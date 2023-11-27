Германия благодаря контракту с Чехией становится СПГ-хабом

"Сделка с Чехией заключена. Теперь Германия станет СПГ-хабом", - гласит заголовок в Die Welt. Именно так влиятельная немецкая газета расценила контракт, который, с одной стороны, гарантирует реализацию крупного инвестиционного проекта на побережье ФРГ, а с другой - еще больше превращает Германию в один из ключевых центров перераспределения природного газа в Европе, иными словами - в газовый хаб. Хаб, который в перспективе должен стать аммиачным - и водородным.

Контракт заключила чешская полугосударственная энергетическая компания ČEZ, которая в газовой сфере многие годы была верным партнером "Газпрома" (а в ядерной энергетике - "Росатома"), но после полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году целенаправленно работает над тем, чтобы максимально снизить или даже свести к нулю зависимость от поставок из РФ.

Контракт между ČEZ и Hanseatic Energy Hub: очевидная выгода

В газовой сфере это уже удалось - благодаря трубопроводному газу из Норвегии и сжиженному газу, поступающему на СПГ-терминалы в Бельгии и Нидерландах. Все эти поставки идут в Чехию, не имеющую выхода к морю, с севера на юг транзитом через Германию.

Идут, в частности, с вошедшего в строй в сентябре 2022 года второго нидерландского СПГ-терминала в Эмсхавене. ČEZ забронировала необходимые ей мощности этого регазификационного судна до 2027 года, а затем сразу же переключится на стационарный терминал в городе Штаде на северо-западе ФРГ. Об этом она и договорилась 23 ноября с немецкой компанией Hanseatic Energy Hub (HEH), и именно эту сделку столь высоко оценила Die Welt.

Эмсхавен, 8.9.2022. Торжественная церемония по случаю прибытия первого танкера на новый СПГ-терминал Фото: ANP/IMAGO

Достигнутая договоренность важна и выгодна обеим сторонам. ČEZ на 15 лет получила гарантированные мощности по регазификации СПГ в размере 2 млрд кубометров в год - это более четверти годового потребления в Чехии. К тому же ей предоставлена опция продлить этот контракт еще на 10 лет с правом переключиться со сжиженного газа на сжиженный аммиак, который считается едва ли не самым перспективным химическим соединением для транспортировки водорода, особенно по морю. А водород, прежде всего получаемый с помощью возобновляемой энергии "зеленый" H2, считается едва ли не самой перспективной заменой ископаемому природному газу на пути к климатической нейтральности.

Для компании HEH, в свою очередь, подписание договора с ČEZ означает, что теперь можно принимать окончательное инвестиционное решение и сразу же начинать конкретную реализацию проекта стационарного СПГ-терминала, поскольку его будущие мощности в ежегодные 13,3 млрд кубометров газа теперь полностью законтрактованы на длительные сроки. Ведь ранее немецкие энергетические компании EnBW и Sefe (бывшая Gazprom Germania) забронировали мощности соответственно на 6 млрд кубометров и 4 млрд кубометров. 1,3 млрд кубометров немецкий регулятор предписывает оставлять свободными для поставок на спотовый рынок.

СПГ-терминал в Штаде: сначала плавучий, потом на суше

Совладельцами HEH являются немецкая Buss-Gruppe, занимающаяся портовой логистикой, ветроэнергетикой, природным газом и водородом, международный инвестиционный фонд Partners Group, испанская газовая компания Enagas и американский химический гигант Dow. Он уже более 60 лет работает в ФРГ, и его крупнейшая производственная площадка находится в городе Штаде в устье реки Эльбы вблизи Северного моря. Причем здесь накопили уже полувековой опыт работы с различными сжиженными газами.

Так что в здешнем индустриальном парке имеются оптимальные условия для размещения терминала по приему сжиженного природного газа - причем не только временного терминала в виде пришвартованного регазификационного судна-завода, но и постоянного, с береговой производственной инфраструктурой и собственными газохранилищами.

Вильгельмсхафен, 17.12.2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии первого в Германии СПГ-терминала Фото: REUTERS

Когда в прошлом году правительство ФРГ срочно арендовало пять плавучих СПГ-терминалов (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU), чтобы обеспечить импорт в страну топлива на случай все более вероятного прекращения поставок из России ("Газпром", действительно, отключил Германии газ 31 августа 2022), Штаде наряду с портом Вильгельмсхафен с самого начала рассматривался как кандидат на стационарный терминал.

И вот теперь, после контракта с ČEZ, стало окончательно ясно, что Штаде такой терминал получит. А до его ввода в строй в 2027 году здесь будет работать менее мощное (порядка 5 млрд кубометров в год) регазификационное судно. Вместе с двумя другими FSRU оно, как и было запланировано в прошлом году, должно прибыть в Германию и войти в строй нынешней зимой.

Немецкий газовый хаб: трубопроводы, СПГ-терминалы, ПХГ

Если все пойдет по плану, к трем уже действующим с прошлой зимы немецким СПГ-терминалам (в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле бросили якорь арендованные правительством плавучие заводы, в Лубмине реализуется частный проект фирмы Deutsche ReGas), в ближайшие месяцы добавятся еще четыре. В результате в Вильгельмсхафене на Северном море, где тоже будут строить стационарный терминал, их будет два. Одно регазификационное судно пришвартуется в Штаде, еще одно - на Балтике, в порту Мукран, куда ожидается также прибытие еще одного FSRU, законтрактованного Deutsche ReGas.

При таком количестве регазификационных судов (а их будет семь) Германия уже этой зимой сможет стать тем СПГ-хабом, о котором пишет Die Welt. Прибавим к этому три больших подводных газопровода с морских месторождений в Норвегии, выходящие на сушу на немецкой территории, разветвленную систему трубопроводов, по которым газ можно доставлять в ФРГ с терминалов по приему сжиженного газа в Нидерландах, Бельгии и Франции, а также самые мощные в ЕС немецкие подземные хранилища газа, и становится ясно: фактически Германия уже сейчас играет роль газового хаба в Центральной Европе.

Если, конечно, понимать под хабом не конкретную точку, где сходятся и расходятся многочисленные трубопроводы, а территорию с развитой транспортной инфраструктурой, на которой перераспределяются самые разные входящие и исходящие потоки. Причем этот хаб уже сейчас нацелен на будущие технологические изменения.

Водород для Центральной Европы из Германии и Италии

Компания-оператор терминала в Штаде не случайно называется Hanseatic Energy Hub: она намерена соорудить энергетический терминал, который не зафиксирован на СПГ, а намерен с самого начала работать и с биометаном, и с синтетическим, искусственно произведенным метаном, и особенно с водородом, который танкеры будут привозить со всего мира в виде сжиженного аммиака. Аналогичная концепция - и у терминала в Вильгельмсхафене.

Так что у Германии есть реальные шансы наряду с нынешним фактически сформировавшимся газовым хабом стать к концу десятилетия еще и важнейшим водородным хабом. Важнейшим севернее Альп, поскольку к югу от них на эту роль с полным основанием претендует Италия (недавно DW подробно писала об этом в статье "Газовым хабом на юге Европы станет Италия, а не Турция?").

Газопровод Gazelle, соединяющий Германию и Чехию Фото: FILIP SINGER/EPA/dpa/picture alliance

Все это вполне логично: Германия и Италия десятилетиями были крупнейшими покупателями российского газа - и теперь используют сложившуюся за годы сотрудничества с "Газпромом" инфраструктуру (и накопленный опыт), чтобы стать ключевыми игроками в новой эпохе, когда природный газ и другие газообразные виды топлива будут идти в страны Центральной Европы не как раньше, с востока на запад, а с севера на юг и с юга на север.

А Центральная Европа - это в данном случае и сама ФРГ, и Чехия, и такой более крупный потребитель, как Австрия, которая уже забронировала до 2028 года транспортные мощности в Германии и Италии для импорта реверсом газа нероссийского происхождения по трубам, по которым раньше шла продукция "Газпрома". Это и Швейцария, и, возможно, Венгрия и Словакия, а также, не исключено, и Польша, с недавних пор соединенная к тому же с газовыми рынками стран Балтии.

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