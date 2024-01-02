Дональд Трамп опротестовал недопуск к праймериз в штате Мэн

Решение отстранить экс-президента США от праймериз в Мэне было обосновано 14-й поправкой к конституции страны, содержащей запрет на занятие госдолжностей участниками мятежа.

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд штата Мэн апелляцию на решение госсекретаря штата Шенны Беллоуз не допустить его к участию в первичных выборах (праймериз) Республиканской партии на территории этого штата. Об этом сообщаетряд американских СМИ в ночь на среду, 3 января.

О решении не допустить Трампа к праймериз в Мэне департамент госсекретаря штата уведомил 29 декабря. Этот шаг был обоснован 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает лицам, участвовавшим в мятеже, занимать гражданские и военные государственные должности. Дональду Трампу вменяют в вину подстрекательство к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Ранее представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чжан заявил, что сторонники экс-президента США оспорят "ужасное" решение Беллоуз в суде. Со своей стороны Трамп требовал, чтобы Беллоуз не принимала участие в рассмотрении вопроса по его праймериз, так как она - бывший сенатор штата от Демократической партии и публично называла события 6 января 2021 года мятежом. С точки зрения экс-главы Белого дома, это делает Беллоуз предвзятой.

Иски против Трампа об участии в праймериз ряда штатов

19 декабря 2023 года верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться на пост главы государства на праймериз Республиканской партии в этом штате. Решение судей, как и в Мэне, основывалось на 14-й поправке к Конституции США.

Аналогичные иски против Дональда Трампа были поданы еще в нескольких штатах. Верховный суд Миннесоты в ноябре 2023 года отказался запрещать экс-президенту баллотироваться, а в Мичигане суд постановил, что Конгресс США, а не судебная власть, должен решать, может ли Трамп остаться в избирательных бюллетенях.

Сам экс-президент США свою причастность к штурму Капитолия отрицает.

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