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Трамп признал в суде неточную оценку своего имущества

Ольга Лебедева
6 ноября 2023 г.

На заседании суда по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке экс-президент США Дональд Трамп дал показания под присягой.

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Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп в судеФото: Jabin Botsford/The Washington Post/AP/picture alliance

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе судебных слушаний в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве признал неточную оценку своего состояния. Выступая под присягой в понедельник, 6 ноября, он заявил, что его компания переоценила, среди прочего, стоимость его резиденции в Мар-а-Лаго и поля для гольфа Дорал во Флориде, а также квартиры в нью-йоркском небоскребе Трамп-тауэр.

Как отмечает Reuters, при этом Трамп попытался приуменьшить значение данных оценок. "Это было неважно. Они сделали это важным, но это было неважным", - заявил он. Кроме того, он под присягой отверг обвинения в подделке документов, касающиеся его недвижимости.

AFP указывает, что Трамп стал первым экс-президентом США за последние более 100 лет, который дал показания в суде в качестве обвиняемого. В ходе данного разбирательства он уже дважды давал показания за закрытыми дверями, но это было перед началом судебных слушаний и не в суде.

Процесс по делу о мошенничестве

Процесс в Нью-Йорке касается иска, поданного членом Демократической партии, генпрокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. Она обвинила 77-летнего экс-президента, его сыновей и ведущих сотрудников в том, что они в течение многих лет завышали стоимости его холдинга The Trump Organization для получения более выгодных условий по кредитам и страховым договорам. По словам Джеймс, она намерена в ходе судебного процесса раскрыть весь масштаб мошенничества Трампа. По ее словам, независимо от того, насколько богат или влиятелен человек, законы действуют одинаково для всех.

В конце сентября судья Артур Энгорон признал Трампа виновным по данному делу, после этого суд занялся определением наказания. Тюремный срок по этому гражданскому иску бывшему главе государства не грозит, судебное разбирательство, которое может затянуться на месяцы, не должно повлиять на выдвижение его кандидатуры на следующих президентских выборах. Летисия Джеймс добивается штрафа в размере 250 млн долларов и запрета вести бизнес в Нью-Йорке для Трампа и его детей. Трамп называет данное судебное преследование "охотой на ведьм" и обвиняет судью Энгорона и прокурора Джеймс в политической предвзятости.

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