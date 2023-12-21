Первый год работы СПГ-терминалов в Германии. Каковы итоги?

Срочно созданная инфраструктура для приема сжиженного газа пока востребована меньше, чем ожидалось. Но в перспективе ФРГ может стать газовым хабом для Центральной Европы.

Немецкой СПГ-индустрии исполнился год. Ее пришлось создавать в авральном режиме в ситуации, когда поставки российского природного газа в ФРГ сначала резкого сократились, а затем в конце лета 2022 года полностью прекратились. Это стало основной причиной острейшего за полвека энергетического кризиса в Германии. При этом она оказалась единственной крупной страной Евросоюза, не располагавшей в тот момент альтернативой в виде собственной инфраструктуры для приема сжиженного газа: сооружению СПГ-терминалов долго успешно препятствовали немецкие партнеры "Газпрома" и лоббисты российских интересов.

Немецкие СПГ-терминалы пока большой роли не играют

И вот накануне прошлогоднего западного Рождества, 21 декабря 2022 года, первый терминал по приему сжиженного газа в Вильгельмсхафене начал закачивать в газотранспортную систему страны первую партию топлива. Сегодня, спустя год, пришвартованное в этом глубоководном порту на Северном море регазификационное судно Höegh Esperanza, арендованное правительством ФРГ у норвежского пароходства Leif Höegh, остается крупнейшим из пока трех действующих СПГ-терминалов Германии.

Этот плавучий завод по хранению и регазификации сжиженного газа (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) выдал за год 42,6 тераватт-часов энергии, сообщило в середине декабря информационное агентство dpa. Так что загрузка его мощностей была весьма высокой. Чего нельзя сказать о двух других СПГ-терминалах, вошедших в строй в начале 2023 года в Лубмине на Балтике и в Брунсбюттеле на Северном море.

Официальное открытие СПГ-терминала в Вильгельмсхафене 17 декабря 2022 года с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца вызвало огромный интерес СМИ Фото: REUTERS

Все три импортировали до декабря в общей сложности 65,7 ТВт⋅ч энергии, сообщило dpa со ссылкой на Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur). За тот же период суммарный импорт природного газа в Германию достиг 933,4 ТВт⋅ч. "Тем самым доля СПГ составила 7 процентов", - приходит к выводу dpa.

Формулировка не совсем точная, поскольку имеется в виду доля только того СПГ, который поступал через немецкие терминалы. Но ведь Германия продолжает, как и раньше, завозить значительные объемы сжиженного газа через терминалы в Нидерландах и Бельгии. Так что на самом деле доля СПГ в немецком импорте природного газа в несколько раз выше.

Тем не менее факт остается фактом: созданная за минувший год инфраструктура пока играет довольно скромную роль в снабжении страны топливом. Агентство dpa напоминает: правительство ФРГ ожидало, что в 2023 году через эту инфраструктуру пройдут свыше 130 ТВт⋅ч энергии (около 13,5 млрд кубометров газа), но фактический объем оказался в два раза меньше.

Правительство ФРГ создает избыточные мощности

Если же взглянуть с иной точки зрения, то это означает, что Норвегия, заменившая Россию в качестве основного поставщика трубопроводного газа в Германию, предоставила его в 2023 году в таком количестве, что просто не было необходимости в масштабных закупках более дорогого сжиженного газа, прежде всего американского. Полностью заполнить немецкие газохранилища к новому отопительному сезону удалось, как известно, даже досрочно.

Получается, что правительство ФРГ просчиталось и вместе с частной компанией Deutsche ReGas, управляющей арендованным регазификационным судном в Лубмине, создает избыточные мощности по приему СПГ? В этом правительство обвиняют экоактивисты и защитники климата, выступающие против любой новой инфраструктуры для использования ископаемого топлива, а также жители популярного у туристов восточногерманского острова Рюген, протестующие против создания СПГ-терминала в порту Мукран. Там планировалось в начале 2024 года ввести в строй сразу два регазификационных судна. Но в конце ноября стало известно, что на первых порах в порту пришвартуется лишь одно FSRU.

Правда, еще одно регазификационное судно присоединится вскоре к тому, что уже действует в Вильгельмсхафене, а третье ожидается в феврале в порту Штаде, где 17 декабря торжественно сдали в эксплуатацию построенный за 11 месяцев специально оборудованный причал. В результате число плавучих заводов по приему СПГ на побережье Германии нынешней зимой удвоится до шести.

И это правильно, убежден министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). "Для меня один из уроков прошлого года таков: не надо исходить из того, что все будет хорошо", - заявлял он ранее, объясняя, почему правительство после событий 2022 года сознательно создает больше мощностей по приему СПГ, чем, возможно, потребуется. Лучше, не устает повторять этот политик, представляющий, кстати, партию "зеленых", иметь резервы, "даже ценой того, что они, возможно, не понадобятся".

Инфраструктура для надежного энергоснабжения

С министром согласна глава Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Керстин Андреэ (Kerstin Andreae). "Даже если сегодня нам пока еще не приходится полностью использовать мощности СПГ-терминалов, они являются важным элементом независимого и надежного снабжения Германии энергией", - подчеркнула она в интервью dpa и сослалась на то, что "в данный момент мы имеем возможность получать выгодный трубопроводный газ".

Однако, по ее словам, "ситуация на рынках энергоносителей по-прежнему напряженная, поэтому так важно, что у нас есть СПГ-терминалы". Иными словами, они подстраховывают Германию на случай непредвиденных обстоятельств. А ими, к примеру, могут стать аварии на идущих из Норвегии подводных газопроводах (или их повреждение).

Регазификационное судно Neptune, арендованное частной компанией Deutsche ReGas, в порту Лубмина Фото: Christian Morgenstern/dpa/picture alliance

Впрочем, мощности оказались менее загруженными, чем ожидалось, еще, возможно, и потому, что экономика Германии, вопреки прогнозам, застряла в 2023 году в рецессии, в результате чего спрос на газ со стороны электростанций и промышленных предприятий оказался ниже, чем ожидалось.

К тому же срочно введенным в строй немецким плавучим терминалам наверняка потребовалось некоторое время, чтобы в ситуации весьма высокого мирового спроса на сжиженный газ найти свободные, заранее не законтрактованные объемы и обеспечить регулярные поставки сжиженного газа. Не случайно в уходящем году активно продолжался импорт в Германию газа через СПГ-терминалы в Бельгии и Нидерландах, давно уже наладившие устойчивые поставки.

Короче, главный итог первого года работы СПГ-терминалов в Германии состоит в том, что они теперь есть, что они подключились к энергоснабжению страны и что своими мощностями уже подстраховывают ее на случай непредвиденных обстоятельств. Насколько востребованными эти мощности окажутся после того, как в экономике ФРГ после выхода из рецессии начнется рост ВВП и, соотвественно, спроса на энергию, а немецкие импортеры сжиженного газа наладят его регулярные поставки со всего мира, покажет будущее.

СПГ-терминалы в Германии нужны Австрии и Чехии

Впрочем, уже через год значение немецких СПГ-терминалов может резко вырасти, и они станут играть ярко выраженную международную роль. Ведь в данный момент соседняя в Германией Австрия по-прежнему получает подавляющую часть необходимого ей природного газа от "Газпрома" транзитом через Украину в соответствии с пятилетним российско-украинским контрактом, но он в конце 2024 года истекает, и Киев не будет его продлевать. Как после этого российский газ будет экспортироваться в Австрию, будет ли он туда вообще поступать и в каких объемах, пока совершенно непонятно.

Поэтому австрийская нефтегазовая компания OMV предусмотрительно забронировала газотранспортные мощности в Германии и Италии, чтобы транзитом через эти страны импортировать как трубопроводный норвежский или алжирский газ, так и регазифицированный СПГ - через давно действующие итальянские терминалы или через те немецкие, которые вошли в строй за последний год или приступят к работе нынешней зимой.

Порт Мукран сейчас соединяют подводной трубой с Лубмином, а отсюда два мощных газопровода идут на юг в сторону Чехии и соседней с ней Австрии Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Аналогичный подход - у другого лишенного выходя к морю государства Центральной Европы: Чехии. Только она в силу географических и логистических причин еще больше, чем Австрия, делает ставку на Германию и ее СПГ-терминалы.

Собственно, именно благодаря контракту с Чехией, рассчитанному на 15 лет с опцией продления еще на десятилетие, в конце ноября был открыт путь к принятию окончательного инвестиционного решения о сооружении в Штаде к 2027 году большого стационарного терминала по приему сначала СПГ, а затем и жидкого аммиака, используемого для транспортировки водорода. Это тот самый Штаде, где только что завершилось строительство причала для регазификационного судна, которое временно, в ближайшие три-четыре года, до появления большого терминала на суше, будет принимать и регазифицировать сжиженный газ.

Об этой сделке и о том, как ее расценили в ФРГ, DW недавно подробно рассказала в статье "Германия благодаря контракту с Чехией становится СПГ-хабом". Речь в ней шла о том, что по мере того, как страны Центральной Европы, пока еще получающие трубопроводный газ из России, будут отказываться от него в пользу трубопроводного и сжиженного газа от других поставщиков, Германия будет все больше превращаться в один из ключевых в Евросоюзе центров по перераспределению импортных потоков природного газа, иными словами - в газовый хаб. Год назад в Вильгельмсхафене был сделан важный шаг в этом направлении. Не больше, но и не меньше.

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