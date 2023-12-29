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Штат Мэн запретил Трампу участвовать в местных праймериз

Анатолий Арни
29 декабря 2023 г.

Мэн стал вторым штатом США, отказавшим Дональду Трампу в возможности участвовать в праймериз, предваряющих выборы президента страны.

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Дональд Трамп в гражданском суде Нью-Йорка в декабре 2023 года
Дональд Трамп в гражданском суде Нью-Йорка в декабре 2023 годаФото: Andrea Renault/ZUMA/picture alliance

Экс-президенту США Дональду Трампу запрещено баллотироваться в президенты в ходе первичных выборов (праймериз) Республиканской партии на территории штата Мэн. Об этом решении, принятом госсекретарем Мэна Шенной Беллоуз, сообщается в пятницу, 29 декабря, на официальном сайте департамента госсекретаря штата. Беллоуз обосновала запрет 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает лицам, участвовавшим в мятеже, занимать гражданские и военные государственные должности. Трампу вменяют в вину подстрекательство к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

"Господин Трамп осознавал вероятность насилия и, по крайней мере первоначально, поддерживал его использование, поскольку он не только поощрял его подстрекательской риторикой, но и не предпринял своевременных действий, чтобы остановить его", - пояснила госсекретарь Мэна. По ее словам, "периодические просьбы Трампа к участникам беспорядков вести себя мирно" не отменяют его "многомесячных усилий по делегитимации демократических выборов".

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чжан уже заявил, что сторонники экс-президента США оспорят "ужасное" решение Беллоуз в суде. Трамп ранее требовал, чтобы Беллоуз не принимала участие в рассмотрении вопроса по его праймериз, так как она - бывший сенатор штата от Демократической партии и публично называла события 6 января 2021 года мятежом, что делает ее, с точки зрения экс-главы Белого дома, предвзятой и пристрастной.

Мэн стал вторым штатом США, отказавшим Трампу в участии в выборах

19 декабря верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться на пост главы государства на праймериз Республиканской партии в этом штате. Решение судей, как и в Мэне, основывалось на 14-й поправке к Конституции США. 

Аналогичные иски против Дональда Трампа ранее были поданы еще в нескольких штатах. Верховный суд Миннесоты в ноябре отказался запрещать экс-президенту баллотироваться, а в Мичигане суд постановил, что Конгресс страны, а не судебная власть, должен решать, может ли Трамп остаться в избирательных бюллетенях.

Экс-президент США отрицает свою причастность к штурму Капитолия. 

Трамп баллотируется, несмотря на судебные разбирательства

В отношении Дональда Трампа открыты уже четыре уголовных дела. В общей сложности по всем делам ему предъявлено 91 обвинение, он отрицает свою вину. Речь идет о нарушениях на выборах в Джорджии, о незаконном обращении с секретными документами, о попытке фальсификации результатов выборов и о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Кроме того, экс-президент США участвует в ряде судебных разбирательств, одно из которых - дело о мошенничестве с получением льготных условий по кредитам. Однако даже возможное признание Трампа виновным по любому из этих дел не лишает его права баллотироваться. При этом он остается фаворитом среди возможных кандидатов на выборы от Республиканской партии, в то время как рейтинг действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы падает на фоне войны Израиля с ХАМАС.

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