главы государства, но все более вероятно, что это снова будет Дональд Трамп. Он уже был хозяином Белого дома с 2017 по 2021 годы. Согласно Конституции США, одно и то же лицо может быть избрано президентом не более двух раз.

При этом, нигде не сказано, что два президентских срока должны следовать подряд - один за другим. Так что, с этой точки зрения, Трампу ничто не мешает еще раз побороться за пост президента. Но есть другие обстоятельства, которые могут стать для него серьезным препятствием на этом пути.

Иски против Трампа в нескольких штатах

Предвыборной кампании Дональда Трампа, о начале которой он заявил еще в 2022 году, в декабре 2023 года был нанесен ощутимый удар. Верховный суд штата Колорадо вынес решение, согласно которому Трамп не может баллотироваться на пост главы государства в этом штате во время мартовских праймериз республиканцев и ноябрьских выборов из-за его предполагаемой роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса, пытаясь оспорить результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал его соперник от Демпариии Джо Байден.

Дональд Трамп считает все обвинения в свой адрес политически мотивированными Фото: /AP Photo/picture alliance

Также в конце декабря прошлого года госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз отстранила Трампа от участия в местных праймериз, сославшись на 14-й поправку к Конституции США (содержит запрет на занятие госдолжностей для лиц, участвоваших в мятеже. - Ред.). Аналогичные иски против Трампа были поданы еще в нескольких штатах. 3 января 2024 года Дональд Трамп обжаловал в суде штата Мэн решение Шенны Беллоуз. В тот же день представители экс-президента подали в Верховный суд США апелляцию на решение Верховного суда штата Колорадо.

На данный момент в Верховном суде США большинтсво у консервативных судей, трое из них были назначены самим Трампом в период его президента. Если до начала января 2024 года по аппеляции не будет вынесено судебное решение, фамилия Трампа может быть включена в бюллетень республиканцев на праймериз. Согласно соцопросам, сейчас Дональд Трамп уверенно опережает других потенциальных кандидатов-республиканцев: губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего губернатора Южной Каролины и экс-постпреда США при ООН Никки Хэйли.

На что повлияют два импичмента Трампу

Дональд Трамп - единственный президент в истории США, который дважды прошел через процедуру импичмента. Первый раз Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу в декабре 2019 года за "злоупотребление властью" и "препятствование расследованию Конгресса". Второй раз - в 2021 году после попытки штурма Капитолия его сторонниками. Тогда Трампа обвинили в подстрекательстве к насилию.

Однако верхняя палата парламента США, Сенат, который в случае вынесения импичмента играет роль судебной инстанции, оба раза оправдал Дональда Трампа. Если Сенат признает президента виновным, тот отстраняется от должности, что, в свою очередь, сопровождается, согласно Конституции США, лишением права занимать государственные посты. В отношении Трампа такого решения Сената не было, поэтому он сможет вновь занять Белый дом в случае победы на президентских выборах.

Судебные процессы в отношении Трампа

В 2024 году Дональда Трампа ждут сразу несколько судебных процессов. Один из них - по гражданскому делу о мошенничестве. Экс-президента и его сыновей обвиняли в том, что они в течение многих лет завышали стоимость своего холдинга для получения кредитов и заключения страховых договоров на более выгодных условиях. После того, как Трампа был признан виновным в мошенничестве, процесс будет в основном касаться наказания, которое ему придется понести. Тюремный срок по этому гражданскому иску бывшему главе государства не грозит.

Дональд Трамп в суде в Нью-Йорке, 7 декабря 2023 года Фото: Andrea Renault/ZUMA/picture alliance

Другой процесс - уголовное дело по обвинению в сексуальном насилии и клевете. По нему жюри - суд присяжных - уже признало Трампа виновным в том, что он оклеветал бывшую колумнистку Джин Керролл, представив как ложь ее обвинения в сексуальном насилии, совершенном, по ее словам, Трампом в отношении нее. Трампа признали виновным в клевете, но не в изнасиловании, и обязали выплатить 5 млн долларов Керролл. Он заявил, что будет обжаловать это решение. В ходе предстоящего судебного процесса будет определена сумма, которую экс-президент должен будет выплатить пострадавшей женщине.

Дональд Трамп также проходит как обвиняемый в нескольких судебных процессах, связанных с его действиями после поражения на президентских выборах в США в 2020 году: в рамках уголовного дела, рассматриваемого федеральным судом в Майами, Трампа обвиняют в хранении секретных правительственных документов в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде уже после того, как он покинул пост президента.

В Джорджии Трампа и еще 18 человек обвиняют в попытке повлиять на результаты выборов 2020 года. Кроме того, есть еще разбирательство, иницированное Минюстом США, в рамках кроторого Трампа обвиняют в совершении нескольких уголовных преступлений в связи с его попыткой остаться у власти после проигрыша на тех выборах.

Суды не помешают Трампу стать кандидатом в президенты США

Но, независимо от того, чем закончатся все эти судебные процессы, они не помешают Дональду Трампу стать кандидатом в президенты США, полагают эксперты. "Есть аргументы как за, так и против того, что человек, который вовлечен в идущее судебное разбирательство, может баллотироваться в президенты, - говорит DW Лора Уилсон, профессор политологии в Университете Индианаполиса. - Но они основаны на морали, суждениях и предпочтениях, а не на законах или процессуальных препятствиях".

С правовой точки зрения, процессы по делам Трампа не могут повлиять на его президентские амбиции. Но какое впечатление все это произведет на его избирателей? Так называемые независимые избиратели, от голосов которых во многом зависит исход выборов, "могут испугаться приговора Трампу", указал в беседе с DW Кристофер Федерико, профессор политологии и политической психологии в Университете Миннесоты.

Но "я не верю, что какие-либо приговоры могут навредить ему, учитывая его крепкую базу среди республиканцев", добавил Федерико. Его коллега, тоже профессор политологии, Говард Лавин, полагает, что иски против Трампа не навредят ему и не оттолкнут от него его сторонников, напротив: "Каждый иск потенциально повышает число голосов за Трампа. Он представил своим избирателям это так, что "они (Демпартия. - Ред.) пробуют мне отомстить, а через меня отомстить вам".

Трамп умеет общаться с избирателями

Оба эксперта придерживаются мнения, что у Дональда Трампа хорошая интуиция в том, что касается общения с его избирателями. Он знает, как и о чем с ними говорить - прежде всего, с белыми мужчинами без высшего образования, а также с темнокожими и с латиноамериканцами, которые придерживаются консервативных взглядов. Трамп утверждает, что является таким же отверженным, как и они, и потому понимает их гнев и страх быть брошенными вашингтонской элитой.

Дональд Трамп выступает перед своими сторонниками в Айове, 1 октября 2023 года Фото: Charlie Neibergall/AP Photo/picture alliance

Происходящие процессы в обществе в том, что касается вопросов гендерной проблематики и равноправия еще больше усиливают эти страхи, считает Лавин. "Быть гетеросексуалом не лучше, чем не быть гетеросексуалом. Быть мужчиной больше не значит иметь такой статус, как раньше. Доля белых в американском обществе падает, и скоро мы станем страной, где христиане составляют меньшинство", - поясняет профессор политологии. По его словам, "это угрожает статусу белых мужчин-христиан, которые всегда представляли большинство. У многих людей возникает чувство, что их социальный престиж падает. И кажется, что Трамп способен сфокусироваться именно на этих опасениях".

Основные избиратели Дональда Трампа, констатируют оба эксперта, хотят чувствовать себя представленными и замеченными и верят, что Трамп будет бороться за возвращение им былой славы - "сделать Америку снова великой". Все судебные разбирательства и возможные уголовные приговоры Трампу для них не играют никакой роли. "Я не думаю, что сторонники Трампа от него отвернутся, - рассуждает Уилсон. - Они останутся лояльными ему. Даже если они не поддержат самого Трампа, то поддержат мифы, связанные с ним".

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