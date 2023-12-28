Почему бизнес ФРГ опасается избрания Трампа президентом США

В деловых кругах Германии растет тревога из-за возможной победы Дональда Трампа на предстоящих осенью 2024 года президентских выборах в США. Об этом свидетельствуют заявления руководителей двух ключевых предпринимательских объединений ФРГ, опубликованные в преддверии Нового года, 28 декабря, информационным агентством Reuters.

"Второй президентский срок Трампа стал бы плохой новостью", - считает президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm). В таком случае для внешней торговли Германии и Евросоюза наступят "тяжелые времена", уверен президент Федерального объединения оптовой торговли, внешней торговли и сервисного обслуживания (BGA) Дирк Яндура (Dirk Jandura).

Встревоженность из-за климата, Украины и пошлин

"Президент, который отрицает изменение климата и ставит под вопрос поддержку Украины, создаст большие проблемы не только для Европы", - подчеркнул Зигфрид Руссвурм, выделив тем самым два основных, по его мнению, повода для беспокойства.

Дирк Яндура, в свою очередь, пояснил, с чем именно могут столкнуться немецкие и европейские экспортные предприятия, если Трамп продолжит политику под лозунгом America first ("Америка прежде всего"), которую он проводил в свой первый президентский срок с 2017 по 2021 год: "Тогда он вновь может взять на прицел ЕС как якобы крупнейшего после Китая противника".

Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Глава BDI, головной организации большого бизнеса ФРГ, указал в этой связи на "вызывающие беспокойство" идеи, звучащие в последнее время из лагеря сторонников Трампа. Так, "введение 10-процентной пошлины на весь импорт в США вызвало бы целый каскад отрицательных эффектов", предупредил Зигфрид Руссвурм. Торговым партнерам Соединенных Штатов пришлось бы тут же давать аналогичный ответ, что раскрутило бы спираль протекционистских мер. А это подхлестнуло бы инфляцию и тем самым ударило бы по потребителям, в том числе и по американским.

Агентство Reuters напомнило, что Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел таможенные пошлины на импорт в США стали и алюминия и долго грозил обложить пошлинами ввоз автомобилей, что особенно больно ударило бы именно по автопрому Германии.

Глава BGA, со своей стороны, опасается, что в худшем случае США при президенте Трампе выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО), что стало бы, по его мнению, началом конца основанной на правилах мировой торговли. "Я надеюсь, что этого не случится", - подчеркнул Дирк Яндура.

США - важнейший экспортный рынок для ФРГ

Столь серьезная озабоченность деловых кругов ФРГ объясняется, во-первых, тем, что у Германии - ярко выраженная экспортно-ориентированная экономика, а потому любые протекционистские меры и тем более отказ от действующих правил свободной глобальной торговли представляют собой непосредственную угрозу для большого числа немецких компаний, причем не только крупных, но также средних и даже малых.

Президент Федерального объединения оптовой торговли, внешней торговли и сервисного обслуживания (BGA) Дирк Яндура Фото: Kamil Janus/BGA/dpa/picture alliance

Во-вторых, озабоченность связана с тем, что именно Соединенные Штаты Америки c 2015 года являются для немецкого бизнеса главным - и по-прежнему растущим - экспортным рынком (если не считать в целом ЕС). С января по октябрь 2023, указало Reuters, на американский рынок ушла продукция Made in Germany на сумму в 132 млрд евро, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а ведь он был рекордным для немецкого экспорта в США.

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), американцы импортируют из Германии главным образом автомобили и запчасти к ним, а также машиностроительную и фармацевтическую продукцию. Таким образом, рынок США крайне важен для трех из пяти основных экспортных отраслей немецкой экономики (две другие - химическая промышленность, а также производство электронной и оптической техники).

При Джо Байдене немало торговых проблем

В то же время глава BDI весьма далек от того, чтобы идеализировать состояние германо-американского экономического сотрудничества при нынешнем президенте США Джо Байдене. "Активная торговая политика, включающая в себя и классический доступ на рынок для всех предприятий, до сих пор не была для Байдена приоритетом. Весьма сомнительно, что это изменится в случае его второго президентского срока", - отметил Зигфрид Руссвурм. По его мнению, "все те проблемы, которые в настоящее время отягощают трансатлантические экономические отношения, вряд ли исчезли бы во время второго президентского срока Джо Байдена".

Вашингтон, 20 октября 2023. Лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель на переговорах с президентом США Джо Байденом Фото: Al Drago/UPI/IMAGO

Так, введенные при Трампе 25-процентные заградительные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия при Байдене не отменены, а только приостановлены. Недовольство в Евросоюзе вызывает и вступивший в силу в США в августе 2022 года так называемый закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA). По сути дела это гигантская программа нынешнего американского президента по поддержке инвестиций в американскую экономику, главным образом в самые разные "зеленые" технологии. Эта программа и связанные с ней субсидии дали мощный импульс американской экономике. Но в ЕС считают, что она дискриминирует европейские компании, требуя от них, к примеру, масштабной локализации производства при выпуске электромобилей.

Однако отличие администрации Байдена в том, что она в ходе интенсивного диалога с европейцами все же ищет взаимоприемлемые решения, тогда как в случае возвращения в Белый дом Трампа велика опасность, что Вашингтон будет принимать односторонние меры и ставить ЕС перед свершившимися фактами.

Трампу понравится, что немцы покупают американский СПГ

Впрочем, следует, наверное, учитывать в прогнозах и то, что некоторых проблем, сильно осложнявших в свое время Евросоюзу и особенно Германии взаимодействие с президентом Трампом, теперь уже не будет. Так, бывший хозяин Белого дома был ярым противником российского газопровода "Северный поток-2", тогда как правительство ФРГ при канцлере Ангеле Меркель (Angela Merkel) непременно хотело, чтобы "Газпром" его достроил и ввел в строй. Впредь этого сильного раздражителя уже не будет, в Берлине проект после полномасштабной российской агрессии против Украины окончательно похоронили.

Вильгельмсхафен, 3 января 2023. К первому немецкому СПГ-терминалу причалил танкер с первой партией сжиженного газа из США Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Вместо российского трубопроводного газа Трамп настойчиво предлагал немцам поставки американского сжиженного газа, но в Германии на тот момент даже не было ни одного терминала по его приему и регазификации. В 2024 году, в год президентских выборов в Соединенных Штатах, на побережье ФРГ будут работать уже шесть или даже семь плавучих СПГ-терминалов, и они, как и другие терминалы в ЕС, будут охотно принимать из США сжиженный газ, ставший одним из крупных американских экспортных товаров.

Это может стать весомым аргументом европейцев на переговорах с Дональдом Трампом в том крайне нежелательном для немецкого бизнеса случае, если он все же станет следующим президентом США.

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