Опрос: Рейтинг Байдена упал до минимума на фоне войны в Газе

Уровень одобрения американцами деятельности Джо Байдена на посту президента США на фоне войны Израиля против террористической организации ХАМАС упал до 40%. Это минимальный показатель за весь срок пребывания демократа на посту главы государства. Таковы данные национального опроса телеканала NBC News , которые были обнародованы им в воскресенье, 19 ноября.

Согласно этому документу, доля тех, кто не одобряет президентскую деятельность Байдена, достигла в США уровня в 57%. Для сравнения: в январе текущего года доля одобряющих работу Байдена на посту президента в аналогичном опросе составляла 46%, а не одобряющих - 50%.

По оценке авторов исследования, такие результаты связаны, прежде всего, с низким уровнем одобрения американцами внешней политики Джо Байдена, в первую очередь, его позиции по действиям Израиля в войне против террористической организации ХАМАС. Только 33% респондентов одобрительно отозвались о внешней политике администрации Джо Байдена. 62% опрошенных выразили противоположное мнение. Конкретно по отношению к Израилю позицию Байдена одобрили 34% опрошенных избирателей и не одобрили 56%.

Уровень одобрения американцами Байдена и Трампа

Кроме того, результаты опроса показали, что впервые Байден по уровню поддержки со стороны избирателей оказался позади бывшего президента США Дональда Трампа "в гипотетическом предвыборном поединке", хотя разрыв между ними и находится в рамках погрешности, а до выборов еще 11 месяцев, следует из публикации NBC.

Потеря очков действующим главой государства наиболее заметна среди демократов, многие из которых считают, что "Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа", а также среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет, констатируют журналисты. В последней группе позицию Байдена по Израилю не одобряют почти 70% опрошенных.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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